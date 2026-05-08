El seleccionado argentino M20 cerrará su participación en el Rugby Championship este sábado 9 de mayo, desde las 9 (hora de Argentina), ante Australia en Port Elizabeth, Sudáfrica.
Los Pumitas cierran ante Australia su participación en el Championship M20
Manuel Cúneo, Bautista Benvides y Benjamín Ordiz serán titulares. Franco Marizza e Ignacio Zabella, entre los suplentes, al igual que Federico Narvaez, de CRAR.
Respecto al equipo que venció a Nueva Zelanda la semana pasada, Los Pumitas presentarán tres cambios en el XV inicial: Benjamín Farias Cerioni por Fabrizio Cebron, el capitán Tomás Dande por Franco Marizza y Benjamín Ledesma Arocena en lugar de Bautista Quiroga Miguens.
El equipo
Los Pumitas: 1. Benjamín Farías, 2. Manuel Cuneo y 3. Bautista Salinas; 4. Joaquín Pascual Viale, 5. Bautista Benavides; 6. Tomás Dande (Capitán), 7. Jerónimo Sorondo y 8. Federico Torre; 9. Juan Preumayr y 10. Federico Serpa; 11. Luciano Avaca, 12. Benjamín Ordiz, 13. Pedro Coll, 14. Benjamín Ledesma Arocena y 15. Simón Pfister.
Suplentes: 16. Nicolás Cambiasso, 17. Fabrizio Cebrón , 18. Federico Narvaez, 19. Toribio Latorre, 20. Franco Marizza, 21. Ignacio Zabella , 22. Ramón Fernández y 23. Manuel Giannantonio.
Vale recordar que en la fecha 1, Argentina cayó 48 a 21 ante Sudáfrica; mientras que Nueva Zelanda venció 34 a 29 al seleccionado de Australia.
En la fecha 2, Los Pumitas derrotaron a los "Baby Blacks" por 25 a 17. y Sudáfrica goleó a Australia 56 a 17.