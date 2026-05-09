En Sauce Viejo, en una noche fría, la cancha de Santa Fe Rugby Club fue el escenario de la apertura de le fecha numero 11.
Capibaras está cada vez mejor: clara victoria ante Yacaré XV en Sauce Viejo
La franquicia del Litoral consiguió su quinto triunfo al hilo. Venció a 53 a 21 y está segundo.
En cancha estuvo la franquicia del Litoral que goleó 53 a 21 a Yacaré XV.
De esta manera, y al menos hasta el lunes (cuando jueguen Pampas y Tarucas) Capibaras ocupa está segundo en la tabla de posiciones. De terminar de esa manera, la seminfinal la jugaría de local en el Hipódromo de Rosario.
Capibaras tuvo un primer tiempo casi ideal, ese rendimiento que tanto están buscando Galatro, Bustos y Vergallo en su equipo.
Además con actuaciones individuales realmente sobresalientes, como la de Lautaro Cipriani, autor de tres tries, todos de una gran producción previa.
Más allá de esos detalles de nombres propios, Capibaras sigue demostrando que "piensa en grande".
Cada vez está más sólido en las formaciones fijas. El srum volvió a dar las frutos esperados y el line out mantiene su efectividad.
Párrafo aparte para los backs. Con Cipriani a la cabeza, todos están muy bien. Volvió a jugar Dogliani, y distribuyó el juego en gran forma.
Franco Rossetto es otro que está en gran nivel, lo mismo que los centros.
Los jugadores de impacto tuvieron lo suyo también. Se destacaron los tres "gordos" que entraron en el complemento: Vaca, Rodríguez y Orsetti.
En definitiva, ya es un hecho: Capibaras XV es cosa seria. No obstante, falta y hay que seguir puliendo detalles.
En el final volvieron a aparecer esas "lagunas" que posibilitaron la reacción de los paraguayos. La diferencia de puntos ya era grande, por eso no se sintió tanto.
Hay que seguir trabajando partido a partido. Con la humildad y el sacrificio que lo vienen haciendo.
Próximo destino, después de la ventana: la ciudad de Paraná, la "pata" del Litoral que falta estrenar.
El 23 de mayo, en el Paraná Rowing Club, el rival será Selknam. Pero esa es otra historia que hay que empezar a escribir desde el lunes que viene...