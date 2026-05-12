Este lunes por la noche se cerró la fecha número 11 del Súper Rugby Américas (SRA), competencia que mantiene un crecimiento sostenido y que cada vez congrega más gente.
Se cerró la fecha 11 y Capibaras quedó segundo en la tabla de posiciones
Los del Litoral tienen 40 puntos, igual que Pampas perdió ante Tarucas. El fin de semana que viene, hay “ventana”.
El último de los partidos que se disputó fue el que Tarucas, la franquicia con base en Tucumán, derrotó en Buenos Aires a Pampas por 39 a 38, en un encuentro de extrema paridad y que pudo cambiar el ganador hasta el último segundo.
Tabla de Posiciones
Super Rugby Americas 2026 — Clasificación actual del torneo
|#
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|PF
|PC
|TF
|TC
|DP
|PB
|Pts
|1
|
DOG
Dogos XV
Argentina
✓ Semifinalista
|11
|9
|0
|2
|376
|257
|56
|30
|+119
|10
|46
|2
|
CAP
Capibaras XV
Argentina
|11
|8
|0
|3
|360
|233
|47
|33
|+127
|8
|40
|3
|
PAM
Pampas
Argentina
|11
|7
|0
|4
|367
|272
|52
|34
|+95
|12
|40
|4
|
SEL
Selknam
Chile
|11
|6
|0
|5
|299
|345
|40
|47
|-46
|10
|34
|5
|
TAR
Tarucas
Argentina
|11
|6
|0
|5
|313
|310
|36
|43
|+3
|5
|29
|6
|
PEÑ
Peñarol Rugby
Uruguay
|11
|5
|0
|6
|280
|310
|40
|38
|-30
|7
|27
|7
|
YAC
Yacare XV
Paraguay
|11
|1
|1
|9
|240
|314
|29
|45
|-74
|7
|13
|8
|
COB
Cobras Brasil Rugby
Brasil
|11
|1
|1
|9
|214
|408
|29
|59
|-194
|4
|10
Con este resultado de muchos tantos para ambos equipos, Pampas, pese a perder sumó dos puntos bonus: el defensivo, por perder por 7 o menos de siete, y el ofensivo, por haber marcado como mínimo 4 tries.
Con esos dos puntos, igualó la línea de Capibaras: ambos tienen 40 en la tabla de posiciones. No obstante, la franquicia del Litoral, ocupa el segundo lugar debido a la diferencia de tantos a favor: 127 tienen los de Galatro, contra 95 de los conducidos por el ex Puma Juan Manuel Leguizamón.
Primero, y ya clasificado, está Dogos con 46. O sea, no tiene garantizado el primer lugar, pero sí su espacio en semifinales.
Por su parte, la victoria de este lunes ante Pampas, mantiene “con vida” a Tarucas, pero dependiendo mucho de otros resultados.
Los de Tucumán ahora tienen 29 puntos y están quintos, a 5 de Selknam que al día de hoy sería el último de los clasificados a jugar semifinales.
Lo que queda de competencia
Teniendo en cuenta la “ventana” del fin de semana que viene, anteriormente nombrada, restan tres fechas para la finalización de la etapa regular del SRA. Lo dio también es que, jugados 11 partidos, Dogos es el único equipo que ya está en semifinales.
Más allá de ese primer lugar, la franquicia cordobesa intentará mantenerse bien arriba para ser local en las semis y, en caso de ganar en esa instancia, jugar la final en la “Docta”.
A Dogos le quedan los siguientes partidos: Peñarol y Capibaras de visitantes, el 22 y el 29 de mayo respectivamente; y el 5 de junio recibe a Yacaré.
En el caso de Capibaras (segundo en la tabla), es a la inversa: dos fechas seguidas como local, ante Selknam y Dogos (23 y 29 de mayo en Paraná y Rosario respectivamente); el último partido será en el “Jardín de la República” con Tarucas.
Pampas (tercero con la misma cantidad de puntos que Capibaras) juega también dos seguidas de local: Cobras y Selknam (22 y 29 de mayo) y la restante en Montevideo ante Peñarol.
Es muy probable que se una “lucha” muy grande la que tengan Selknam y Tarucas para ocupar, de mínima, el cuarto y último lugar en semifinales.
Actualmente la franquicia chilena le saca una ventaja de cinco puntos a Tarucas: 34 a 29, es decir, un partido ganado con bonus. Más allá de esto, a priori, si uno mira el fixture, la tiene “más fácil” el equipo la franquicia con base en Tucumán.
Tarucas recibe a Yacaré ya sin chances, visita a Cobras (también sin posibilidades) y en el “Jardín de la República”, en la última fecha, lo dicho del encuentro ante Capibaras que podría llegar allí ya clasificado.
Por su parte, Selknam, debe visitar en Paraná justamente a la franquicia del Litoral; también juega de visitante con Pampas y en la última, recibe a Cobras en el St. George´s College de Santiago de Chile.
En definitiva, luego del parate del fin de semana que viene, se viene un último tramo del certamen apasionante y que tendrá en las semis y en la final la conclusión, una vez más de una competencia que no detiene su crecimiento.