A poco menos de cuatro días, El Litoral estuvo presente este martes en un recorrida protocolar por el Paraná Rowing Club, escenario que será sede del partido que por la fecha 13 jueguen Capibaras XV y Selknam de Chile.
Confirmado: para recibir a Capibaras, el Paraná Rowing Club lucirá sus mejores galas
El sábado el complejo “La Tortuguita” estará como nunca. El rugby de Entre Ríos se prepara para su primer desafío de rugby profesional.
De algo no hay dudas: el microestadio que se armó en “La Tortuguita” tendrá un lleno completo y la expectativa que hay en el rugby entrerriano y la región es muy grande.
El piso de la cancha está impecable, a la altura de cualquier buena cancha con césped natural que requiera los indispensable para un partido de estas características.
Vestuarios a estrenar, tribunas y plateas por llenar. Todo está dado para que, con el clima acompañando como parece que será así, el día sábado 23 de mayo sea una fecha para recordar en el rugby de Entre Ríos y la región.
“La cancha va a estar llena”
Carlos Fertonani, CEO de Capibaras XV, dialogó en una ronda de prensa con El Litoral como testigo.
“Estamos cumpliendo con lo que hablamos a principio de año con la intendenta y todo su equipo, con la gente del Rowing que es la sede, con Gabi (Bourdín) que es nuestro anfitrión y embajador acá en Paraná: la idea es jugar en todos los lugares donde nos sintamos cómodos, tanto adentro como fuera de la cancha. Y hoy vemos esta realidad de Rowing y estamos muy contentos”.
“No tengo dudas que la cancha va a estar llena, completa y tendremos un marco y un acompañamiento tal como venimos teniendo, en una ciudad que cobija al rugby de muy buena manera”, aseguró Fertonani.
Orgullo local
Gabriel Bourdín es uno de los representantes que tiene Capibaras y, tal como lo definió Fertonani, el anfitrión que tendrá la franquicia del Litoral el próximo sábado.
“Es un orgullo enorme que Entre Ríos en general y Paraná en particular pueda ser parte de esta franquicia que se formó con tanto esfuerzo con los jugadores de la provincia de Santa Fe y Entre Ríos, que juegan el Torneo Regional del Litoral, nuestra competencia madre”.
“El TRL tiene muchos equipos y hoy eso se conjuga en Capibaras para que muchos de esos chicos que juegan al rugby amateur, también se puedan desempeñar como profesionales cerca de sus casas, con un equipo de alto rendimiento que esté a la altura de un torneo sudamericano como el SRA”, finalizó Bourdín.
Mirada regional al país
Rosario Romero, la intendenta de la capital entrerriana, fue otra de las que pisó el césped del Paraná Rowing Club este martes.
“El sábado habrá mucha gente en esta cancha, miles de personas que disfrutarán de un evento del deporte en general y del rugby en particular”.
“Capibaras está marcando una virtud: instalar una mirada de lo regional en el resto del país. Y esos son algunos de los valores que queremos fomentar con el deporte”, sentenció Romero.