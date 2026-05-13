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El Torneo regional del Litoral tendrá “exclusividad” el fin de semana

Sin fecha del SRA, la competencia “doméstica” tendrá su continuidad. Habrá solo partidos en territorio santafesino.

Después de perder por un punto en la primera fecha del TRL, CRAI lleva cuatro victorias "en fila". Foto: Gentileza Lucía Ríos/Después del TryDespués de perder por un punto en la primera fecha del TRL, CRAI lleva cuatro victorias "en fila". Foto: Gentileza Lucía Ríos/Después del Try
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El próximo sábado 16 de mayo, se disputará una nueva fecha del Torneo Regional del Litoral (TRL). La sexta en lo que respecta al “Top Ten”; la quinta en la Segunda División.

Al haber “ventana” en el Súper Rugby Américas (SRA), el TRL tendrá todo el foco de atención. La competencia sigue un curso muy positivo, con partidos y equipos cada vez más parejos.

Este fin de semana, también tendrá otra particularidad: no se disputará ningún encuentro en Paraná. Los equipos de la capital entrerriana en el TRL (CAE en Primera, Tilcara en Segunda) juegan ambos en la ciudad de Rosario.

Este dato también genera un poco más de expectativa para el 23 de mayo. Ese día, en el complejo “La Tortuguita”, el Paraná Rowing Club será anfitrión de la fecha 12 del SRA, cuando Capibaras XV reciba a Selknam, la franquicia con base en Chile.

Pero falta para eso. Por ahora, nos ocupa la competencia de rugby más importante del interior del país, que ya tiene a los jueces definidos para iun nuevo capítulo.

CRAI le ganó a Rowing y es puntero. Foto: Prensa Rowing.CRAI le ganó a Rowing y es el único puntero. Foto: Prensa Rowing.

Primera División - Fecha 6

CRAI vs. Old Resian: Juan Moyano.

Jockey (VT) vs. SFRC: Juan Vega.

Duendes vs. CAE: Federico Longobardi.

Uni (R) vs. Rowing: Armen Abi-Saab.

Jockey (R) vs. GER: Damián Schneider (TV).

Posiciones actualizadas

CRAI es líder de la competencia con 19 puntos. Lo siguen: Duendes 18, CAE 17, GER 15, SFRC 14, Uni (R) y Jockey (VT) 11, Jockey (R) 9, Rowing y Old Resian 6.

Promesa de "partidazo" en la Esmeralda: Uni recibe a Alma Juniors, uno de los líderes del ascenso. Foto: Elías Villalba/Prensa UniPromesa de "partidazo" en la Esmeralda: Uni recibe a Alma Juniors, uno de los líderes del ascenso. Foto: Elías Villalba/Prensa Uni

Segunda División - Fecha 5

Uni (SF) vs. Alma Jrs.: Emilio Traverso

Logaritmo vs. La Salle: Pablo Belén

CRAR vs. Cha Roga: Leonardo Del Río

Provincial vs. Tilcara: Pablo Solari

GEP vs. Pampas: Joaquín Diaz

Caranchos vs. San Nicolás Rugby: Bruno Masetti

Posiciones

Logaritmo y Alma Jrs. 19, Provincial 17, Uni (SF) 16, CRAR y Caranchos 15, Tilcara 10, San Nicolás Rugby 6, La Salle y Pampas 2, Gimnasia de Pergamino 1 y Cha Roga 0.

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