El próximo sábado 16 de mayo, se disputará una nueva fecha del Torneo Regional del Litoral (TRL). La sexta en lo que respecta al “Top Ten”; la quinta en la Segunda División.
El Torneo regional del Litoral tendrá “exclusividad” el fin de semana
Sin fecha del SRA, la competencia “doméstica” tendrá su continuidad. Habrá solo partidos en territorio santafesino.
Al haber “ventana” en el Súper Rugby Américas (SRA), el TRL tendrá todo el foco de atención. La competencia sigue un curso muy positivo, con partidos y equipos cada vez más parejos.
Este fin de semana, también tendrá otra particularidad: no se disputará ningún encuentro en Paraná. Los equipos de la capital entrerriana en el TRL (CAE en Primera, Tilcara en Segunda) juegan ambos en la ciudad de Rosario.
Este dato también genera un poco más de expectativa para el 23 de mayo. Ese día, en el complejo “La Tortuguita”, el Paraná Rowing Club será anfitrión de la fecha 12 del SRA, cuando Capibaras XV reciba a Selknam, la franquicia con base en Chile.
Pero falta para eso. Por ahora, nos ocupa la competencia de rugby más importante del interior del país, que ya tiene a los jueces definidos para iun nuevo capítulo.
Primera División - Fecha 6
CRAI vs. Old Resian: Juan Moyano.
Jockey (VT) vs. SFRC: Juan Vega.
Duendes vs. CAE: Federico Longobardi.
Uni (R) vs. Rowing: Armen Abi-Saab.
Jockey (R) vs. GER: Damián Schneider (TV).
Posiciones actualizadas
CRAI es líder de la competencia con 19 puntos. Lo siguen: Duendes 18, CAE 17, GER 15, SFRC 14, Uni (R) y Jockey (VT) 11, Jockey (R) 9, Rowing y Old Resian 6.
Segunda División - Fecha 5
Uni (SF) vs. Alma Jrs.: Emilio Traverso
Logaritmo vs. La Salle: Pablo Belén
CRAR vs. Cha Roga: Leonardo Del Río
Provincial vs. Tilcara: Pablo Solari
GEP vs. Pampas: Joaquín Diaz
Caranchos vs. San Nicolás Rugby: Bruno Masetti
Posiciones
Logaritmo y Alma Jrs. 19, Provincial 17, Uni (SF) 16, CRAR y Caranchos 15, Tilcara 10, San Nicolás Rugby 6, La Salle y Pampas 2, Gimnasia de Pergamino 1 y Cha Roga 0.