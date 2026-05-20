El partido de este sábado a las 16 en el predio La Tortuguita de Paraná Rowing Club quedará guardado para todos los tiempos. Se trata del primer encuentro de rugby profesional en la historia de la provincia de Entre Ríos. El duelo entre Capibaras y Selknam no solo tendrá el pase a las semis del Súper Rugby Américas en juego: el ganador también levantará una copa que llevará el nombre del Grupo Bourdin.
“Copa Grupo Bourdin” en el histórico Capibaras-Selknam
Ratificando el apoyo a la franquicia del Litoral, el sábado habrá "premio extra".
El Grupo Bourdín acompaña desde el primer momento al equipo del Litoral en el mejor torneo del continente. Una iniciativa que nace desde la convicción de que los grandes proyectos, dentro y fuera de la cancha, se construyen con compromiso, esfuerzo, trabajo en equipo y visión de largo plazo.
Con raíces en una trayectoria industrial y empresarial familiar de más de cuatro décadas, Grupo Bourdin impulsa hoy una nueva etapa de desarrollo a través de empresas y proyectos vinculados a agronegocios, real estate, tecnologías emergentes, sostenibilidad y economía circular, construyendo valor con una mirada puesta en las próximas generaciones.
Como familia vinculada históricamente al deporte y al Paraná Rowing Club, creemos en el rugby como una escuela de formación humana, liderazgo y comunidad. La Copa Grupo Bourdin busca reconocer esos valores que trascienden el resultado de un partido y que dejan huella: respeto, disciplina, superación y espíritu de equipo.
Porque construir futuro también es acompañar aquello que forma personas y crea comunidad.