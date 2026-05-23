En el marco de la fecha numero 12 el Paraná Rowing Club fue el escenario donde Capibaras XV consumó su clasificación a las semifinales del Súper Rugby Américas (SRA).
Súper Rugby Américas
Objetivo cumplido en Paraná: Capibaras está en semifinales
Los del Litoral vencieron 34 a 17 a Selknam a dos fechas de la conclusión del torneo.
La franquicia litoraleña se impuso en Entre Ríos. Foto Fernando Nicola
La franquicia del Litoral se impuso a Selknam de Chile por 34 a 17.
De esta manera, a falta de dos partidos para la conclusión de la etapa regular del SRA, los conducidos por Nicolás Galatro lograron el objetivo principal de estar en la definición de la competencia.
Ahora el desafío es otro: ganar los dos partidos, Dogos de local y Tarucas en Tucumán para tratar de terminar primeros o segundos y que la semi, sea en "Casa Capibaras".
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