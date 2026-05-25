Después de la tarde inolvidable del sábado en La Tortuguita, donde miles y miles de fanáticos vieron como Capibaras XV daba vuelta un resultado adverso y llenaba todos los casilleros para meterse en semifinales, el equipo que representa al rugby del Litoral no tiene tiempo ni para festejar y mucho menos descansar: este viernes 29, a las 19.06, recibirá al mejor de la temporada, Dogos, que es el “uno” de la temporada y cortado con 56 puntos. Así, con mucho en juego, se viene “el clásico del centro del país” en Rosario.
¡Va por más!: Capibaras sueña con jugar la semi de local con su gente
El equipo de Nicolás Galatro armó una fiesta en Paraná y se aseguró un lugar en las semifinales que definirán al mejor 2026 en el Súper Rugby Américas. ¿El objetivo?: jugar en casa el 12 de junio buscando la gran final.
¿Cuál es el nuevo desafío de Capibaras XV?: a falta de dos fechas, poder quebrar ese mano a mano con Pampas y quedarse con el número “2” de la temporada, lo que le dará la posibilidad de jugar las semifinales en casa, en la Región Litoral, posiblemente en el Hipódromo de la ciudad de Rosario, mismo escenario donde este viernes recibirá a los complicados cordobeses.
Hoy, la franquicia de Litoral Rugby y la franquicia de la UAR tienen los mismos puntos: 45. Mientras Capibaras recibe a Dogos y visita a Tarucas, en el caso de Pampas será local de Selknam y termina de visitante en Montevideo contra Peñarol.
Este lunes, en Casa Capibaras, el equipo volvió a los entrenamientos, con el ánimo por las nubes pero pensando en el gran desafío de este viernes, con un dato que motiva por naturaleza: Dogos es, por ahora, el único equipo al que no le pudo ganar. Porque a todos los otros ya les ganó.
Las entradas, desde la plataforma o en los clubes de las tres uniones se pueden adquirir a un costo de 15.000 pesos, recordando que los menores pagan 10.000 pesos, pero los más chicos (hasta 14 años) que concurren con las casacas de sus clubes, ingresan gratis.
Se venden plateas en Rosario con la siguiente modalidad: el asiento numerado, el acceso a la “Experiencia Capibaras” (comidas, bebidas, DJ en vivo), camiseta oficial de regalo y una bufanda como obsequio para alentar este viernes contra Dogos. Todo ese combo por 130.000 pesos.
El rival de turno, Dogos, llegará desde Córdoba y este miércoles ya estará en Rosario para visitar el viernes a las 19.06 a Capibaras en el estadio del Hipódromo. En su última actuación, la franquicia cordobesa se midió con Peñarol, a quien derrotó en el Estadio Charrúa por 33-31. Los dirigidos por Diego Ghiglione sumaron punto bonus y quedaron a tan solo cinco puntos de cerrar la fase regular con el uno, condición que le permitiría tener la ventaja de localía en instancias decisivas.
Como se sabe, el Súper Rugby Américas entró en etapa de definición: a falta de dos fechas, hay tres equipos que ya sacaron boleto a semifinales y otros tres pelean por la plaza restante a los playoffs.
En primer lugar, ya hay tres equipos clasificados a las semifinales, y da la casualidad que todos son argentinos: Dogos XV, Pampas y Capibaras XV aseguraron su lugar en la siguiente ronda del Súper Rugby Américas. Mientras que Tarucas, Selknam y Peñarol se encuentran en la pelea por la última plaza de los playoffs. Cabe mencionar que en caso de igualdad en la tabla, se tomará en cuenta el resultado de los partidos entre sí, y en caso de persistir el empate, se tomará en cuenta la diferencia de tantos a favor en todos los encuentros del torneo, entre otros.
Para que haya pleno de argentinos en las semifinales del Súper Rugby Américas, Tarucas, que actualmente se ubica en el cuarto puesto con 34 puntos, deberá ganar sí o sí sus dos partidos que faltan (de ser posible con punto bonus). La franquicia tucumana deberá a enfrentar a Cobras en Brasil y luego recibirá al ya clasificado Capibaras XV.
En tanto, Selknam también posee 34 unidades. Sin embargo si desea acceder a semifinales deberá superar a Pampas en el CASI y luego vencer a Cobras en Chile. Además, deberá esperar que Tarucas caiga en alguno de sus dos compromisos o que gane por poca diferencia mientras que los chilenos deberán golear a ambos rivales para superar a los tucumanos en la diferencia de puntos (los del NOA tienen +32 y los de Magnin -63).
Finalmente, aparece Peñarol con 29. Los uruguayos están obligados a ganar con punto bonus los cruces frente a Yacare XV en Paraguay y Pampas en Montevideo, y esperar que tanto Tarucas como Selknam caigan o no sumen bonus en sus respectivos encuentros.