Este viernes a las 19 llega Dogos a Rosario

¡Va por más!: Capibaras sueña con jugar la semi de local con su gente

El equipo de Nicolás Galatro armó una fiesta en Paraná y se aseguró un lugar en las semifinales que definirán al mejor 2026 en el Súper Rugby Américas. ¿El objetivo?: jugar en casa el 12 de junio buscando la gran final.