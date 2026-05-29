Capibaras juega este viernes ante Dogos en un duelo clave para quedarse con la localía en las semifinales del Super Rugby Americas 2026.
En vivo: Capibaras recibe a Dogos en busca de la localía en las semifinales
El encuentro se disputa desde las 19:06 horas en Rosario. Ya clasificado, quiere quedarse con el segundo puesto ante Pampas.
El encuentro se disputa desde las 19:06 horas en el estadio del Hipódromo de Rosario ante el conjunto cordobés.
La franquicia litoraleña está igualada en puntos con Pampas en la lucha por el segundo puesto que asegura la localía en la primera instancia del final four. Ambos con 45 unidades, se disputan la posición en las últimas dos fechas.
La última fecha el próximo viernes 5 de junio y sábado 6, con Capibaras visitando a Tarucas en la primera de las jornadas.
Minuto a minuto
Pullaro presente
El gobernador se hizo presente en el estadio para acompañar al conjunto local. También está presente la senadora nacional por Santa Fe, Carolina Losada.
La previa en fotos
A las 19.06 será el kick off del match entre Capibaras XV y Dogos XV en el Hipódromo de Rosario. Fotos: Fernando Nicola.
Baronio por Dogliani: un cambio en Capibaras para jugar con Dogos
Capibaras XV ya tiene definido el equipo para afrontar un nuevo compromiso en el Súper Rugby Américas. La franquicia del litoral recibe este viernes, desde las 19, a Dogos XV en el Hipódromo de Rosario, en un encuentro clave pensando en la recta final de la competencia.
El staff técnico confirmó una sola modificación entre los titulares respecto al último encuentro ante Selknam. Juan Bautista Baronio ingresará como apertura en lugar de Ignacio Dogliani, quien justamente fue una de las figuras del conjunto litoraleño en la presentación pasada.
Además, habrá una variante entre los suplentes, con el ingreso de Ignacio Gallo en reemplazo de Franco Benítez.
El equipo
Capibaras formará con: 1- Diego Correa, 2- Martín Vaca y 3- Enzo Avaca; 4- Lorenzo Colidio y 5- Lucas Bur; 6- Ignacio Gandini 7- Felipe Villagrán y 8- Manuel Bernstein; 9-Alejo Sugasti e 10- Juan Bautista Baronio ; 11- Gino Dicapua, 12- Guido Chesini, 13- Bruno Heit, 14- Lautaro Cipriani y 15- Franco Rossetto.
Suplentes: 16- Bernardo Lis, 17- Juan Ignacio Rodríguez, 18- Ignacio Orsetti, 19- Ignacio Gallo, 20- Bautista Grenón, 21- Juan Lovell, 22- Ignacio Dogliani y 23- Tomás Sigura.