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Baronio por Dogliani: un cambio en Capibaras para jugar con Dogos

Quien fuera la figura del partido jugado en Paraná, estará en el banco de suplentes. Gallo por Benítez, la otra modificación, pero entre los relevos.

Ignacio Dogliani. Foto: Fernando Nicola.Ignacio Dogliani. Foto: Fernando Nicola.
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Capibaras XV ya tiene definido el equipo para afrontar un nuevo compromiso en el Súper Rugby Américas. La franquicia del litoral recibe este viernes, desde las 19, a Dogos XV en el Hipódromo de Rosario, en un encuentro clave pensando en la recta final de la competencia.

El staff técnico confirmó una sola modificación entre los titulares respecto al último encuentro ante Selknam. Juan Bautista Baronio ingresará como apertura en lugar de Ignacio Dogliani, quien justamente fue una de las figuras del conjunto litoraleño en la presentación pasada.

La franquicia de Litoral Rugby y la franquicia de la UAR tienen los mismos puntosSe viene un “partidazo” en “Casa Capibaras”.

Además, habrá una variante entre los suplentes, con el ingreso de Ignacio Gallo en reemplazo de Franco Benítez.

Se viene un “partidazo” en “Casa Capibaras”. Ambos quieren tener su partido de semifinal de local. Para asegurar eso, antes, estará “la batalla del centro”.

Mirá tambiénSe presentó el “Clásico del centro del país” entre Capibaras y Dogos

El equipo

Capibaras formará con: 1- Diego Correa, 2- Martín Vaca y 3- Enzo Avaca; 4- Lorenzo Colidio y 5- Lucas Bur; 6- Ignacio Gandini 7- Felipe Villagrán y 8- Manuel Bernstein; 9-Alejo Sugasti e 10- Juan Bautista Baronio ; 11- Gino Dicapua, 12- Guido Chesini, 13- Bruno Heit, 14- Lautaro Cipriani y 15- Franco Rossetto.

Suplentes: 16- Bernardo Lis, 17- Juan Ignacio Rodríguez, 18- Ignacio Orsetti, 19- Ignacio Gallo, 20- Bautista Grenón, 21- Juan Lovell, 22- Ignacio Dogliani y 23- Tomás Sigura.

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