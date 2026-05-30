Este sábado se llevó a cabo una nueva jornada de la competencia de rugby federal por excelencia: el Torneo del Interior, en sus dos niveles.
Suertes dispares para los equipos del Litoral en el Torneo del Interior
Festejaron SFRC, CAE, Duendes y Jockey. No pudo ser para GER y Old Resian en el "A"; tampoco para CRAI y Rowing en el TDI "B".
Fue la tercera y última fecha de la primera rueda del TDI ”A” y la segunda fecha del TDI “B” que arrancó más tarde.
En lo que respecta a los equipos de la Unión Santafesina de Rugby, Santa Fe Rugby Club logró una agónica victoria ante Uni de Córdoba por 25 a 24 y se mantiene invicto en la competencia.
Mientras que CRAI, en el TDI "B", no pudo con Cardenales quien se llevó el partido por un escueto 15 a 5.
Todos los resultados del TDI “A”
Zona 1
Mendoza RC 30 - Marista 27
Tucumán Rugby 37 - GER 26
Zona 2
CURNE 10 – Tala 56
Urú Curé 29 - CAE 34
Zona 3
Córdoba Athl. 20 - Jockey (Ros.) 27
SFRC 25 - Uni (Cba.) 24
Zona 4
La Tablada 24 - Duendes 41
Old Resian 22 - Jockey Cba. 69
Resultados TDI “B”
Zona 5
Natación y Gimnasia 49 - Rowing 17
CRAI 5 - Cardenales 15
Zona 6
Tucumán LT 44 - Mar del Plata Club 29
Sporting 41 - Universitario (SJ) 41
Zona 7
Liceo 20 - Tordos 16
Huirapuca 17 - Soc. Sportiva 23
Zona 8
Palermo Bajo 41 - Uni (Tuc.) 16
Jockey (VM) 33 - Tigres 22
Lo que viene TDI "A" – Fecha 4 (27/06)
Zona 1
Marista RC vs. Mendoza RC
GER vs. Tucumán Rugby
Zona 2
Tala RC vs. CURNE
CAE vs. Urú Curé
Zona 3
Jockey (Ros.) vs. Córdoba Athl.
Uni Cba. vs. SFRC
Zona 4
Duendes vs. La Tablada
Jockey Cba. vs. Old Resian
Lo que viene TDI "B" – Fecha 3 (27/06)
Zona 5
Natación y Gimnasia vs. CRAI
Rowing vs. Cardenales
Zona 6
Tucumán Lawn Tennis vs. Sporting
Mar del Plata Club vs. Uni de San Juan
Zona 7
Liceo RC vs. Huirapuca RC
Tordos vs. Sociedad Sportiva
Zona 8
Palermo Bajo vs. Jockey Villa María
Uni de Tucumán vs. Tigres RC