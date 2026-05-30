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Cuatro victorias y cuatro derrotas

Suertes dispares para los equipos del Litoral en el Torneo del Interior

Festejaron SFRC, CAE, Duendes y Jockey. No pudo ser para GER y Old Resian en el "A"; tampoco para CRAI y Rowing en el TDI "B".

Santa Fe Rugby Club sigue invicto tras vencer agónicamente a Uni de Córdoba, mientras CRAI cae ante Cardenales en una ajustada jornada del TDI.Santa Fe Rugby Club sigue invicto tras vencer agónicamente a Uni de Córdoba, mientras CRAI cae ante Cardenales en una ajustada jornada del TDI.
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Este sábado se llevó a cabo una nueva jornada de la competencia de rugby federal por excelencia: el Torneo del Interior, en sus dos niveles.

Fue la tercera y última fecha de la primera rueda del TDI ”A” y la segunda fecha del TDI “B” que arrancó más tarde.

En lo que respecta a los equipos de la Unión Santafesina de Rugby, Santa Fe Rugby Club logró una agónica victoria ante Uni de Córdoba por 25 a 24 y se mantiene invicto en la competencia.

.Este sábado se llevó a cabo una nueva jornada de la competencia de rugby federal por excelencia: el Torneo del Interior, en sus dos niveles.

Mientras que CRAI, en el TDI "B", no pudo con Cardenales quien se llevó el partido por un escueto 15 a 5.

Mirá tambiénEl Torneo regional del Litoral tendrá “exclusividad” el fin de semana

Todos los resultados del TDI “A”

Zona 1

Mendoza RC 30 - Marista 27

Tucumán Rugby 37 - GER 26

Zona 2

CURNE 10 – Tala 56

Urú Curé 29 - CAE 34

Zona 3

Córdoba Athl. 20 - Jockey (Ros.) 27

SFRC 25 - Uni (Cba.) 24

Zona 4

La Tablada 24 - Duendes 41

Old Resian 22 - Jockey Cba. 69

Resultados TDI “B”

Zona 5

Natación y Gimnasia 49 - Rowing 17

CRAI 5 - Cardenales 15

Zona 6

Tucumán LT 44 - Mar del Plata Club 29

Sporting 41 - Universitario (SJ) 41

Mirá tambiénSobre el final, Dogos se quedó con el "Clásico del Centro"

Zona 7

Liceo 20 - Tordos 16

Huirapuca 17 - Soc. Sportiva 23

Zona 8

Palermo Bajo 41 - Uni (Tuc.) 16

Jockey (VM) 33 - Tigres 22

.En lo que respecta a los equipos de la Unión Santafesina de Rugby, Santa Fe Rugby Club logró una agónica victoria ante Uni de Córdoba por 25 a 24 y se mantiene invicto en la competencia.

Lo que viene TDI "A" – Fecha 4 (27/06)

Zona 1

Marista RC vs. Mendoza RC

GER vs. Tucumán Rugby

Zona 2

Tala RC vs. CURNE

CAE vs. Urú Curé

Mirá tambiénSobre el final, Dogos se quedó con el "Clásico del Centro"

Zona 3

Jockey (Ros.) vs. Córdoba Athl.

Uni Cba. vs. SFRC

Zona 4

Duendes vs. La Tablada

Jockey Cba. vs. Old Resian

Lo que viene TDI "B" – Fecha 3 (27/06)

Zona 5

Natación y Gimnasia vs. CRAI

Rowing vs. Cardenales

Zona 6

Tucumán Lawn Tennis vs. Sporting

Mar del Plata Club vs. Uni de San Juan

Zona 7

Liceo RC vs. Huirapuca RC

Tordos vs. Sociedad Sportiva

Zona 8

Palermo Bajo vs. Jockey Villa María

Uni de Tucumán vs. Tigres RC

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