Rugby masculino

Se juega este fin de semana la tercera fecha de la Copa Santa Fe

Con acción dividida entre los clubes afiliados a la Unión Santafesina y la Unión Rosarina, se juegan los partidos correspondientes a una nueva jornada de la primera etapa del certamen provincial. En Sauce Viejo, Santa Fe Rugby recibirá a uno de los punteros, Alma Juniors de Esperanza, mientras que en la cuna de la bandera se destaca el cruce entre Provincial y Duendes. El grueso de los partidos se juega el sábado en horas de la siesta.