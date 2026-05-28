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Se juega este fin de semana la tercera fecha de la Copa Santa Fe

Con acción dividida entre los clubes afiliados a la Unión Santafesina y la Unión Rosarina, se juegan los partidos correspondientes a una nueva jornada de la primera etapa del certamen provincial. En Sauce Viejo, Santa Fe Rugby recibirá a uno de los punteros, Alma Juniors de Esperanza, mientras que en la cuna de la bandera se destaca el cruce entre Provincial y Duendes. El grueso de los partidos se juega el sábado en horas de la siesta.

Clásico Copa Santa Fe - Rugby. Foto: Manuel FabatíaClásico Copa Santa Fe - Rugby. Foto: Manuel Fabatía
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Aprovechando una nueva ventana en la disputa del Torneo Regional del Litoral, desde este jueves por la noche y con nutrida acción en la tarde del próximo sábado 30 de mayo se estará completando la tercera fecha de la fase inicial de la Copa Santa Fe de rugby masculino.

Vale recordar que en esta edición 2026 el certamen se disputa dividido en dos zonas, siendo una protagonizada por los clubes afiliados a la Unión Santafesina y la otra a los representantes de la Unión Rosarina.

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En todos los casos, las primeras horas de la tarde del sábado traerán acción en los diferentes puntos del territorio santafesino, con partidos que comenzarán a marcar tendencia en la parte alta de la tabla de cada uno de los grupos.

Alma y Uni defienden la punta

Comenzando con lo que sucederá en la zona centro – norte de la provincia, el grupo que conforman los elencos de la USR tiene 3 líderes con puntaje ideal al cabo de las dos primeras fechas. Uno de ellos es Alma Juniors de Esperanza, que afronta una visita de riesgo yendo a la casa de un Santa Fe Rugby que buscará dejar atrás la derrota en el clásico de la fecha pasada y comenzar a sumar.

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Otro de los punteros es Universitario de Santa Fe, que será local en el estadio de Barrio Las Delicias de Querandí en procura de su tercera victoria para seguir bien arriba. Completando el calendario de este sábado 30, habrá acción en Cabaña Leiva y en la ciudad de Rafaela, donde La Salle y el CRAR serán anfitriones de Brown de San Vicente y Cha Roga de Santo Tomé, respectivamente.

Vale la pena señalar que el otro puntero que tiene este grupo, CRAI, tendrá fecha libre y que además habrá acción por el grupo de desarrollo con partidos en las ciudades de Coronda, Sunchales y San Jorge. Hasta el momento, las posiciones en el nivel principal son encabezadas por Universitario, Alma Juniors y CRAI que tienen 10, más atrás aparece Brown con 6 unidades y CRAR con 5.

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En Rosario

Por el lado de los equipos rosarinos que participan en esta nueva edición de la Copa Santa Fe de Rugby, la acción de la tercera fecha comienza este mismo jueves, cuando en el predio de las 4 hectáreas Jockey reciba la visita de Old Resian en el único adelanto que tendrá la jornada.

Ya el sábado, y también por la Zona 2 del mini certamen del sur provincial, Gimnasia y Esgrima de Rosario recibirá en su estadio a Pampas de Rufino, al tiempo que Logaritmo será local de Jockey de Venado Tuerto.

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Por su parte y por el grupo 1, los tres partidos van en simultáneo el sábado desde las 14. Allí Gimnasia de Pergamino será anfitrión de Regatas & Belgrano de San Nicolás, mientras que Caranchos juega Universitario de Rosario y Provincial con Duendes.

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