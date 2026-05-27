El próximo sábado 30 de mayo se disputará una nueva jornada del Torneo del Interior (TDI), la competencia de rugby federal por excelencia de Argentina.
Termina la primera rueda del Torneo del Interior “A”
Santa Fe Rugby recibe a Uni de Córdoba. También se juega la segunda fecha del TDI “B”. CRAI será local de Cardenales de Tucumán.
Será la tercera y última fecha de la primera rueda del TDI ”A”; mientras que se pondrá en juego la segunda fecha del TDI “B”.
Todos los partidos se jugarán a partir de las 16 hs., a excepción Liceo - Tordos y Huirapuca ante Sportiva de Bahía Blanca a las 14:30 y 15 respectivamente.
La fecha 3 completa del TDI “A”
Zona 1
Mendoza RC vs. Marista. Árbitro: Agustín Altabe.
Tucumán Rugby vs. GER. Árbitro: Esteban Filipanics.
Zona 2
CURNE – Tala. Árbitro: Joaquín Zapata.
Urú Curé vs. CAE. Árbitro: Juan Zubieta.
Zona 3
Córdoba Athl. Vs. Jockey (Ros.). Árbitro: Juan Martínez.
SFRC vs. Uni (Cba.). Árbitro: Joaquín Lista Castro.
Zona 4
La Tablada vs. Duendes. Árbitro: Leandro Peker.
Old Resian vs. Jockey Cba. Árbitro: Juan Maio.
TDI “B” - Fecha 2
- Natación vs. Rowing. Árbitro: Valentín Ferrero.
- CRAI vs. Cardenales. Árbitro: Mariano Scianna.
- Tucumán LT vs. Mar del Plata Club. Árbitro: Santiago Bevacqua.
- IPR Sporting vs. Universitario (SJ). Árbitro: Juan Moyano.
- Liceo vs. Tordos. Pedro López Vildoza.
- Huirapuca vs. Soc. Sportiva. Árbitro: Maximiliano Busaniche.
- Palermo Bajo vs. Uni (Tuc.). Árbitro: Facundo Gorla.
- Jockey (VM) vs. Tigres. Árbitro: Juan Vega.