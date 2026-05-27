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Este sábado

Termina la primera rueda del Torneo del Interior “A”

Santa Fe Rugby recibe a Uni de Córdoba. También se juega la segunda fecha del TDI “B”. CRAI será local de Cardenales de Tucumán.

Por el TDI "A", Santa Fe Rugby, que ya le ganó a Córdoba Athletic y a Jockey de Rosario, recibe a Uni de Córdoba. Por el TDI "A", Santa Fe Rugby, que ya le ganó a Córdoba Athletic y a Jockey de Rosario, recibe a Uni de Córdoba.
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El próximo sábado 30 de mayo se disputará una nueva jornada del Torneo del Interior (TDI), la competencia de rugby federal por excelencia de Argentina.

Será la tercera y última fecha de la primera rueda del TDI ”A”; mientras que se pondrá en juego la segunda fecha del TDI “B”.

Todos los partidos se jugarán a partir de las 16 hs., a excepción Liceo - Tordos y Huirapuca ante Sportiva de Bahía Blanca a las 14:30 y 15 respectivamente.

La fecha 3 completa del TDI “A”

Zona 1

Mendoza RC vs. Marista. Árbitro: Agustín Altabe.

Tucumán Rugby vs. GER. Árbitro: Esteban Filipanics.

Zona 2

CURNE – Tala. Árbitro: Joaquín Zapata.

Urú Curé vs. CAE. Árbitro: Juan Zubieta.

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Zona 3

Córdoba Athl. Vs. Jockey (Ros.). Árbitro: Juan Martínez.

SFRC vs. Uni (Cba.). Árbitro: Joaquín Lista Castro.

Zona 4

La Tablada vs. Duendes. Árbitro: Leandro Peker.

Old Resian vs. Jockey Cba. Árbitro: Juan Maio.

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TDI “B” - Fecha 2

  • Natación vs. Rowing. Árbitro: Valentín Ferrero.
  • CRAI vs. Cardenales. Árbitro: Mariano Scianna.
  • Tucumán LT vs. Mar del Plata Club. Árbitro: Santiago Bevacqua.
  • IPR Sporting vs. Universitario (SJ). Árbitro: Juan Moyano.
  • Liceo vs. Tordos. Pedro López Vildoza.
  • Huirapuca vs. Soc. Sportiva. Árbitro: Maximiliano Busaniche.
  • Palermo Bajo vs. Uni (Tuc.). Árbitro: Facundo Gorla.
  • Jockey (VM) vs. Tigres. Árbitro: Juan Vega.
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