En el marco del partido de vuelta de la segunda ronda de la Copa Santa Fe de fútbol masculino se veían las caras dos viejos conocidos: Club Maciel y Timbuense, quienes se enfrentaban tras disputar el partido de ida en tierras del Indio, donde estos últimos se habían impuesto por 2 tantos contra 1.
Timbuense logró mantener su ventaja y clasificó a la siguiente ronda
El Indio empató 1-1 en su visita a Club Maciel y aseguró su lugar en la próxima instancia. Franco Vica y Román Galarza fueron los goleadores del encuentro.
El encuentro comenzó de manera friccionada entre ambos elencos, con una situación clara para los dirigidos por Lucas García, cuando Isaías Sena remató con vehemencia, forzando la buena respuesta del arquero Gustavo Córdoba.
No obstante, fue el equipo de Alejandro Fernández quien abrió el marcador. Tras un pelotazo frontal de Tomás Anselmi que pasó a la defensa, el balón quedó en la posición de Brian Romero. El 9 realizó una buena jugada individual eludiendo al arquero rival y logró asistir a Román Galarza, quien llegó desde atrás y marcó el 1-0 parcial.
Tras ello, el Rojo intentó igualar las acciones, pero careció de puntería y de gestión de juego, facilitando la mantención de la posesión por parte del conjunto visitante. De este modo, el resultado al descanso fue precisamente de 1-0.
Emotivo segundo tiempo
En el complemento el inicio sería frenético, ya que, al comienzo del mismo, Ignacio Vidal sacó en la línea una pelota que tenía destino seguro de gol tras el remate de Federico Fioramonti.
La igualdad de los macielenses llegaría minutos después. A los 24 del complemento, la inexorable Ley del Ex vería un nuevo episodio cuando Franco Vica conectó un cabezazo que dejó sin respuestas a Córdoba anotando el 1-1 y dejando solo a un tanto la posibilidad de llegar a la definición por penales.
De todas maneras, pese al empuje local y a las contras visitantes, el marcador no se movería y permanecería con una igualdad. Resultado que benefició a los campeones de la Liga Totorense para seguir con vida en el certamen que organiza el Gobierno de la Provincia.
De este modo, Timbuense enfrentará a Sportivo Las Parejas en la próxima instancia de la Copa Santa Fe.
La síntesis
CLUB MACIEL: Luciano Trangoni; Leonel Benítez, Federico Fioramonti, Martín Ferri, Luciano Pedante; Tomás Ledesma, Nicolás López, Emiliano Ibaldi; Julián Sosa, Franco Vica, Isaías Sena.
Suplentes: Branco Barrinat, Alan Urraco, Gustavo Gómez, Agustín Alodi, Sergio Giménez, Nicolás Rojo, Bruno Verón.
DT.: Lucas García.
TIMBUENSE: Gustavo Córdoba; Ignacio Vidal, Tomás Anselmi, Máximo Galeano, Lucas Valent; Santiago Oger, Lautaro Castro; Fabricio Salas, Nicolás Zappulla, Román Galarza; Brian Romero.
Suplentes: Jaim Parroni, Franco Davobe, Lorenzo Girola, Mateo Gallucci, Leandro Insaurralde, Mirko Girola, Misael Laborde.
DT.: Alejandro Fernández.
ÁRBITROS: Matías Coloque, Sergio Gauna, Micaela Villalba.
GOLES: Franco Vica (MAC), Román Galarza (TIM).