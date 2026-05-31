La pasión de los pescadores por quedarse con la Copa Santa Fe 2026 no para. Este domingo, desde muy temprano, 231 pescadores dieron el sí en la Costanera Este de la capital provincia, superando todas los cálculos y las expectativas. “Hay más pescadores que el día que arrancamos el circuito, en esta misma ciudad, pero en la otra orilla”, reconocen los organizadores a El Litoral.
La pesca de Copa Santa Fe en la Costanera Este: ¡231 pescadores!
Es una de las tres disciplinas que debutan este año: las otras dos son pádel y ajedrez. Se superó este domingo el número de la jornada inaugural en la costa oeste, con cuatro horas seguidas bajo el sol en la capital: quedan dos fechas.
La actividad, que se enmarca en la modalidad caña libre, arrancó este domingo a las 8. Hay que recordar que la Copa Santa Fe de Pesca Deportiva 2026 debutó este año como disciplina provincial y cuenta con categorías competitivas por equipos e individuales que incluyen damas, mayores, cadetes y seniors.
Como se sabe, la categoría seniors no tiene límite de edad: hay personas de 80 años pescando como un chico adolescente de 12 años. Por ahora, antes de esta jornada número 3 en Santa Fe, los primeros lugares de la clasificación general en pesca deportiva de Copa Santa Fe lo ocupan: Pescadores Unidos de Arroyo Seco que es líder, lo escolta Club El Amanecer de Vera Cruz y completa el podio Sindicato de Petroleros.
“Venimos de disputar la segunda jornada en Reconquista y la tercera es acá en Santa Fe. Seguramente vamos a tener una jornada en Rosario y está previsto, si el río lo permite, alguna fecha en Helvecia también”, explica Alberto Gálvez, presidente Federación Santafesina Pesca Deportiva.
Así, el Gobierno de la Provincia, en coordinación con Federación de Pesca y Lotería de Santa Fe, le dio forma a la Copa Santa Fe de Pesca 2026, un deporte que se incorpora por primera vez a esta competencia deportiva provincial.