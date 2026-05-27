La pesca deportiva, una de las tres disciplinas que se sumó al ambicioso formato de Copa Santa Fe (14 deportes y 20 modalidades), volverá este domingo a desembarcar con todo su colorido en la Costanera Oeste de Santa Fe para darle cumplimiento a la tercera etapa del calendario provincial.
Pesca con “modalidad caña libre”: tercer capítulo en Copa Santa Fe
Pesca deportiva, una de las disciplinas que se sumó a la edición 2026 de la Copa Santa Fe, completará su tercera etapa este domingo en Santa Fe. Se esperan unos 231 pescadores: arranca a las 8 y termina pasado el mediodía.
La actividad, que se enmarca en la modalidad caña libre, arrancará a las 8 y terminará pasado el mediodía de domingo en la capital de la provincia. Hay que recordar que la Copa Santa Fe de Pesca Deportiva 2026 debutó este año como disciplina provincial y cuenta con categorías competitivas por equipos e individuales que incluyen damas, mayores, cadetes y seniors.
“La categoría seniors no tiene límite de edad, así que hay personas de 80 años pescando como un chico adolescente de 12 años”, explican.
Por ahora, los primeros lugares de la clasificación general en pesca deportiva de Copa Santa Fe lo ocupan: Pescadores Unidos de Arroyo Seco que es líder, lo escolta Club El Amanecer de Vera Cruz y completa el podio Sindicato de Petroleros.
Más de 230 pescadores
“Esperamos otra vez unas 231 personas aproximadamente. La actividad tendrá comienzo a las 8, calculo que vamos a terminar, con los entretiempos y todo, cerca de las 13.30. Venimos de disputar la segunda jornada en Reconquista y la tercera es acá en Santa Fe", explica Alberto Gálvez, presidente Federación Santafesina Pesca Deportiva.
"Seguramente vamos a tener una jornada en Rosario y está previsto, si el río lo permite, alguna fecha en Helvecia también”, agregó.
El Gobierno de la Provincia, en coordinación con Federación de Pesca y Lotería de Santa Fe, le dio forma a la Copa Santa Fe de Pesca 2026, un deporte que se incorpora por primera vez a esta competencia deportiva provincial.
Visibilizar la disciplina
“La incorporación de la pesca a la Copa Santa Fe representa un paso importante en el crecimiento de la competencia, ampliando la participación de deportistas y fortaleciendo la presencia de nuevos deportes que forman parte de la cultura deportiva de la provincia", expresó el secretario de Deportes de la Provincia, Fernando Maletti, en charla con El Litoral.
"Es una convocatoria muy buena de parte de la Federación, que viene trabajando hace mucho y buscando su espacio para visibilizar lo que es el deporte. Cómo nos pidió el gobernador Maximiliano Pullaro, la política deportiva que queremos implementar en toda la provincia es la de federalizar el deporte, de que todos tengan la misma oportunidad”, agregó.