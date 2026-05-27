Este domingo en la Costanera de la capital

Pesca con “modalidad caña libre”: tercer capítulo en Copa Santa Fe

Pesca deportiva, una de las disciplinas que se sumó a la edición 2026 de la Copa Santa Fe, completará su tercera etapa este domingo en Santa Fe. Se esperan unos 231 pescadores: arranca a las 8 y termina pasado el mediodía.