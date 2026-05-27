La Copa Concejo 0.0% comenzó a tomar temperatura y en la fría noche del martes se vivieron los primeros grandes momentos de una competencia que promete transformarse en uno de los torneos más atractivos del calendario de la Liga Santafesina de Fútbol.
El Pozo y Vecinal Gálvez dieron el primer paso y se metieron en el cuadro principal
La fase eliminatoria de la Copa Concejo comenzó este martes por la noche en el predio Nery Alberto Pumpido con dos encuentros cargados de emoción. El Pozo eliminó a Pucará en una dramática definición por penales, mientras que Vecinal Gálvez venció con autoridad a A. A. Leyes y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del certamen impulsado por la Liga Santafesina junto al Concejo Municipal de Santa Fe y CCU. Este miércoles será la presentación oficial de la competencia en el Patio de la Cervecería.
En el predio Nery Alberto Pumpido se disputaron los encuentros iniciales de la fase eliminatoria y hubo lugar para goles, dramatismo y celebraciones inolvidables.
El encuentro más intenso de la jornada fue el que protagonizaron Pucará y CCyD El Pozo. El equipo de barrio Transporte salió decidido a imponer condiciones y encontró en Nahuel Manchado a su gran figura ofensiva.
El delantero marcó los dos goles de Pucará y parecía encaminar a los suyos hacia la clasificación. Sin embargo, El Pozo nunca perdió la calma y logró reaccionar en momentos determinantes del partido.
Tomás Medrano anotó el descuento que mantuvo con vida al conjunto auriazul y cuando el tiempo parecía consumirse apareció Leandro Ferreira para establecer el 2 a 2 definitivo.
La igualdad obligó a definir el pasaje desde el punto penal, donde El Pozo mostró mayor precisión y terminó imponiéndose por 5 a 4 para desatar el festejo de jugadores, cuerpo técnico e hinchas.
La clasificación representa un impulso importante para un equipo que viene construyendo una identidad competitiva y que ahora tendrá la posibilidad de medirse en el cuadro principal del certamen ante rivales de mayor exigencia.
Además, el triunfo le permite consolidar la confianza en un torneo que recién comienza y que aparece como una gran oportunidad para todos los clubes participantes.
Desde Sauce Viejo
En el otro compromiso de la noche, Vecinal Gálvez ratificó su buen presente y superó por 2 a 0 a Atlético Arroyo Leyes. El elenco rojiblanco fue superior durante gran parte del encuentro y logró traducir ese dominio en el marcador gracias a los goles de Brian Lobos y Caetano Palacios.
Con orden defensivo, intensidad en la mitad de la cancha y eficacia en los metros finales, Vecinal Gálvez construyó una victoria sólida que le permitió avanzar sin sobresaltos a los dieciseisavos de final.
El equipo mostró autoridad en momentos clave del partido y terminó justificando plenamente la diferencia obtenida en el resultado.
La Copa Concejo continúa este miércoles
Con estos dos encuentros comenzó oficialmente la fase eliminatoria de la Copa Concejo 0.0%, una competencia creada de manera conjunta por la Liga Santafesina de Fútbol, el Concejo Municipal de Santa Fe y CCU.
El objetivo del certamen es seguir fortaleciendo el desarrollo del fútbol regional, generando espacios de competencia para instituciones de distintas categorías y ampliando la visibilidad de los clubes de la región.
La actividad continuará este miércoles 27 de mayo con otro atractivo cruce programado para las 21 horas. Allí, Los Canarios enfrentarán a Defensores de Peñaloza en un partido que será controlado por Leandro Rotela. Ambos equipos buscarán sumarse a El Pozo y Vecinal Gálvez entre los clasificados a la siguiente instancia.
El cronograma ya tiene además otros compromisos confirmados para los próximos días. El martes 2 de junio, desde las 20 horas, Banco Provincial jugará ante Floresta y posteriormente, a las 22, Santa Fe FC se medirá con Los Juveniles.
En tanto, el miércoles 3 de junio se enfrentarán Defensores de Alto Verde ante Deportivo Agua a las 20 horas y luego El Cadi frente a Atenas desde las 22.
También quedaron pendientes de programación los cruces entre San Cristóbal y Don Salvador, Belgrano ante Los Piratitas y Nuevo Horizonte frente a Loyola, encuentros que completarán el cuadro de esta apasionante fase eliminatoria.
Mientras la pelota ya comenzó a rodar dentro de la cancha, este miércoles se realizará además la presentación oficial de la competencia en el Patio de la Cervecería.
Allí dirigentes, organizadores y representantes de las instituciones participantes compartirán el lanzamiento formal de una copa que nació con la intención de consolidarse dentro del calendario deportivo santafesino.
La Copa Concejo empezó con intensidad, con estadios cargados de expectativa y con dos equipos que ya escribieron su primer capítulo exitoso. El Pozo y Vecinal Gálvez celebraron en la noche inaugural y ahora esperan por nuevos desafíos en una competencia que promete emociones hasta el final