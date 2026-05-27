Liga Santafesina de Fútbol – Copa Concejo 0.0%

El Pozo y Vecinal Gálvez dieron el primer paso y se metieron en el cuadro principal

La fase eliminatoria de la Copa Concejo comenzó este martes por la noche en el predio Nery Alberto Pumpido con dos encuentros cargados de emoción. El Pozo eliminó a Pucará en una dramática definición por penales, mientras que Vecinal Gálvez venció con autoridad a A. A. Leyes y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del certamen impulsado por la Liga Santafesina junto al Concejo Municipal de Santa Fe y CCU. Este miércoles será la presentación oficial de la competencia en el Patio de la Cervecería.