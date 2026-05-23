La décima fecha del torneo Apertura de la Liga Santafesina de Fútbol entregó una jornada vibrante, cargada de goles, clásicos y resultados que comienzan a marcar lentamente el rumbo de la competencia.
Unión goleó a Colón y se adueñó del clásico santafesino
En una tarde cargada de emociones y partidos decisivos, Unión, que jugó todo el segundo tiempo con dos hombres más que su rival, derrotó 4 a 1 a Colón en el histórico clásico de la ciudad. Además, La Salle se quedó con el clásico colegial frente a Ateneo y hubo movimientos importantes en la parte alta de la tabla de posiciones.
Todas las miradas estuvieron puestas en el clásico entre Unión y Colón, un partido que tuvo de todo y que terminó con una victoria rojiblanca por 4 a 1. El sabalero jugó todo el segundo tiempo con dos hombres menos por la expulsión, en el final de la parte inicial, de Raffo y Fola.
En un encuentro intenso desde el arranque. Colón, de entrada se puso en ganancia y luego no pudo sostener el resultado ya que Unión lo igualó antes del final del primer tiempo.
Ya en el segundo tiempo, con dos hombres más que Colón, el equipo tatengue golpeó en los momentos justos y construyó un triunfo que quedará en el recuerdo en su jóvenes jugadores por el contexto en el que se produjo.
La expulsión de dos futbolistas sabaleros antes del descanso sirvió para cambiar el trámite del partido y eso ocurrió: Unión se fortaleció desde lo anímico, aprovechó los espacios y terminó superando ampliamente a un Colón que nunca encontró respuestas futbolísticas ni emocionales.
El conjunto sabalero llegaba con expectativas de seguir prendido en la pelea por la cima, pero sufrió una dura derrota que además tiene un fuerte impacto desde lo anímico. Unión, en cambio, consiguió tres puntos fundamentales para acomodarse en la tabla y sumar confianza en una temporada que busca tenerlo nuevamente como protagonista.
La Salle festejó en el clásico colegial
Otro de los encuentros destacados de la jornada fue el clásico entre La Salle y Ateneo Inmaculada. En un duelo muy parejo y disputado, La Salle consiguió una ajustada victoria por 1 a 0 que le permitió seguir creciendo en las posiciones y afirmarse entre los equipos protagonistas del certamen.
El conjunto lasallano mostró orden, intensidad y una gran capacidad para sostener la ventaja mínima frente a un Ateneo que buscó la igualdad hasta el final. El triunfo tiene un valor especial por tratarse de un clásico y también porque le permite a La Salle mantenerse muy cerca de los puestos de privilegio.
Con esta victoria, La Salle alcanzó los 18 puntos y continúa escalando posiciones en una tabla cada vez más apretada. Ateneo, por su parte, dejó escapar una buena posibilidad de acercarse a los primeros lugares y ahora deberá recuperarse rápidamente para no perder terreno en el campeonato.
Empates, goles y cambios importantes en la tabla
La jornada sabatina también dejó otros encuentros atractivos y resultados importantes. En el predio de la Universidad, UNL y Newell's igualaron 1 a 1 en un partido equilibrado y con emociones repartidas. El punto le permitió al conjunto universitario mantenerse dentro del lote de equipos que pelea en la mitad alta de la tabla.
En tanto, Náutico El Quillá y Sportivo Guadalupe protagonizaron un empate 1 a 1 en otro duelo atractivo de la fecha. Guadalupe sumó un punto importante que le permite continuar en zona expectante, mientras que El Quillá volvió a mostrar competitividad frente a uno de los animadores del torneo.
Uno de los partidos más entretenidos de la tarde se vivió en Cayastá, donde Ciclón Norte derrotó 3 a 2 a Nobleza en un verdadero partidazo. El local consiguió un triunfo clave en un encuentro cambiante y lleno de emociones, dejando a Nobleza con las manos vacías pese a haber peleado hasta el final.
Por otra parte, Juventud Unida logró una valiosa victoria como visitante al imponerse 3 a 0 frente a Las Flores II. El elenco de Candioti fue contundente y se acomodó entre los equipos que continúan creciendo fecha tras fecha en el certamen.
Además, Ciclón Racing derrotó 2 a 1 a Academia Cabrera y también se metió en el pelotón de conjuntos que sueñan con dar pelea en la parte alta del campeonato.
Con estos resultados, la tabla de posiciones sigue teniendo como líder absoluto a La Perla del Oeste con 26 puntos. Muy cerca aparecen Sanjustino y Colón de San Justo con 23 unidades, mientras que La Salle llegó a 18 y Sportivo Guadalupe suma 17.
Más atrás quedó Colón con 16 puntos, seguido por Unión con 15. Juventud Unida, UNL y Ciclón Racing alcanzan las 14 unidades, mientras que Nobleza quedó con 13 puntos.
La pelea por el Apertura promete seguir entregando emociones en cada jornada. La Perla continúa marcando el camino, pero varios equipos siguen al acecho en una competencia que se presenta cada vez más pareja y apasionante.
Entretanto, los clásicos disputados este sábado dejaron mucho más que tres puntos: regalaron emociones, orgullo barrial y partidos que quedarán grabados en la memoria de los hinchas santafesinos.