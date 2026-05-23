Apertura

Unión goleó a Colón y se adueñó del clásico santafesino

En una tarde cargada de emociones y partidos decisivos, Unión, que jugó todo el segundo tiempo con dos hombres más que su rival, derrotó 4 a 1 a Colón en el histórico clásico de la ciudad. Además, La Salle se quedó con el clásico colegial frente a Ateneo y hubo movimientos importantes en la parte alta de la tabla de posiciones.