En una noche helada pero cargada de emociones, La Perla del Oeste ratificó su gran presente futbolístico y consiguió un triunfo de enorme valor al derrotar como visitante a Cosmos FC por 1 a 0, en el marco de una nueva jornada del Torneo Apertura José Luis Burtovoy de la Liga Santafesina de Fútbol.
La Perla ganó en una cancha difícil y sigue en lo más alto
El conjunto de Andrés Formento derrotó 1 a 0 a Cosmos FC en el predio Nery Pumpido y continúa como único líder del Apertura José Luis Burtovoy. Leandro Mayenfisch marcó el único tanto de la noche en un partido intenso, disputado y condicionado por el frío.
El encuentro se disputó en la cancha número 2 del predio Nery Pumpido y tuvo todos los condimentos de un partido importante entre dos equipos protagonistas.
El conjunto dirigido por Andrés Formento mostró personalidad, carácter y oficio para quedarse con tres puntos fundamentales que le permiten mantenerse como líder absoluto de la competencia.
Del otro lado estuvo un Cosmos FC que llegaba entonado luego de golear en Nobleza y que también aspiraba a seguir prendido en los puestos de arriba. Sin embargo, La Perla volvió a demostrar por qué atraviesa uno de los mejores momentos del campeonato.
Un partido intenso y muy disputado
Desde el arranque, el encuentro tuvo mucha intensidad y un desarrollo equilibrado. Ambos equipos intentaron asumir el protagonismo, presionaron alto y buscaron generar situaciones de peligro, aunque las defensas se mostraron firmes y el trámite se hizo muy luchado en la mitad de la cancha.
El intenso frío no impidió que se viera un partido atractivo y dinámico, con dos equipos que nunca resignaron la intención de jugar. Cosmos intentó hacerse fuerte en condición de local y tuvo momentos de dominio territorial, especialmente en el inicio del complemento.
Sin embargo, La Perla respondió con orden táctico, sacrificio colectivo y una gran concentración defensiva.
El desarrollo se complicó aún más para el líder cuando debió afrontar gran parte del segundo tiempo con un hombre menos. Lejos de replegarse completamente, el conjunto de Formento mantuvo la calma y supo esperar el momento indicado para golpear.
Y ese momento llegó a los 29 minutos del complemento. Tras una buena acción ofensiva, Leandro Mayenfisch tomó la pelota dominada dentro del área y definió con categoría para establecer el 1 a 0 que terminaría siendo definitivo.
El gol desató el festejo de todo La Perla y terminó de consolidar una actuación muy sólida desde lo futbolístico y desde lo anímico.
Continúa la décima fecha del Apertura
Con este resultado, La Perla del Oeste continúa en lo más alto de la tabla en un torneo que se presenta cada vez más competitivo y apasionante. La décima fecha de la Copa Sanatorio Garay tendrá continuidad este sábado con una programación cargada de encuentros atractivos y varios clásicos que prometen grandes emociones.
Luego de los adelantos disputados el miércoles, donde los equipos de San Justo lograron imponerse y quedar muy cerca del líder, la actividad seguirá desde las 15.30 con partidos importantes en distintos escenarios de la región.
Uno de los encuentros más esperados será el Clásico de Santa Fe entre Unión de Santa Fe y Colón de Santa Fe, que se disputará en el complejo La Tatenguita bajo el arbitraje de Joaquín Urbani. Además, también sobresale el tradicional Clásico de los Colegios entre La Salle Jobson y Ateneo Inmaculada.
La programación sabatina se completará con los siguientes encuentros: Náutico El Quillá ante Sportivo Guadalupe en cancha de Nobleza; Universidad frente a Newell’s Old Boys; Ciclón Norte contra Deportivo Nobleza; Nacional frente a Deportivo Santa Rosa; Las Flores II ante Juventud Unida y Ciclón Racing frente a Academia AC.
La Liga Santafesina continúa entregando jornadas vibrantes, con equipos que pelean arriba, clásicos históricos y una competencia que mantiene la expectativa fecha tras fecha. Mientras tanto, La Perla del Oeste sigue haciendo su trabajo con eficacia, sumando puntos importantes y sosteniéndose como el gran referente del campeonato.