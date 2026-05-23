Liga Santafesina

La Perla ganó en una cancha difícil y sigue en lo más alto

El conjunto de Andrés Formento derrotó 1 a 0 a Cosmos FC en el predio Nery Pumpido y continúa como único líder del Apertura José Luis Burtovoy. Leandro Mayenfisch marcó el único tanto de la noche en un partido intenso, disputado y condicionado por el frío.