La Liga Santafesina de Fútbol volvió a poner primera en una nueva jornada del Torneo Apertura José Luis Burtovoy, Copa Sanatorio Garay, y el inicio de la décima fecha dejó un saldo altamente positivo para los representantes de San Justo, que lograron imponerse en sus respectivos compromisos y arrancaron el capítulo con tres puntos de enorme valor.
Sanjustino y Colón SJ arrancaron con triunfos la décima fecha del Apertura
La décima jornada del Torneo Apertura José Luis Burtovoy, Copa Sanatorio Garay, comenzó este miércoles por la noche con festejos para los equipos de San Justo. Colón derrotó a Independiente en el Mercedes Alesso de Bieler y Sanjustino hizo lo propio ante Gimnasia en el Coloso del Oeste. Además, quedó confirmado que el Clásico de Santa Fe del próximo sábado se jugará en el complejo La Tatenguita. En la Copa Túnel, UNL cayó con claridad frente a Patronato en la ida de semifinales.
En el estadio Mercedes Alesso de Bieler, Colón de San Justo volvió a hacerse fuerte ante su gente y derrotó 2 a 0 a Independiente. El conjunto rojiblanco mostró solidez defensiva, inteligencia para manejar los tiempos del encuentro y eficacia en los momentos determinantes del juego.
Los goles del triunfo llegaron a través de Tomás Baroni y Lautaro Fagioli, quienes aprovecharon sus oportunidades para inclinar definitivamente la balanza a favor del local.
El elenco sanjustino edificó una victoria importante ante un rival siempre complicado, sumando así unidades fundamentales para mantenerse expectante en la pelea por los puestos de arriba.
Independiente, por su parte, intentó reaccionar en distintos pasajes del partido, pero no encontró claridad en los metros finales y terminó chocando contra una defensa firme y bien parada.
El conjunto visitante deberá rápidamente dar vuelta la página pensando en lo que viene, ya que el certamen atraviesa un tramo donde cada punto comienza a tener un peso específico mayor.
La otra alegría de la noche para la ciudad de San Justo se dio en el Coloso del Oeste, donde Sanjustino superó por 3 a 1 a Gimnasia y Esgrima en un encuentro atractivo y con varias emociones.
El Matador pegó en los momentos justos y mostró contundencia ofensiva para quedarse con una victoria merecida. Maximiliano Truchet abrió el marcador y encaminó la noche para el dueño de casa, mientras que Matías Ayala Vera y Agustín Pereyra ampliaron diferencias en un partido donde el local fue claramente superior durante buena parte del trámite.
Para Gimnasia descontó Lautaro González Riaño, aunque el tanto solamente sirvió para decorar el resultado final. El Pistolero intentó meterse nuevamente en partido, pero Sanjustino controló las acciones y terminó celebrando junto a su gente una victoria que le permite seguir sumando confianza y posicionarse de buena manera en el campeonato.
De esta manera, la décima fecha comenzó con festejos para los equipos sanjustinos, que tuvieron una noche ideal en la élite liguista y dejaron en claro que serán protagonistas en la continuidad del torneo.
La programación seguirá este viernes con otro compromiso atractivo. Desde las 21, Cosmos recibirá a La Perla del Oeste en el predio Nery Alberto Pumpido, en un duelo que promete intensidad y puntos importantes para dos equipos que buscan afirmarse en el campeonato.
Además, uno de los datos destacados de las últimas horas tuvo que ver con la confirmación oficial del escenario para el Clásico de Santa Fe. El tradicional enfrentamiento se disputará el próximo sábado en el complejo La Tatenguita, noticia que generó expectativa entre los simpatizantes de ambos clubes y en todo el ambiente de la Liga Santafesina.
Universidad sufrió un duro golpe en la Copa Túnel
En paralelo a la actividad del Apertura, también hubo acción por la Copa Túnel Subfluvial 2026, certamen organizado en conjunto entre la Liga Santafesina y la Liga Paranaense, donde Universidad Nacional del Litoral tuvo una noche para el olvido en condición de local.
En el estadio de Independiente de Colonia San José se disputó la ida de una de las semifinales y Patronato de Paraná dio un paso muy importante rumbo a la final al imponerse por un contundente 3 a 0.
Con autoridad y presencia
El conjunto paranaense mostró autoridad, eficacia y una gran capacidad para aprovechar cada error de su rival. Luciano Strey abrió el camino para Patronato, mientras que Benjamín Bravo y Valentín Villarreal completaron la goleada que dejó al elenco santafesino contra las cuerdas de cara al desquite.
Universidad nunca logró acomodarse en el encuentro y sufrió demasiado ante un adversario que manejó mejor la pelota, encontró espacios y golpeó en los momentos decisivos. El resultado obliga ahora al conjunto universitario a buscar una remontada prácticamente épica en territorio entrerriano si pretende mantenerse con vida en el certamen.
Más allá de la derrota, en la UNL todavía sostienen la ilusión de revertir la historia en la revancha. Saben que deberán mejorar considerablemente en todas las líneas y alcanzar una actuación perfecta para descontar la diferencia conseguida por Patronato en la ida.
La Copa Túnel Subfluvial continúa consolidándose como una competencia de enorme atractivo para ambas provincias, alimentando una rivalidad deportiva histórica y brindando partidos de alto voltaje emocional entre instituciones santafesinas y entrerrianas.