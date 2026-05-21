Liga Santafesina de Fútbol

Sanjustino y Colón SJ arrancaron con triunfos la décima fecha del Apertura

La décima jornada del Torneo Apertura José Luis Burtovoy, Copa Sanatorio Garay, comenzó este miércoles por la noche con festejos para los equipos de San Justo. Colón derrotó a Independiente en el Mercedes Alesso de Bieler y Sanjustino hizo lo propio ante Gimnasia en el Coloso del Oeste. Además, quedó confirmado que el Clásico de Santa Fe del próximo sábado se jugará en el complejo La Tatenguita. En la Copa Túnel, UNL cayó con claridad frente a Patronato en la ida de semifinales.