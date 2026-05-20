El Decano entrerriano estuvo dos goles arriba en Santa Fe, aunque el conjunto rojiblanco logró revertir la historia y ganó 3 a 2 en un partidazo correspondiente a la Copa Túnel Subfluvial. La serie se definirá en el estadio Pedro Mutio.
Atlético Paraná lo ganaba, pero Unión reaccionó y se quedó con la primera semifinal
El Decano entrerriano estuvo dos goles arriba en Santa Fe, aunque el conjunto rojiblanco logró revertir la historia y ganó 3 a 2 en un partidazo correspondiente a la Copa Túnel Subfluvial. La serie se definirá en el estadio Pedro Mutio.
La Copa Túnel Subfluvial volvió a entregar un partido vibrante, cargado de emociones y con un desenlace abierto de cara a la revancha.
En el estadio “8 de Enero”, Unión de Santa Fe derrotó 3 a 2 a Atlético Paraná por la ida de una de las semifinales del certamen que organizan en conjunto la Liga Santafesina y la Liga Paranaense de Fútbol.
El conjunto entrerriano, conocido popularmente como “El Decano”, llegó a sacar dos goles de ventaja y parecía encaminar una gran victoria en condición de visitante. Sin embargo, el elenco dirigido por Juan De Olivera reaccionó a tiempo, mejoró colectivamente y terminó dando vuelta el marcador para quedarse con el primer capítulo de la serie.
Los goles del equipo santafesino fueron convertidos por Agustín Benavídez, Gerónimo Faría y Dylan Grecco, mientras que Francisco Giaccio y Uriel Perpetto marcaron para Atlético Paraná.
Un primer tiempo con dominio entrerriano
El encuentro comenzó con mucha intensidad y con dos equipos decididos a buscar el arco rival. Atlético Paraná mostró personalidad desde el inicio, presionó alto y aprovechó cada espacio que dejó el local. Esa postura ofensiva le permitió golpear primero y luego ampliar la ventaja para sorpresa de los simpatizantes tatengues.
El Decano fue práctico y contundente. Con una buena circulación en la mitad de la cancha y ataques rápidos por las bandas, consiguió desacomodar a Unión y ponerse rápidamente en ventaja. Francisco Giaccio abrió el marcador y, poco después, Uriel Perpetto aumentó diferencias para el elenco de la capital entrerriana.
Con el 2 a 0, Atlético Paraná parecía controlar el desarrollo del juego. Unión tenía dificultades para generar peligro y mostraba algunas desatenciones defensivas que eran aprovechadas por su rival. Sin embargo, el descuento antes del cierre de la primera etapa cambió el panorama y renovó la esperanza del conjunto santafesino.
Agustín Benavídez encontró el gol que necesitaba Unión para volver al partido y, desde allí, el trámite comenzó a modificarse lentamente. El tanto le dio impulso anímico al dueño de casa y sembró dudas en el equipo visitante.
La reacción rojiblanca cambió la historia
En el complemento se vio la mejor versión de Unión. El equipo santafesino adelantó sus líneas, ganó intensidad en el mediocampo y comenzó a manejar la pelota con mayor criterio. Atlético Paraná, por su parte, perdió solidez y ya no pudo sostener el ritmo que había mostrado en la primera parte.
Con empuje colectivo y decisión ofensiva, Unión llegó al empate por intermedio de Gerónimo Faría. El gol terminó de inclinar el desarrollo a favor del local, que aprovechó el envión anímico y siguió buscando la victoria.
Atlético Paraná intentó reaccionar y acomodarse nuevamente en el partido, pero el conjunto santafesino ya había tomado confianza y jugaba con otra dinámica. La presión alta y el manejo de los tiempos fueron fundamentales para que el Tatengue mantuviera el protagonismo.
Cuando el encuentro ingresaba en su tramo decisivo apareció Dylan Grecco para marcar el 3 a 2 definitivo y desatar el festejo rojiblanco en Santa Fe. El delantero aprovechó una situación favorable dentro del área y selló la remontada de Unión en un partido que tuvo emociones de principio a fin.
Pese a la derrota, Atlético Paraná dejó una imagen positiva durante gran parte del encuentro y sabe que la serie continúa abierta. Haber convertido dos goles como visitante y mostrar buenos pasajes futbolísticos alimenta la ilusión de revertir la historia en condición de local.
La revancha se disputará en el estadio Pedro Mutio, aunque todavía no fue confirmado oficialmente el día ni el horario. Allí se definirá cuál de los dos equipos obtendrá el boleto a la gran final de la Copa Túnel Subfluvial.
Por el otro lado del cuadro, la restante semifinal se jugará hoy miércoles desde las 21, cuando Universidad Nacional del Litoral reciba a Patronato en Colonia San José. El elenco paranaense llega a esta edición con la responsabilidad de defender el título obtenido en la temporada pasada y buscará dar un nuevo paso rumbo a otra definición.