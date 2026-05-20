Copa Túnel Subfluvial

Atlético Paraná lo ganaba, pero Unión reaccionó y se quedó con la primera semifinal

El Decano entrerriano estuvo dos goles arriba en Santa Fe, aunque el conjunto rojiblanco logró revertir la historia y ganó 3 a 2 en un partidazo correspondiente a la Copa Túnel Subfluvial. La serie se definirá en el estadio Pedro Mutio.