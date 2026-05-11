Liga Santafesina de Fútbol – Primera División

Jonatan Blanco, el “9” que encontró en Guadalupe el escenario ideal para volver a soñar

Tiene 22 años, pasó por las inferiores y la reserva de Unión de Santa Fe, quedó libre pese a tener contrato profesional y rápidamente encontró una nueva oportunidad en Sp. Guadalupe. El delantero atraviesa un gran presente en la Liga Santafesina y el último fin de semana volvió a demostrar toda su capacidad goleadora al convertir dos tantos en la victoria ante Cosmos. Con humildad, trabajo y mucho sacrificio, el atacante disfruta de su actualidad, pero no pierde de vista el gran objetivo: regresar al fútbol profesional.