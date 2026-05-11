El fútbol siempre ofrece revancha para aquellos que no bajan los brazos. Y en el caso de Jonatan Blanco, esa oportunidad apareció rápidamente. Luego de quedar libre de Unión de Santa Fe, el delantero no tardó demasiado tiempo en reencontrarse con una pelota, un vestuario y una ilusión renovada.
Jonatan Blanco, el “9” que encontró en Guadalupe el escenario ideal para volver a soñar
Tiene 22 años, pasó por las inferiores y la reserva de Unión de Santa Fe, quedó libre pese a tener contrato profesional y rápidamente encontró una nueva oportunidad en Sp. Guadalupe. El delantero atraviesa un gran presente en la Liga Santafesina y el último fin de semana volvió a demostrar toda su capacidad goleadora al convertir dos tantos en la victoria ante Cosmos. Con humildad, trabajo y mucho sacrificio, el atacante disfruta de su actualidad, pero no pierde de vista el gran objetivo: regresar al fútbol profesional.
La llamada de Adalberto Tobaldo fue clave para abrirle una nueva puerta y así comenzó esta historia que hoy tiene al atacante como uno de los nombres destacados del Torneo Apertura de la Liga Santafesina de Fútbol.
Nacido en la ciudad de Santa Fe el 9 de febrero de 2004, Blanco se formó como un clásico centrodelantero. Un “9” de área, de esos que viven pendientes del arco rival y que tienen incorporado el gol como una necesidad permanente.
Su crecimiento futbolístico lo llevó a vestir la camiseta de Unión de Santa Fe, donde transitó gran parte de su etapa formativa y también dio el salto hacia la reserva.
Durante el 2025 disputó 14 encuentros en la Copa Proyección y convirtió dos goles defendiendo la camiseta rojiblanca. Fueron meses importantes para seguir sumando experiencia, entrenamientos y roce competitivo dentro de una estructura profesional.
Sin embargo, el fútbol tiene decisiones difíciles y el delantero terminó quedando libre pese a contar con contrato profesional.
Lejos de detenerse o lamentarse demasiado tiempo, apareció una nueva posibilidad. Sportivo Guadalupe, conducido por el experimentado Adalberto Tobaldo, buscaba variantes ofensivas y el entrenador no dudó en apostar por el joven atacante santafesino.
La adaptación fue rápida y el delantero comenzó a demostrar enseguida por qué había sido considerado una promesa dentro de Unión.
Un delantero con instinto y personalidad
El pasado sábado, en el predio Nery Pumpido, Jonatan Blanco tuvo otra actuación destacada. Sportivo Guadalupe goleó 4 a 0 a Cosmos FC y el delantero convirtió dos de los tantos del conjunto dirigido por Tobaldo, que continúa prendido en los puestos de arriba del campeonato y marcha segundo en la tabla de posiciones.
Más allá de los goles, lo que sobresalió fue su manera de jugar. Blanco mostró todas las características del delantero moderno, pero sin perder la esencia del clásico centroatacante. Se mueve bien dentro del área, entiende los tiempos de cada jugada y posee una capacidad muy interesante para resolver rápidamente.
Durante todo el encuentro fue un verdadero problema para la defensa rival. Los centrales de Cosmos nunca lograron controlarlo completamente y el arquero también sufrió cada aparición ofensiva del delantero de Guadalupe. Con inteligencia, movilidad y precisión, el atacante aprovechó cada espacio que encontró.
Su visión es clara: siempre piensa en el arco rival. Tiene esa ambición natural de los goleadores que viven cada pelota como una oportunidad concreta de convertir. Pero además combina esa mentalidad ofensiva con una lectura inteligente del juego, algo que le permite asociarse y participar activamente en cada avance de su equipo.
En Guadalupe encontró continuidad, confianza y un contexto ideal para seguir creciendo. El respaldo del cuerpo técnico y de sus compañeros fue importante para que pudiera recuperar rápidamente sensaciones positivas después de su salida de Unión.
Guadalupe, presente; el profesionalismo, el gran objetivo
Hoy Jonatan Blanco disfruta plenamente de esta etapa en Sportivo Guadalupe. Se lo nota comprometido, motivado y feliz dentro de una cancha. Cada entrenamiento representa una oportunidad y cada partido una nueva vidriera para seguir demostrando sus condiciones.
El presente del equipo también ayuda. Guadalupe atraviesa un muy buen momento futbolístico y pelea en los primeros lugares del certamen. El funcionamiento colectivo potencia las virtudes individuales y el delantero aprovecha ese escenario para seguir afianzándose como una pieza importante dentro del esquema de Tobaldo.
Pero detrás de cada gol y cada festejo también aparece un sueño que permanece intacto. Con apenas 22 años, Blanco sabe que todavía tiene muchísimo camino por recorrer. La experiencia vivida en Unión le dejó aprendizaje, roce y madurez, mientras que su actualidad en la Liga Santafesina le permite sostener el ritmo competitivo y continuar evolucionando.
El atacante entiende que el fútbol profesional continúa siendo una meta posible. Por eso trabaja diariamente con la misma seriedad y responsabilidad. Cada práctica y cada partido son parte de un proceso que apunta a recuperar una oportunidad en categorías superiores.
Mientras tanto, disfruta el presente. Se pone la camiseta de Sportivo Guadalupe con orgullo y representa al club con la pasión de quien todavía mantiene intacta la ilusión del pibe. Esa ilusión que muchas veces marca la diferencia y empuja a seguir adelante incluso en los momentos difíciles.
Jonatan Blanco atraviesa un gran momento futbolístico y Guadalupe celebra contar con un delantero que vive el gol con intensidad. El joven santafesino encontró en la Liga Santafesina un nuevo punto de partida.
Y aunque el profesionalismo aparece nuevamente como el gran horizonte, hoy su realidad está en Guadalupe, donde trabaja, crece y sueña con volver a llegar.