De las más tradicionales del interior santafesino

La Liga Cañadense celebró sus 100 años junto a la AFA y la Copa del Mundo

Con una multitudinaria celebración realizada en la ciudad de Cañada de Gómez, la Liga Cañadense de Fútbol conmemoró su centenario rodeada de dirigentes, clubes, autoridades y representantes de la Asociación del Fútbol Argentino. Cristian D'Amico y Ariel Sclafani participaron en representación del presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en una jornada cargada de emoción, reconocimientos y recuerdos imborrables.