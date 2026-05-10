La Liga Cañadense de Fútbol vivió este sábado una de las jornadas más trascendentes de toda su historia institucional.
La Liga Cañadense celebró sus 100 años junto a la AFA y la Copa del Mundo
Con una multitudinaria celebración realizada en la ciudad de Cañada de Gómez, la Liga Cañadense de Fútbol conmemoró su centenario rodeada de dirigentes, clubes, autoridades y representantes de la Asociación del Fútbol Argentino. Cristian D'Amico y Ariel Sclafani participaron en representación del presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en una jornada cargada de emoción, reconocimientos y recuerdos imborrables.
En la ciudad de Cañada de Gómez, más de 500 personas participaron del gran almuerzo organizado para celebrar el centenario de una entidad que desde hace cien años representa el sentimiento futbolero de toda una región y que se transformó, con el paso del tiempo, en uno de los pilares deportivos más importantes del interior santafesino.
La celebración reunió a dirigentes, autoridades, representantes de clubes, ex futbolistas, invitados especiales y referentes del fútbol argentino en un clima cargado de emoción y orgullo.
La ocasión sirvió no solamente para recordar el camino recorrido por la institución desde su fundación, sino también para valorar el enorme aporte que la Liga Cañadense realizó durante décadas al crecimiento del fútbol del interior del país.
En representación del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, estuvieron presentes Cristian D'Amico, Asesor del Presidente y Ariel Sclafani, de la Liga Profesional, quienes acompañaron los festejos y acercaron el saludo oficial del titular de la AFA para toda la familia liguista.
Durante el almuerzo aniversario, Ariel Sclafani tomó la palabra y transmitió el mensaje enviado por Claudio Tapia, destacando la importancia histórica de la Liga Cañadense dentro del fútbol argentino y el rol fundamental que cumplen las ligas del interior en la formación de jugadores, dirigentes y valores deportivos.
El dirigente resaltó además la permanente mirada federal que impulsa la actual conducción de la AFA, fortaleciendo el vínculo con las ligas regionales y reconociendo el enorme esfuerzo cotidiano que realizan dirigentes y clubes en cada rincón del país.
Un reconocimiento cargado de simbolismo
Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó con la entrega de la réplica de la Copa del Mundo obtenida por la Selección Argentina en Qatar 2022. D'Amico y Sclafani fueron los encargados de acercar el trofeo al presidente de la Liga Cañadense, Luis Luque, quien recibió el presente con profunda emoción y agradecimiento.
La presencia de la réplica despertó aplausos, fotografías y una enorme ovación de todos los presentes, transformándose en un símbolo de unión entre el fútbol grande de la Argentina y las ligas del interior que sostienen diariamente la pasión popular.
Luis Luque agradeció especialmente el gesto de Claudio Tapia y destacó el acompañamiento permanente de la AFA hacia las instituciones del interior del país.
En sus palabras, definió al presidente de la casa madre del fútbol argentino como “un gran dirigente” y valoró especialmente su compromiso con las ligas regionales y con el crecimiento federal del deporte.
El titular liguista también remarcó el esfuerzo de todos los clubes que forman parte de la Liga Cañadense, subrayando que el centenario no pertenece solamente a una dirigencia sino a miles de personas que durante décadas construyeron la historia de la institución desde el trabajo, el sacrificio y el amor por el fútbol.
La ceremonia estuvo atravesada por permanentes recuerdos y homenajes. Hubo menciones especiales para dirigentes históricos, clubes fundadores, colaboradores y protagonistas que dejaron una huella imborrable en la vida de la liga.
Cada reconocimiento generó aplausos y emociones entre quienes forman parte de una comunidad profundamente ligada al deporte.
Cien años de historia y pertenencia
Hablar de la Liga Cañadense es hablar de una parte importante de la identidad deportiva del sur santafesino. A lo largo de sus cien años de vida institucional, la entidad logró consolidarse como un espacio de competencia, formación y contención social para miles de jóvenes que encontraron en el fútbol un lugar de crecimiento personal y colectivo.
Generaciones enteras pasaron por sus clubes, defendieron camisetas históricas y alimentaron rivalidades deportivas que forman parte de la cultura popular de cada localidad. La liga no solamente organizó campeonatos, sino que también acompañó procesos sociales, culturales y deportivos que marcaron a la región.
El crecimiento de la infraestructura de los clubes, el fortalecimiento de las divisiones inferiores y la permanente aparición de futbolistas surgidos desde el interior reflejan la importancia que tienen estas instituciones dentro del mapa futbolístico argentino.
El centenario permitió además valorar el esfuerzo silencioso de dirigentes, entrenadores, árbitros, colaboradores y familias enteras que durante décadas sostuvieron la actividad aun en tiempos difíciles. En cada club del interior existe una historia de compromiso y pertenencia que muchas veces trasciende lo deportivo.
La celebración realizada en Cañada de Gómez mostró justamente esa esencia. Más allá del protocolo y de las presencias institucionales, el encuentro estuvo atravesado por el sentido de pertenencia y por el orgullo de formar parte de una liga centenaria que continúa creciendo y proyectándose hacia el futuro.
La multitudinaria convocatoria dejó en claro la vigencia de la Liga Cañadense y la importancia que tiene el fútbol como punto de encuentro social. Más de quinientas personas compartieron una jornada inolvidable en la que no faltaron los recuerdos, las anécdotas, las emociones y la ilusión de seguir construyendo historia.
A cien años de su nacimiento, la Liga Cañadense reafirmó su lugar dentro del fútbol argentino y celebró su trayectoria con el reconocimiento de la AFA, el acompañamiento de sus clubes y el cariño de toda una comunidad que mantiene intacta la pasión por la pelota.
Una fiesta histórica para una institución que sigue escribiendo páginas fundamentales en el deporte santafesino.