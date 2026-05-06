En la noche del martes

Unión avanzó con lo justo y se metió en semifinales de la Copa Túnel Subfluvial

El Tatengue cayó 1 a 0 ante Neuquén en el partido de vuelta disputado en el predio Nery Alberto Pumpido, pero la ventaja lograda en la ida le permitió quedarse con la serie y transformarse en el primer clasificado a las semifinales. Este miércoles se completan los restantes cruces que definirán el cuadro.