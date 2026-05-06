En una noche de emociones contenidas y tensión hasta el pitazo final, Unión logró su objetivo y se convirtió en el primer semifinalista de la Copa Túnel Subfluvial 2026.
Unión avanzó con lo justo y se metió en semifinales de la Copa Túnel Subfluvial
El Tatengue cayó 1 a 0 ante Neuquén en el partido de vuelta disputado en el predio Nery Alberto Pumpido, pero la ventaja lograda en la ida le permitió quedarse con la serie y transformarse en el primer clasificado a las semifinales. Este miércoles se completan los restantes cruces que definirán el cuadro.
El equipo de la avenida López y Planes no pudo sostener el resultado en los noventa minutos del encuentro de vuelta, disputado en el predio Nery Alberto Pumpido, donde cayó por 1 a 0 frente a Neuquén.
Sin embargo, la diferencia obtenida en el duelo de ida, jugado en el estadio Luis Renaud, fue determinante para inclinar la balanza a su favor y sellar el pase a la próxima instancia.
El único tanto del encuentro lo convirtió Federico Sangoy, quien le dio vida a la ilusión del conjunto visitante. A partir de allí, el partido se tornó disputado, con momentos de dominio repartido y una carga emocional creciente a medida que el reloj avanzaba.
Unión, con la tranquilidad relativa que le otorgaba el resultado global, apostó a sostener el orden defensivo y administrar los tiempos del juego, consciente de que un gol más de Neuquén podía complicar seriamente sus aspiraciones.
La serie, finalmente, se cerró con un global de 3 a 2 favorable al Tatengue, que supo hacer valer el peso de la ventaja conseguida en la ida.
De esta manera, el último campeón de la Liga Santafesina vuelve a posicionarse entre los mejores del certamen interprovincial, reafirmando su protagonismo en una competencia que continúa ganando prestigio edición tras edición.
Un pasaje trabajado y con carácter
Más allá de la derrota en este segundo encuentro, Unión demostró carácter para sostener la clasificación. El equipo entendió los momentos del partido y, aunque por pasajes se vio superado por la necesidad de su rival, logró resistir los embates sin perder la compostura.
La solidez colectiva fue clave en el desenlace de la serie, especialmente en los minutos finales, donde Neuquén empujó en busca de la hazaña.
El cuerpo técnico valoró la capacidad del plantel para sobreponerse a la adversidad y administrar la ventaja conseguida en el primer duelo. Este tipo de encuentros, típicos de instancias decisivas, exigen no solo buen juego sino también inteligencia táctica y fortaleza mental, aspectos que el conjunto rojiblanco supo exhibir para cumplir con el objetivo.
Se completan los cruces de cuartos de final
La actividad de la Copa Túnel Subfluvial continuará este miércoles con la disputa de los restantes encuentros de vuelta correspondientes a los cuartos de final, que terminarán de definir a los semifinalistas.
En la ciudad de Santa Fe, desde las 21, Colón de Santa Fe recibirá a Universidad en el predio Nery Alberto Pumpido, más precisamente en la cancha Leopoldo Jacinto Luque.
El encuentro contará con el arbitraje de Daniel Zamora, quien estará acompañado por Bruno Levatti y Miguel Mesquida como asistentes, mientras que Guido Vázquez oficiará de cuarto árbitro.
Por su parte, en Paraná también habrá acción con dos encuentros determinantes. A las 18, Patronato se medirá ante Belgrano en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, bajo la conducción arbitral de Gastón Freyre, junto a Mariano Nadalín y Santino Gaioli como asistentes, y Ezequiel Giménez como cuarto árbitro.
Más tarde, desde las 20.45, Atlético Paraná enfrentará a Cosmos en el estadio Dr. Carlos Federik. El juez principal será Maximiliano Manduca, acompañado por Gaspar Cappelletti y Gabriel Cislaghi, mientras que Joaquín Urbani será el cuarto árbitro.
De esta manera, la Copa Túnel Subfluvial entra en una etapa decisiva, con Unión ya instalado entre los cuatro mejores y a la espera de sus próximos rivales. La competencia, que une a equipos de Santa Fe y Paraná, sigue ofreciendo encuentros vibrantes y ratificando el crecimiento del fútbol regional.