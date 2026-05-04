Comenzó a rodar la edición 2026 de la Copa Santa Fe y los equipos de la Liga Santafesina de Fútbol dejaron una buena imagen en sus respectivos compromisos de Ida por la Primera Etapa.
Sanjustino arrancó con triunfo y Colón sumó un valioso empate fuera de casa
Los representantes de la Liga Santafesina de Fútbol tuvieron un positivo estreno en la Copa Santa Fe. Sanjustino se hizo fuerte como local y ganó por la mínima, mientras que Colón de San Justo rescató un empate en un duelo cargado de emociones. Ambos ya piensan en la revancha.
Con realidades distintas pero sensaciones positivas, Sanjustino y Colón de San Justo iniciaron su camino en el certamen provincial mostrando carácter, competitividad y ambición.
En la localidad de Margarita, Colón de San Justo protagonizó un verdadero partidazo ante Centro Social Sarmiento, en el complejo Polideportivo del conjunto perteneciente a la Liga Verense.
El encuentro terminó igualado 2 a 2, pero dejó mucho más que un resultado: intensidad, dinámica y emociones hasta el pitazo final.
El equipo dirigido por Mauricio Chiementín supo golpear en momentos claves del encuentro. Maximiliano Melgratti abrió el marcador para el elenco santafesino, mientras que Alexis Palacios amplió la ventaja en un tramo favorable para la visita.
Sin embargo, el conjunto local reaccionó y logró emparejar el trámite con los tantos de Rodrigo Bugnon y Daniel Luque, quienes sellaron el empate definitivo.
Más allá de la igualdad, el resultado deja bien posicionado a Colón de San Justo de cara al encuentro de vuelta, donde buscará hacer valer la localía para avanzar a la siguiente instancia. El rendimiento colectivo, sumado a la eficacia en ataque, son aspectos que invitan al optimismo en el campamento rojiblanco.
Por su parte, en el estadio Coloso del Oeste, Sanjustino logró un triunfo ajustado pero muy importante frente al Polideportivo Llambi Campbell. En un encuentro cerrado, de pocas situaciones claras y mucha disputa en la mitad de la cancha, el equipo conducido por Marcelo Molina supo encontrar la diferencia necesaria para quedarse con la victoria.
El único gol del partido llegó a través de Santiago Peralta, quien aprovechó su oportunidad y desató el festejo del público local. La ventaja mínima obliga a mantener la concentración de cara a la revancha, pero el resultado representa un paso firme en el inicio de la serie.
Sanjustino mostró solidez defensiva y orden táctico, dos aspectos fundamentales en este tipo de competencias de eliminación directa. Si bien la diferencia es exigua, el triunfo le permite encarar el segundo duelo con cierta tranquilidad y la ilusión intacta de avanzar.
Pensando en la revancha y sin descuidar el torneo local
Ambos equipos ya proyectan lo que será la vuelta de la Primera Etapa, donde se definirán sus destinos en la Copa Santa Fe. Sin embargo, en el medio deberán cumplir con compromisos correspondientes a la Liga Santafesina de Fútbol, lo que obliga a los cuerpos técnicos a administrar cargas y rotar planteles.
Este miércoles, en horarios a confirmar por la Casa Madre, Sanjustino será local ante La Salle, mientras que Colón de San Justo visitará a Nacional. Estos encuentros darán inicio a la fecha 8 del Torneo Apertura 2026, competencia en la que ambos conjuntos también son protagonistas.
Un inicio que invita a ilusionarse
El arranque de los equipos liguistas en la Copa Santa Fe dejó señales alentadoras. Sanjustino dio el primer paso con un triunfo que lo posiciona favorablemente, mientras que Colón demostró carácter al sumar fuera de casa en un contexto adverso.
Con planteles competitivos y objetivos claros, ambos representantes buscarán sostener el nivel en los encuentros de vuelta y continuar avanzando en un certamen que año tras año jerarquiza al fútbol santafesino. La ilusión está en marcha, y el camino recién comienza.