Copa Santa Fe 2026

Sanjustino arrancó con triunfo y Colón sumó un valioso empate fuera de casa

Los representantes de la Liga Santafesina de Fútbol tuvieron un positivo estreno en la Copa Santa Fe. Sanjustino se hizo fuerte como local y ganó por la mínima, mientras que Colón de San Justo rescató un empate en un duelo cargado de emociones. Ambos ya piensan en la revancha.