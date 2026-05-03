En el partido de ida de una de las 19 llaves correspondientes a la fase inicial de la edición 2026 de la Copa Santa Fe de fútbol masculino, el estadio Waldino Maradona de la ciudad de Esperanza era sede del choque entre el local, Juventud, y Ferrocarril del Estado de Rafaela.
Juventud de Esperanza y Ferrocarril del Estado no se sacaron diferencias y la llave se resuelve en Rafaela
Fue 0 a 0 en el Waldino Maradona con el arquero visitante como figura. El campeón de 2024 tuvo las mejores chances pero no pudo abrir el marcador y la historia se define en la revancha de la semana que viene.
La Juve, vigente campeón de la Liga Esperancina y que conquistó el certamen provincial en 2024, recibía al elenco dirigido por Hugo Togni, protagonista del certamen de la perla del oeste y que el año pasado fuera eliminado por Unión de Santa Fe en octavos de final.
En una tarde de domingo espléndida desde lo climático y con un gran marco de público provisto por ambas parcialidades, el partido controlado por Gastón Regenhardt tuvo un inicio favorable al local. Con mucha gente en campo rival, el elenco dirigido por Germán Montalbetti se instaló cerca del área de Ferro y tuvo, antes de los 10 minutos, 2 chances claras para abrir el marcador.
A los 2 y a los 6, sendas incursiones ofensivas del lateral derecho Pablo Cuevas derivaron en potentes remates del ex jugador de Colón que el arquero Grosso desvió con dificultad. Soportando ese aluvión inicial y con el correr del reloj, la visita comenzó a dividir la tenencia de la pelota y ganar metros en el terreno de juego.
Así las cosas, promediando la primera etapa el partido era parejo, intenso pero sin situaciones de riesgo frente a los arcos. A pesar de que ambos equipos buscaban, la solidez de las dos líneas defensivas prevalecía y evitaba que haya chances claras para abrir el marcador.
Recién sobre los 30, y a la salida de un lateral, los rafaelinos tuvieron su primera ocasión con un disparo de Almaraz que se fue apenas desviado. Ya en tiempo cumplido volvió a tenerlo la Juve, con un potente cabezazo de Spies a la salida de un córner que obligó otra espectacular reacción de Grosso al córner.
Así la etapa inicial se cerró con un empate en 0 lógico a partir de lo que hicieron unos y otros. Si bien el local fue levemente superior, la buena tarea del golero de Ferro sostuvo la igualdad de cara al complemento.
Sin emociones
Contrario a lo que había sucedido en la etapa inicial, el segundo tiempo tuvo un arranque claramente favorable al representante de la Liga Rafaelina. Plantado varios metros más adelante, el equipo de Togni acorraló a Juventud contra su propio arco, presionando alto en la salida y sumando gente en el área rival.
De esta manera no tardó en tener su chance con una serie de rebotes que derivó en el remate débil de Villalba y la providencial salvada desde el piso del arquero Valenzuela. Pero como ocurrió en el primer tiempo, el rato de dominio se diluyó llegando al cuarto de hora. Desde la conducción de Spies, el rojinegro esperancino pudo salir del asedio y recuperar la postura.
Tras varios minutos con muchos cambios pero sin chances de gol, sobre la media hora lo tuvo la visita, cuando el ingresado Ynfante capturó el rebote en el borde del área y sacó un derechazo que se fue besando el palo. En el cuarto de hora final, el esfuerzo físico de los protagonistas hizo caer el ritmo y el nivel de un partido que se llenó de imprecisiones en los metros finales.
Empujado por su gente, la juve lo fue a buscar y casi consigue la ventaja a los 40, con un balon suelto en el área que rebotó en un defensor y provocó la atajada de la tarde por parte de Grosso.
Sin emociones en el final, Regenhardt señaló el final y decretó el empate sin goles de un partido de ida parejo en el que la paridad fue el denominador común. Demostrando que son 2 equipos protagonistas de sus ligas y con aspiraciones en la Copa Santa Fe, la llave entre Juventud de Esperanza y Ferrocarril del Estado se resolverá la semana que viene en Rafaela.
La síntesis
Juventud de Esperanza: 1-Brian Valenzuela, 2- Pablo Cuevas, 3- Facundo Nievas, 4- Alan Gómez, 5- Daniel Schneider, 6- Tomás Donnet, 7- Ezequiel Spies, 8- Agustín Bachmeier, 9- Nicolás Rossler, 10- Luis Caballo, 11- Gonzalo Garelick. DT: Germán Montalbetti.
Ferrocarril del Estado: 1- Matías Grosso, 2- Andrés Velazco, 3- Mariano Andrada, 4- Matías Gerez, 5- Agustín Zilli, 6- Franco Villalba, 7- Agustín Torres, 8- Ciro Tettamanti, 9- Alejandro Rabellino, 10- Alez Almaraz, 11- Gabriel Wattier. DT: Hugo Togni.
Goles: No hubo.
Cambios: En el segundo tiempo, a los 14 min. 15- Tomás Barufatto por Donnet (J); a los 17 min. 14- Kevin Acuña por Zilli y 18- Oscar Maldonado por Almaraz (F); a los 22 min. 14- Diego Cristaldo por Bachmeier, 17- Cristian Voelkly por Rossler y 18- Francisco Bien por Caballo (J); a los 26 min. 16- Diego Meza por Tettamanti y 17- Ignacio Ynfante por Rabellino (F); a los 34 min. 16- Nicolás Frutos por Schneider (J); a los 38 min. 13- Quimey Trullet por Velazco (F).
Árbitro: Gastón Regenhardt (Liga Galvense)
Estadio: Waldino Maradona - Esperanza