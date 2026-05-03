Copa Santa Fe

Juventud de Esperanza y Ferrocarril del Estado no se sacaron diferencias y la llave se resuelve en Rafaela

Fue 0 a 0 en el Waldino Maradona con el arquero visitante como figura. El campeón de 2024 tuvo las mejores chances pero no pudo abrir el marcador y la historia se define en la revancha de la semana que viene.