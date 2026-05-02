Yanina Primon, presidente de la Federación Santafesina de Natación indicó que fue todo un desafío poder armar la primera Copa Santa Fe de la disciplina de natación. “Una copa que la estábamos esperando, que desde el año pasado ya la teníamos, la habíamos lanzado, habíamos entrado en Copa Santa Fe. Y bueno, este año se nos dio”, contó emocionada.
La Copa Santa Fe de natación debutó en Reconquista como la competencia más federal de la provincia
La presidenta de la Federación Santafesina de Natación destacó la importancia del certamen y el esfuerzo de los clubes del interior durante la primera edición realizada en Reconquista.
Primon no dejó de agradecer al gobierno provincial y a Lotería de Santa Fe por la posibilidad de disputar el certamen: “La verdad que también es toda una preparación, una logística, un desarrollo y una responsabilidad también para la Federación”, añadió. Manifestó que, más allá del orgullo y el honor de, por primera vez, armar una copa, es mucha responsabilidad.
El norte existe
En cuanto a la natación, recordó que la provincia está dividida en dos federaciones, la Federación de Santa Fe y la Federación de Rosario. “Nosotros geográficamente nos ocupamos de todo lo que es el norte de la provincia y Rosario se ocupa de todo lo que es el sur”, explicó. En ese punto destacó que es bastante amplia la zona que cubre la Federación que ella preside.
“Exactamente hay 187 nadadores inscriptos, que la verdad que es un montón, siendo que no están todas las categorías de la disciplina; es mucho, y es mucho para el interior también”, respondió cuando se la consultó sobre la cantidad de deportistas que participaron de la prueba.
Entre los clubes participantes se destacan instituciones de Santa Fe, Rafaela, Sunchales, Gálvez, Esperanza, San Justo y Reconquista, entre otras localidades. La diversidad de delegaciones refuerza el carácter federal del certamen y su importancia dentro del calendario deportivo santafesino.
Deporte de sacrificio
Mencionó en sus respuestas un punto importante: el sacrificio que hacen los clubes del interior de la provincia para participar de los torneos provinciales. “Es tremendo el esfuerzo que hacen los deportistas de acá para ir a todos los eventos de la Federación. “Nosotros queríamos regalarle a la institución y a la zona esta fecha”, describió la presidente de la Federación Santafesina de Natación.
En cuanto al nivel de los nadadores de Reconquista, dijo que ha crecido muchísimo: “Vienen haciendo un esfuerzo muy grande; hace algunos años han tenido cambio de entrenadores, porque el entrenador que habían empezado a formar se fue al exterior y están haciendo todo un esfuerzo con tres entrenadores, capacitándolos, y bueno, de a poquito van sumando”, consideró.
Nivel de nadadores
Remarcó que en la zona de Reconquista hay entre 20 y 30 nadadores que van creciendo mucho, “en buena proyección”, formuló. Sobre la órbita provincial, mencionó que hay muy buenos deportistas: “Siempre Santa Fe está presente en todos los selectivos de la Argentina, en todos los selectivos que vamos a competir como selección argentina, siempre tenemos uno, dos, tres, cuatro, hasta seis deportistas en la selección”, señaló con emoción.
Sobre la continuidad de la Copa Santa Fe, subrayó que posteriormente vendrá una fecha en la capital provincial y se hará una sumatoria de las dos etapas; “eso nos permitirá ir a la gran final, que está planeada hacerla en la pileta nueva, que se va a inaugurar en Rosario, y ahí competimos Santa Fe con Rosario”, finalizó.
Mirada local
Consultamos a Lucila Di Paolo, presidente de la institución anfitriona, sobre la posibilidad de recibir a nadadores de toda la provincia en su club, a lo que la dirigente valoró como un orgullo y una emoción poder tener esta cantidad de nadadores: «Algo tan soñado en el norte, por las distancias, tener el nivel; hay campeones nacionales que están nadando en esto, campeones sudamericanos, y poder tener en nuestro natatorio ese nivel, la verdad que es emocionante y es un orgullo poder llevar a cabo este evento», comentó.
Sobre la posibilidad de que el gobierno provincial y la organización de la Copa tengan en cuenta a la disciplina natación, expresó que hacía mucho tiempo se venía trabajando para esto y finalmente se logró. «La provincia de Santa Fe es un referente a nivel nacional en lo que es natación. Los mejores nadadores, y no es por orgullo, salen de Santa Fe; entonces tenerlos acá y que se pudo lograr la Copa Santa Fe fue muy bueno, diríamos, esa iniciativa del gobierno para poder incorporarlo», sumó a sus explicaciones. «Nosotros somos un club chico, en el cual no se desarrollan muchos deportes, pero la natación es el centro, y justamente está pasando uno de los mejores momentos. En este momento hay entrenadores, seleccionados nacionales, y el otro día, con un orgullo, nos dijo uno que Reconquista está siendo considerada; antes era una ciudad del interior, y ahora a nivel nacional se lo considera como una ciudad importante dentro del deporte.
En relación a los logros que viene obteniendo el club en este deporte, no dejó de citar a Brunella Del Zotto, que va a ir al Sudamericano, dentro de unas semanas a Chile; «tenemos campeones nacionales, o sea que, la verdad, es un orgullo y una emoción», reiteró.
Presupuestos
Habló de la importancia de contar con recursos para sostener ese moderno natatorio que tiene la institución norteña: «El costo que significa lo que es el gas en la zona», puntualizó. Pero la dirigente deportiva no se quiso quedar solo con eso y coincidió con la presidente de la Federación Santafesina de Natación, «para algunos chicos esta es la primera vez que salen de Santa Fe y de otras ciudades y que vienen al norte», indicó. En ese mismo sentido, comparó los costos que les genera a los nadadores de estas latitudes por ir a competir a los torneos provinciales: «Viajar, hacer 350 kilómetros, ir un día antes, es un sacrificio para los padres, para el club, para los de afuera; el doble de sacrificio para los chicos que van mal nadados, mal dormidos, y así todos están dando los frutos que hoy tienen», destacó.
Lucila Di Paolo anexó a su descripción que hay nadadores que entrenan cuatro horas por día. «Se levantan muchos a las 5 de la mañana, nadan 2 horas; nosotros tenemos 5 chicos del equipo que son de Las Toscas y Villa Ocampo, que hacen 100 kilómetros de ida y 100 kilómetros de vuelta para poder entrenar, y algunos son campeones nacionales, entonces es un orgullo», enunció la dirigente local.
Antes de finalizar, quiso agradecer nuevamente a los organizadores del certamen por darles la oportunidad de ser el centro de la provincia al menos durante este sábado 2 de mayo, «que el norte sea un referente, y poder promocionar que también de la región se puede desarrollar este deporte que es tan lindo y tan importante», concluyó.