El club Sportivo Suardi fue anfitrión este miércoles 29 de abril de la presentación de la Copa Santa Fe 2026 de fútbol, lo que generó expectativa y una nutrida concurrencia, donde los chicos de todos los clubes le pusieron colorido con sus respectivas camisetas. Justo el día que arranca el primer partido de la temporada, entre Maciel y el Club Atlético Defensores de Villa Cassini, la “Orejona” se mostró en el departamento San Cristóbal, a 225 kilómetros de la capital provincial.
La Copa Santa Fe llegó a Suardi: ¡arranca la pelotita en la provincia!
En el club Sportivo, el Senador Felipe Michlig, el diputado Marcelo González y Carlos Lanzaro presentaron la “Orejona”. Se cumplen diez años de esa primera edición que solamente disputó fútbol: hoy hay 14 deportes y 20 disciplinas.
El Senador Felipe Michlig, el diputado provincial Marcelo González y el titular de la Federación Santafesina de Fútbol, Carlos Lanzaro, fueron los principales oradores, explicando los inicios de la Copa Santa Fe hace diez años y el crecimiento actual por decisión del Gobernador Maximiliano Pullaro: la temporada tendrá 14 deportes y 20 actividades deportivas. “En el año de los Juegos Suramericanos, será la Copa Santa Fe más ambiciosa de toda la historia. Este año, debutaron tres disciplinas y la idea es seguir incluyendo”, explican con emoción y orgullo.
“Me toca, desde hace años, integrar el Consejo Federal de la AFA, con lo cual uno debe recorrer a lo largo y a lo ancho la República Argentina. No hay en todo el país un formato deportivo como el de la Copa Santa Fe”, explica Carlos Lanzaro, que a su vez es titular de la Federación Santafesina de Fútbol que comprende 19 Ligas.
Del lanzamiento también participaron el Director de Deportes Zona Norte, Brian Mackiewicz; el Intendente de Suardi, Leandro Gastaldi, el presidente de Sportivo Suardi, Adrian Boscarol y la presidenta de Unión San Guillermo, Ariadna Ternavasio.
“Este miércoles, el Rojo hará su debut en la primera fase de la Copa Santa Fe 2026 y recibirá al Club Atlético Defensores de Villa Cassini por el partido de ida del certamen provincial”, anuncia con mucho entusiasmo el club Maciel para el primero de los cruces. En total, se jugarán 19 “mata-mata”, esperando su turno los equipos afiliados directamente a la AFA.
Este formato inédito de la Copa Santa Fe en fútbol abarcará masculino, femenino, FUTSAL y modalidad adaptado.
La fiesta futbolera en Suardi fue completa porque, además de la presentación de la Copa Santa Fe, este mismo miércoles se disputa la primera final de oro de la Copa San Cristóbal, entre Sportivo Suardi y Unión San Guillermo. La vuelta será el 9 de julio desde las 16.
Desde la organización se aclara que “el año pasado no se realizó el sorteo de localías por pedido de Sportivo Suardi que se veía imposibilitado de jugar el primer partido en Suardi debido a las fiestas patronales.
“En consecuencia, se acordó jugar en San Guillermo primero y luego en Suardi, pactando que si había, en la actual competencia de este año, una definición entre Sportivo y Unión, el primer partido sería en Suardi y la vuelta en San Guillermo".
“Cumpliendo con la palabra acordada y honrando los valores deportivos por la cual se basa está competencia, se establece el partido de ida se disputara en el estadio de Sportivo Suardi y la vuelta en el estadio de Unión San Guillermo”, explican.
Ambos encuentros serán dirigidos por cuaternas neutrales establecidas por la Federación Santafesina de Fútbol.