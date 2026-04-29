Con una enorme expectativa en toda la provincia, en la noche de este miércoles 29 de abril tendrá su inicio oficial la edición 2026 de la Copa Santa Fe de fútbol masculino, una de las disciplinas que forma parte del calendario de competencia del certamen que ya es tradición y que cuenta con la organización y el respaldo del Gobierno de Santa Fe y la Lotería provincial.
Maciel y Defensores de Villa Cassini le dan el puntapié inicial a la Copa Santa Fe de fútbol masculino
En la localidad perteneciente al Departamento San Jerónimo se disputa el primero de los cotejos de ida válidos por la ronda inicial del certamen provincial que tiene a Unión como vigente campeón. La acción continuará el domingo con 14 partidos y se completa el próximo miércoles con los 4 cotejos restantes. Las revanchas van el fin de semana del 9 y 10 de mayo.
En esta versión 2026, el campeonato contará con la participación de 38 equipos en una primera etapa que se disputa con duelos de ida y vuelta. Posteriormente, sobre el final del mes de mayo, se sumarán equipos para el desarrollo de la segunda etapa.
Con el correr de los meses, está prevista la incorporación de los clubes que fueron protagonistas de la reciente edición de la Copa Federación, como así también de aquellos elencos que representan a Santa Fe en los torneos que organiza la Asociación del Fútbol Argentino.
De acuerdo con el calendario oficial, tanto el vigente campeón Unión como Colón, Rosario Central, Newell's y Atlético Rafaela saldrán a la cancha en la instancia de octavos de final con fecha tentativa de mediados del mes de julio.
En este camino, en la noche de hoy el estadio del club Maciel de la localidad homónima ubicada sobre la Ruta Nacional 11 aproximadamente 105 km al sur de la ciudad de Santa Fe (capital provincial) y 63 km al norte de Rosario recibirá el primer partido del torneo.
Desde las 20, el local que representa a la Liga Totorense de Fútbol será anfitrión de Defensores de Villa Cassini, elenco de la ciudad de Capitán Bermúdez y que habitualmente participa de la Liga Sanlorencina. Tras los 90 minutos, la llave se definirá la semana próxima precisamente en el sur de la bota santafesina.
Domingo de super acción
Siguiendo con la acción de esta ronda inicial de la Copa Santa Fe, el cronograma de partidos da cuenta de 14 cotejos que se estarán desarrollando durante la tarde noche del próximo domingo 3 de mayo, siendo el cruce entre el Polideportivo Videla y el Atlético Irigoyense el que abra el juego a las 15.
Respecto de los representantes de Liga Santafesina que inician su camino en el certamen, Colón de San Justo estará debutando el propio domingo desde las 15.30 visitando a Sarmiento en la localidad de Marharita, mientras que Sanjustino hará lo propio a partir de las 16 recibiendo en su estadio al Polideportivo Llambi Campbell.
En cuanto a los elencos de la Liga Esperancina, el mismo domingo desde las 16 Central San Carlos visitará a Jorge Newbery en Gálvez mientras que a partir de las 17 en la ciudad de Esperanza, Juventud recibirá a Ferrocarril del Estado de Rafaela.
Cerrando el calendario de estos cruces de ida de la primera fase de la Copa, el próximo miércoles 6 están previstos otros 4 cotejos en el sur provincial. Posteriormente, el fin de semana del 9 y 10 de mayo, se jugarán los partidos revancha donde quedarán establecidos los 19 equipos que avancen a la 2° fase de un campeonato que, como en cada una de sus ediciones pasadas, promete ser apasionante.
Grilla de partidos de ida - 1° fase Copa Santa Fe 2026
Miércoles 29 de abril
20.00 Hs. Club Maciel vs. Defensores de Villa Cassini
Domingo 3 de mayo
15.00 Hs. Polideportivo Videla vs. Atlético Irigoyense
15.30 Hs. Sarmiento de Margarita vs. Colón de San Justo
16.00 Hs. Recreativo de Villa Guillermina vs. Romang FC
16.00 Hs. Libertad de Sunchales vs. Unión de San Guillermo
16.00 Hs. Jorge Newbery de Gálvez vs. Central San Carlos
16.00 Hs. Sanjustino vs. Polideportivo Llambi Campbell
16.00 Hs. Everton Olimpia de Cañada de Gómez vs. Atlético San Jorge
16.00 Hs. Villa Felisa vs. Timbúense
16.00 Hs. Argentino de Fighiera vs. Unión Sociedad Italiana
17.00 Hs. Empalme Central (Pérez) vs. Pablo VI de Rosario
17.00 Hs. Atlético Tostado vs. Ferrocarril de Vera
17.00 Hs. Juventud de Esperanza vs. Ferrocarril del Estado de Rafaela
17.00 Hs. Piamonte vs. Atlético Carcarañá
20.00 Hs. Atlético y Tiro de Reconquista vs. Huracán
Miércoles 6
21 Studebaker de Villa Cañas vs. Independiente de Bigand
21 Los Andes de Alcorta vs. Unión y Cultura
21 Unión Deportiva Los Molinos vs. Independiente de Chañar Ladeado
21 Arteaga FC vs. El Porvenir del Norte