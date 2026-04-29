Esta noche, desde las 20

Maciel y Defensores de Villa Cassini le dan el puntapié inicial a la Copa Santa Fe de fútbol masculino

En la localidad perteneciente al Departamento San Jerónimo se disputa el primero de los cotejos de ida válidos por la ronda inicial del certamen provincial que tiene a Unión como vigente campeón. La acción continuará el domingo con 14 partidos y se completa el próximo miércoles con los 4 cotejos restantes. Las revanchas van el fin de semana del 9 y 10 de mayo.