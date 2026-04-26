En Reconquista

Copa Santa Fe de Pesca: 205 pescadores compitieron en el corazón del “Jaaukanigás”

Se disputó en el Club Náutico de Reconquista la segunda fecha del certamen más federal de la provincia de Santa Fe. “Para nosotros es un orgullo y un honor enorme poder formar parte de este año de lo que es Copa Santa Fe”, aseveró Alberto Gálvez, presidente de la Federación Santafesina Pesca Deportiva.