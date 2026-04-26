Pasadas las 21.00 horas del sábado 25 de abril de 2026, comenzó a disputarse la fecha en el embellecido club de ribera que tiene la ciudad de Reconquista. “El Náutico”, como se lo conoce por estas latitudes, se preparó para recibir a pescadores de toda la provincia.
Copa Santa Fe de Pesca: 205 pescadores compitieron en el corazón del “Jaaukanigás”
Se disputó en el Club Náutico de Reconquista la segunda fecha del certamen más federal de la provincia de Santa Fe. “Para nosotros es un orgullo y un honor enorme poder formar parte de este año de lo que es Copa Santa Fe”, aseveró Alberto Gálvez, presidente de la Federación Santafesina Pesca Deportiva.
Su presidente, Susana Vargas, horas previas a la llegada de todas las delegaciones nos confiaba que eventos de esta magnitud hacen que no solo se conozcan las instalaciones de la institución, sino que también les permite formar parte del grupo de clubes que a nivel provincial tienen su centralidad en esta disciplina deportiva, además de fortalecer los escasos recursos con los que cuentan.
Sueño cumplido
Gálvez, en la continuidad de la entrevista brindada a nuestro medio, destacó la importancia de este certamen y lo gratificante que es poder competir a lo ancho y largo de la provincia. “Es un sueño cumplido, como quien dice, de todos estar en este programa”, comentó.
Hoy estamos acá en Reconquista; la idea es hacer que la competencia sea lo más federal posible, recorrer toda la provincia donde obviamente podamos practicar este deporte”, mencionó el dirigente. En ese sentido, contó que comenzó disputándose la primera fecha en la capital provincial; “seguramente vamos a tener una fecha en Rosario y está previsto, si el río lo permite, alguna fecha en Helvecia también”, adelantó.
De toda la provincia
Al Puerto de Reconquista llegaron pescadores de distintos puntos de la provincia; estuvieron representantes del Amanecer de Vera Cruz Santa Fe, pescadores del Club de Pesca y Lanzamiento «Federico Meiners», de Esperanza, Santa Fe. Se sumaron los locales de Atlético y Tiro Reconquista; también compitieron los pescadores del Club Náutico Caza y Pesca «El Julepe» de Santo Tomé.
A la nómina de inscriptos se sumaron los integrantes del Sindicato Petroleros Santa Fe. A la cabecera del departamento General Obligado también llegaron representantes del Club Pescadores Unidos de Arroyo Seco. Dijeron presente los integrantes del Club Caza y Pesca de Esperanza; además, los representantes del Club de Amigos de la Pesca de Monte Vera y completaron la lista de inscriptos los representantes de la Asociación de Pesca Deportiva Rosario, consolidando un espacio de encuentro deportivo y recreativo que forma parte de una tradición profundamente vinculada a la identidad santafesina.
Todas las edades
Gálvez sostuvo que está en disputa un torneo de 12 horas de competencia, que se pesca con caña libre. “Pescan 3 horas; la mitad de la gente, o sea, 100 personas, pescan 3 horas; después entra el otro grupo y así”, describió la modalidad.
La Copa Santa Fe de Pesca Deportiva 2026, que debuta este año como disciplina provincial, cuenta con categorías competitivas por equipos e individuales que incluyen damas, mayores, cadetes y seniors. “La categoría seniors no tiene límite de edad, así que hay personas de 80 años pescando como un chico adolescente de 12 años”, explicó el dirigente deportivo.
Consultado sobre la modalidad de pesca nocturna, dijo que se realiza en ese horario para que los pescadores no tengan problemas con el calor. “Nos pasó en Santa Fe, por ejemplo, que hacía un calor insoportable; 12 horas de día es bastante complicado”, subrayó. En ese punto se permitió valorar las instalaciones del Club Náutico Reconquista: “Optamos esta vuelta por hacerlo de noche; este es un club muy lindo, pasamos una hermosa noche”, destacó.
Antes de finalizar, dijo que estaban muy conformes con esta fecha que se disputó en la ciudad de Reconquista: “Está prácticamente representada toda la provincia de Santa Fe”, finalizó.
El pique
Desde nuestro medio consultamos al fiscal de la competencia, Gustavo Suligoy, sobre las capturas obtenidas durante las 12 horas de pesca. “El pique fue en disminución desde que empezó; anoche empezamos a las 9:30 horas con un buen pique en ese primer turno, y después en la madrugada fue aminorando el pique”, confirmó.
En cuanto a las horas diurnas, señaló que el pique fue bastante escaso. “Honestamente, yo pensé que ahora, antes de la salida del sol, y después al amanecer, al alba, y ahora en la mañana podía haber más pique, pero no”, lamentó.
En cuanto a las especies capturadas, mencionó que fue bastante variada: “Sacaron manduvés, moncholos, patíes, salieron rayas, salieron lenguados, ojones, picudos, moncholos, palometas, de todas las especies salieron”, contó el fiscal de la competencia. Lamentó además que no haya habido capturas de surubíes: “Sabemos que la medida mínima es 50 centímetros”, aclaró.
“Están todos muy conformes acá, la gente pescó bien, se vio un ambiente agradable, el predio está lindo, un poquito de camalote que pasa y eso es un contratiempo para los pescadores, pero no, yo creo que esto es muy positivo que la Copa Santa Fe haya incluido a la pesca este año”, analizó.
Los competidores
A las 10:00 horas de este domingo 26 de abril de 2026 finalizó la prueba. Consultados sobre la posibilidad de pescar en todos los rincones de la provincia, los deportistas coincidieron en que la incorporación de la pesca a la Copa Santa Fe representa un paso importante en el crecimiento de la competencia, ampliando la participación de deportistas y fortaleciendo la presencia de nuevos deportes que forman parte de la cultura deportiva de la provincia.
“De acá salen nuestros representantes, a nivel nacional, y del campeonato nacional salen los representantes a nivel suramericano”, se entusiasmó un pescador rosarino consultado por este medio. Además destacaron el compañerismo y la muy buena relación generada entre los más de 200 pescadores que animaron la fecha.