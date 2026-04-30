En la noche de este miércoles, el estadio del Club Maciel de la localidad homónima ubicada a poco más de 100 kilómetros de la capital provincial fue escenario del primer partido de la edición 2026 de la Copa Santa Fe de fútbol masculino.
Copa Santa Fe: Maciel goleó a Defensores de Villa Cassini en el primer partido de la edición 2026
En el cotejo que marcó el puntapie inicial del certamen de fútbol masculino, el representante de la Liga Totorense superó con amplitud al de la Sanlorencina y puso un pie y medio en la segunda etapa. La revancha se juega la semana que viene en Capitán Bermúdez. El domingo sigue la acción con 14 partidos de ida de la primera fase.
Allí el local, vigente subcampeón y actual protagonista de la Liga Totorense recibía a su par de Defensores de Villa Cassini, equipo proveniente de la ciudad de Capitán Bermúdez y de buen andar en la Liga Sanlorencina de fútbol.
Con un buen marco de público en las tribunas y la expectativa que genera dar el puntapie inicial al certamen que reúne a los mejores elencos de toda la bota santafesina, los 90 minutos de ida de una de las 19 llaves de la fase inicial terminaron con una categórica victoria local por 4 tantos contra 1.
Con este marcador, Maciel queda bien posicionado de cara a la revancha de esta llave, la cual se disputará durante la próxima semana en Capitán Bermúdez.
Tras un primer tiempo de cierta paridad, donde el local se terminó yendo arriba por 1 tanto contra 0, el dominio del equipo rojiblanco en el complemento fue determinante y con una ráfaga de goles convirtió el resultado en goleada.
Julián Sosa, Matías Acuña, Bruno Verón y Gastón Gómez fueron los artilleros del combinado local, mientras que Juan Moreyra señaló el descuento del “villero”, que deberá cambiar la cara y vencer por goleada en casa para obtener el pasaje a la segunda fase del certamen provincial.
Vale señalar que para este encuentro Maciel puso en cancha un equipo compuesto por algunos integrantes del primer equipo acompañados de varios juveniles de las divisiones inferiores ya que el próximo fin de semana disputará nada menos que el clásico de la ciudad ante Alba, en un cruce definitorio por la clasificación a la siguiente etapa de la Liga Totorense.
Síntesis
Maciel: Barrinat, Gutiérrez, Rojo, Giménez, Díaz, Acuña, Caramuto, Sosa, Verón, Ledesma, Ibaldi. DT: Lucas García,
Defensores de Villa Cassini: Barboza, D’alesandro, González, Jaime, Franco Martínez, Gastón Martínez, Moreyra, Quiroz, Vázquez, Pacheco, Salazar. DT: Agustín Loza.
Goles: Julián Sosa, Matías Acuña, Bruno Verón y Gastón Gómez (M); Juan Moreyra (DVC).
Lo que viene
Miércoles 29 de abril
Club Maciel 4 - Defensores de Villa Cassini 1
Domingo 3 de mayo
15.00 Hs. Polideportivo Videla vs. Atlético Irigoyense
15.30 Hs. Sarmiento de Margarita vs. Colón de San Justo
16.00 Hs. Recreativo de Villa Guillermina vs. Romang FC
16.00 Hs. Libertad de Sunchales vs. Unión de San Guillermo
16.00 Hs. Jorge Newbery de Gálvez vs. Central San Carlos
16.00 Hs. Sanjustino vs. Polideportivo Llambi Campbell
16.00 Hs. Everton Olimpia de Cañada de Gómez vs. Atlético San Jorge
16.00 Hs. Villa Felisa vs. Timbúense
16.00 Hs. Argentino de Fighiera vs. Unión Sociedad Italiana
17.00 Hs. Empalme Central (Pérez) vs. Pablo VI de Rosario
17.00 Hs. Atlético Tostado vs. Ferrocarril de Vera
17.00 Hs. Juventud de Esperanza vs. Ferrocarril del Estado de Rafaela
17.00 Hs. Piamonte vs. Atlético Carcarañá
20.00 Hs. Atlético y Tiro de Reconquista vs. Huracán
Miércoles 6
21 Studebaker de Villa Cañas vs. Independiente de Bigand
21 Los Andes de Alcorta vs. Unión y Cultura
21 Unión Deportiva Los Molinos vs. Independiente de Chañar Ladeado
21 Arteaga FC vs. El Porvenir del Norte