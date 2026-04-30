Fue 4 a 1 en condición de local

Copa Santa Fe: Maciel goleó a Defensores de Villa Cassini en el primer partido de la edición 2026

En el cotejo que marcó el puntapie inicial del certamen de fútbol masculino, el representante de la Liga Totorense superó con amplitud al de la Sanlorencina y puso un pie y medio en la segunda etapa. La revancha se juega la semana que viene en Capitán Bermúdez. El domingo sigue la acción con 14 partidos de ida de la primera fase.