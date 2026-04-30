La noche del miércoles tuvo el pulso característico de los partidos que se juegan con el corazón en la mano.
Clásico con reparto de puntos y festejo universitario en la Liga Santafesina
La séptima fecha del Torneo Apertura dejó emociones en distintos escenarios: empate en el tradicional duelo de San Justo y triunfo clave de la Universidad Nacional del Litoral ante Náutico El Quillá en el pendiente de la tercera jornada. La acción continuará este sábado con una nutrida programación.
En el estadio Mercedes Alesso de Bieler, Colón de San Justo y Sanjustino volvieron a verse las caras en una nueva edición del clásico del “Portón del Norte”, ofreciendo un espectáculo cargado de intensidad, entrega y emociones que terminó con un justo empate 1 a 1.
El encuentro marcó el inicio de la séptima fecha del Torneo Apertura “José Luis Burtovoy”, enmarcado en la Copa Sanatorio Garay de la máxima categoría de la Liga Santafesina de Fútbol.
Ambos equipos, además, transitan días de preparación con la mirada puesta en su participación en la Copa Santa Fe, lo que no impidió que protagonizaran un duelo vibrante.
Sanjustino, conducido por Molina, logró abrir el marcador a través de Matías Benegas, quien capitalizó una de las oportunidades generadas por el visitante para desatar el festejo de su gente.
Sin embargo, Colón de San Justo, bajo la dirección técnica de Mauricio Chiementín, no tardó en reaccionar y encontró la igualdad gracias a Diego Pariani, quien definió con precisión para establecer el 1 a 1 definitivo.
El trámite del partido fue parejo, con momentos de dominio alternado y situaciones repartidas. La intensidad propia de un clásico se hizo sentir en cada pelota disputada, con dos equipos que no regalaron nada y que buscaron el arco rival con decisión.
El empate terminó reflejando lo sucedido en el campo de juego, dejando a ambos con sensaciones encontradas pero con la tranquilidad de haber dejado todo.
En la División Reserva, el festejo fue para Sanjustino, que se impuso por 1 a 0 con gol de Román Cristaldo, en un encuentro también disputado con gran compromiso por parte de ambos conjuntos.
La Universidad se hizo fuerte en Colonia San José
En paralelo, en Colonia San José, la Universidad Nacional del Litoral saldó su cuenta pendiente correspondiente a la tercera fecha con una sólida victoria por 2 a 0 frente a Náutico El Quillá. El equipo universitario mostró autoridad y eficacia para quedarse con tres puntos importantes que le permiten reposicionarse en la tabla.
Los goles del triunfo fueron obra de Augusto Iturraspe y Benjamín Quirelli, quienes marcaron en los momentos justos para encaminar el resultado a favor del conjunto celeste. La Universidad manejó los tiempos del partido y supo aprovechar sus oportunidades ante un rival que intentó, pero no logró quebrar la firmeza defensiva del local.
El desempeño colectivo fue uno de los puntos altos del equipo universitario, que evidenció orden, compromiso y claridad en los metros finales. La victoria no solo le permitió ponerse al día en el calendario, sino también ganar confianza de cara a lo que viene en el certamen.
En el encuentro de Reserva, la superioridad de la Universidad también quedó reflejada en el marcador. Fue triunfo por 4 a 0 con goles de Ramiro Rotondo, Tomás Leones, Pablo Decolatti y Juan Alurralde, en una actuación contundente que reafirma el buen presente de la institución en sus distintas categorías.
Se viene una fecha con duelos atractivos
Tras la actividad entre semana, la séptima fecha del Torneo Apertura tendrá su continuidad el próximo sábado 2 de mayo desde las 15.30, con una programación cargada de partidos interesantes en distintos puntos de la región.
Uno de los focos estará puesto en el líder del campeonato, La Perla del Oeste, que deberá salir a defender la cima en su visita a la Academia. Por su parte, el escolta Colón tendrá una exigente parada en el barrio Roma, donde se medirá frente a Newell’s Old Boys en otro de los encuentros destacados de la jornada.
El cronograma también contempla el adelanto entre Cosmos y Universidad, que comenzarán a las 15 en el predio Nery Alberto Pumpido. Además, Náutico El Quillá será local en Santo Tomé frente a Juventud Unida, mientras que La Salle recibirá a Deportivo Santa Rosa.
La jornada se completará con los cruces entre Ciclón Norte e Independiente, Nacional frente a Unión, Sportivo Guadalupe ante Ateneo Inmaculada, Ciclón Racing contra Las Flores II y Deportivo Nobleza frente a Gimnasia y Esgrima.
Con equipos que buscan consolidarse en la pelea por los primeros puestos y otros que intentan recuperarse, la Liga Santafesina promete un nuevo capítulo cargado de emoción, fútbol y pasión en cada rincón de la región.