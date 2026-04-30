Torneo Apertura

Clásico con reparto de puntos y festejo universitario en la Liga Santafesina

La séptima fecha del Torneo Apertura dejó emociones en distintos escenarios: empate en el tradicional duelo de San Justo y triunfo clave de la Universidad Nacional del Litoral ante Náutico El Quillá en el pendiente de la tercera jornada. La acción continuará este sábado con una nutrida programación.