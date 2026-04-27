La Liga Santafesina de Fútbol sumó este fin de semana una página especial a su rica historia. No fue por un resultado resonante ni por una goleada memorable, sino por el debut de un joven que empieza a escribir su propio camino dentro del arbitraje.
Miguel Mesquida, el árbitro más joven en llegar a Primera
Con apenas 21 años, Miguel Mesquida hizo su estreno en la máxima categoría de la Liga Santafesina de Fútbol. Fue en el duelo entre Gimnasia y Esgrima y Ciclón Norte de Cayastá. Seguridad, templanza y una historia de esfuerzo marcaron el inicio de una prometedora carrera.
Miguel Mesquida, con apenas 21 años, se convirtió en el árbitro más joven en dirigir en la máxima categoría liguista, marcando un dato que no pasa desapercibido en el ámbito local.
El escenario fue el estadio de Gimnasia y Esgrima, que recibió a Ciclón Norte de Cayastá en un partido que terminó con triunfo del conjunto local por 2 a 0. Pero más allá del resultado, todas las miradas estuvieron puestas en el juez principal, que vivió una jornada inolvidable tanto dentro como fuera del campo de juego.
Mesquida no estuvo solo. En la tribuna, su madre siguió cada movimiento, cada decisión, cada pitazo. Una presencia cargada de emoción que acompañó el crecimiento de un joven que comenzó a formarse a los 15 años y que, con esfuerzo y constancia, fue escalando categorías hasta alcanzar este momento tan esperado.
“Estoy bien y me sentí cómodo”, resumió con serenidad tras el partido. Lejos de la euforia que podría generar un debut de estas características, el joven árbitro mostró madurez en sus palabras.
“Comencé cuando tenía 15 años y fui subiendo en categoría hasta hacer mi debut este sábado en el estadio de Gimnasia. Me sentí bien y creo no haber cometido errores. Seguramente desde la Liga me harán una devolución por mi tarea. Trabajo en el día a día para ir mejorando”, explicó.
Su presente no se limita al arbitraje. Mesquida también transita una etapa clave en su vida personal, ya que cursa el primer año de Ingeniería Industrial.
Entre los estudios, la familia y su pasión por dirigir, logra encontrar un equilibrio que habla de compromiso y disciplina. “En lo personal estoy muy bien. Reparto mi tiempo con la familia, los estudios y la facultad”, agregó.
Un proyecto que crece desde la base
El debut de Mesquida no es un hecho aislado, sino el reflejo de un trabajo sostenido que la Liga Santafesina viene realizando en la formación de árbitros. En ese sentido, la mirada de Gustavo Rossi, director del área arbitral, aporta claridad sobre el proceso.
Ubicado bajo la visera de cemento, observando atentamente cada acción del encuentro, Rossi siguió de cerca el desempeño del joven. Tras el partido, no dudó en destacar su labor: “Es un árbitro joven y con futuro. A mi criterio hizo un buen partido. Creo que los encuentros le darán la experiencia necesaria”.
Pero más allá del análisis puntual, Rossi hizo hincapié en el acompañamiento que requiere todo árbitro en sus primeros pasos en la máxima categoría liguista. “Debemos acompañarlo como hacemos con todos los árbitros y estaremos muy atentos a todo lo que él necesite. La Liga es un lugar de aprendizaje y formación”, remarcó.
El respaldo institucional aparece como una pieza clave para consolidar estos procesos. La confianza depositada en jóvenes como Mesquida no solo habla de su capacidad, sino también de una estructura que apuesta al crecimiento desde las bases.
“Se lo vio muy seguro, recordando que viene trabajando desde los 15 años”, añadió Rossi, dejando en claro que este debut es apenas el comienzo de un camino que todavía tiene mucho por recorrer.
El comienzo de una nueva historia
El partido tuvo todos los condimentos de una jornada típica del fútbol liguista: intensidad, buen juego y emociones. Gimnasia y Esgrima logró imponerse por 2 a 0 ante Ciclón Norte de Cayastá, pero el resultado quedó en un segundo plano frente a lo que significó el estreno del joven árbitro.
Mesquida dirigió con solvencia, mostrando personalidad en un contexto que suele ser exigente, incluso para jueces con mayor experiencia. Supo ubicarse bien, manejar los tiempos del juego y transmitir seguridad en cada intervención, aspectos fundamentales para quien recién da sus primeros pasos en la máxima categoría.
Su historia es también la de muchos jóvenes que encuentran en el arbitraje una forma de vivir el fútbol desde otro lugar. Lejos de los reflectores que suelen iluminar a los jugadores, los árbitros construyen su carrera con sacrificio, capacitación constante y una enorme vocación.
En este caso, el debut de Mesquida simboliza mucho más que una estadística. Representa el fruto de años de preparación, el acompañamiento de una familia y el respaldo de una institución que apuesta por sus talentos.
El camino recién comienza. Vendrán nuevos partidos, mayores desafíos y seguramente momentos de aprendizaje. Pero este primer paso ya quedó marcado a fuego en la memoria de la Liga Santafesina.
Con 21 años, Miguel Mesquida abrió una puerta que ahora deberá sostener con trabajo y humildad. El tiempo dirá hasta dónde puede llegar, pero lo cierto es que su debut ya dejó una señal clara: hay futuro en el arbitraje santafesino, y viene de la mano de una generación que pide pista con decisión.