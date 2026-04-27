Histórico debut

Miguel Mesquida, el árbitro más joven en llegar a Primera

Con apenas 21 años, Miguel Mesquida hizo su estreno en la máxima categoría de la Liga Santafesina de Fútbol. Fue en el duelo entre Gimnasia y Esgrima y Ciclón Norte de Cayastá. Seguridad, templanza y una historia de esfuerzo marcaron el inicio de una prometedora carrera.