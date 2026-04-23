Fútbol local y regional

Las Flores II dio el golpe y Universidad pegó primero en la Copa Túnel

Tras varias suspensiones, la Liga Santafesina de Fútbol pudo completar encuentros pendientes de la fecha 3 del Apertura “José Luis Burtovoy”, en simultáneo con los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial. Hubo seis partidos cargados de emoción, resultados ajustados y definiciones en los últimos minutos.