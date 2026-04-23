Finalmente, la pelota volvió a rodar con normalidad en una noche que combinó el torneo doméstico y la competencia interprovincial.
Las Flores II dio el golpe y Universidad pegó primero en la Copa Túnel
Tras varias suspensiones, la Liga Santafesina de Fútbol pudo completar encuentros pendientes de la fecha 3 del Apertura “José Luis Burtovoy”, en simultáneo con los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial. Hubo seis partidos cargados de emoción, resultados ajustados y definiciones en los últimos minutos.
Luego de reiteradas suspensiones que habían postergado la actividad, este miércoles se disputaron seis encuentros correspondientes tanto a la fecha 3 del torneo Apertura “José Luis Burtovoy” de la Liga Santafesina de Fútbol como a los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial.
En el ámbito local, la atención estuvo centrada en los partidos pendientes del Apertura, certamen que aún adeuda dos compromisos para completar la tercera jornada. En ese contexto, uno de los grandes protagonistas de la noche fue Las Flores II, que logró una victoria tan trabajada como valiosa para posicionarse en la tabla.
El conjunto del populoso barrio santafesino dio la nota al imponerse ante Deportivo Santa Rosa en el estadio Alberto Garau, en un encuentro que tuvo todos los condimentos.
El trámite comenzó favorable para la visita, que se fue al descanso en ventaja gracias al tanto de Nicolás Cappelletti, quien aprovechó una de las últimas acciones del primer tiempo para poner el 1 a 0.
Sin embargo, el “Naranja” mostró carácter y reacción en el complemento. Con el empuje de su gente y una clara determinación, logró revertir el resultado. Primero apareció Leandro Olivera para establecer la igualdad y devolver la esperanza.
Cuando el empate parecía sellado, en tiempo de descuento emergió la figura de Dylan Ayala, quien a los 48 minutos del segundo tiempo marcó el gol del triunfo, desatando el festejo de un marco de público que acompañó en gran número.
Otro de los encuentros destacados de la jornada fue el empate entre Ciclón Racing y Gimnasia, que igualaron 1 a 1 en el predio “8 de Enero”.
El resultado dejó mejor posicionado al “Lagunero”, que alcanzó las 8 unidades y se mantiene en una ubicación expectante dentro del campeonato, mientras que el “Pistolero” suma 5 puntos y continúa en la mitad de la tabla.
Por su parte, Sanjustino protagonizó un cierre dramático en su duelo ante Juventud Unida de Candioti. El “Tricolor” parecía encaminarse a una victoria clave gracias al gol de Conrado Gómez, pero en tiempo de descuento Nehemías González logró el empate para la visita, sellando el 1 a 1 definitivo.
Con este resultado, Sanjustino llegó a las 10 unidades y se mantiene en el lote de escoltas, sin poder aprovechar la oportunidad de acercarse aún más a la cima.
Reacciones, empates y posiciones que se ajustan
La fecha pendiente dejó en evidencia la paridad del torneo, donde cada punto resulta determinante. Equipos que parecían tener el triunfo asegurado vieron cómo se les escapaba en los minutos finales, mientras que otros encontraron en la última jugada la posibilidad de sumar o incluso quedarse con los tres puntos.
Este tipo de desenlaces no solo alimenta la expectativa del público, sino que además mantiene abierta la lucha en la parte alta de la tabla. Con varios equipos separados por escasa diferencia, el torneo Apertura promete seguir entregando emociones fuertes en cada jornada.
Universidad festejó en la Copa y todo queda abierto
En paralelo, la Copa Túnel Subfluvial también tuvo actividad con los encuentros de ida de los cuartos de final. Allí, Universidad Nacional del Litoral fue uno de los grandes ganadores de la noche al imponerse por 2 a 0 frente a Colón de Santa Fe en un duelo entre equipos de la Liga Santafesina.
El conjunto universitario construyó una victoria sólida gracias a la eficacia de Brian Giménez, autor de los dos goles del partido. Con este resultado, Universidad quedó bien posicionada de cara al encuentro de vuelta, donde buscará sellar su clasificación a semifinales.
En otro de los cruces, Cosmos FC logró rescatar un empate agónico ante Atlético Paraná en el predio Nery Pumpido. El “Decano” había tomado la ventaja con el tanto de Marcos Rodríguez, pero en tiempo adicionado Luciano Pereira apareció para marcar el 1 a 1 y mantener con vida a su equipo de cara a la revancha.
Por último, en el duelo entre equipos paranaenses, Belgrano y Patronato no lograron sacarse diferencias e igualaron sin goles en el estadio Carlos Federik, dejando la serie completamente abierta para la definición.
De esta manera, la jornada dejó un saldo de partidos intensos, resultados cambiantes y expectativas renovadas tanto en el ámbito local como en la competencia regional. Con el calendario poniéndose al día, la Liga Santafesina de Fútbol y la Copa Túnel Subfluvial comienzan a perfilar un tramo decisivo donde cada detalle puede marcar la diferencia.