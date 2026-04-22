El club Náutico El Quillá atraviesa un nuevo momento de crecimiento y consolidación, y lo refleja tanto dentro como fuera de la cancha. En esta oportunidad, la institución presentó oficialmente su nueva indumentaria deportiva, que será utilizada por las categorías del fútbol en las competencias organizadas por la Liga Santafesina de Fútbol.
Náutico El Quillá estrenó indumentaria y reafirma su crecimiento institucional
Con el acompañamiento de la firma Kalcomax, el club renovó la vestimenta de todas sus categorías. Cientos de chicos y chicas lucirán la nueva pilcha en los torneos oficiales, reflejando el trabajo sostenido de la institución y su proyección en la región.
La renovación de la pilcha no es un detalle menor. Se trata de un paso importante en la identidad del club, que históricamente se caracterizó por su prolijidad y sentido de pertenencia.
Gracias al aporte de Kalcomax, cada jugador y jugadora podrá vestir una indumentaria moderna, cómoda y representativa de los colores que defienden fin de semana tras fin de semana.
Desde los más pequeños hasta las divisiones mayores, serán cientos los protagonistas que saldrán al campo de juego con la nueva ropa, reforzando el sentido de unidad que distingue al “Tiburón”.
La presentación generó entusiasmo en toda la comunidad deportiva, que valora este tipo de avances como parte del crecimiento integral de la institución.
Trabajo dirigencial y compromiso diario
Detrás de este logro hay un trabajo constante y comprometido. La Sub Comisión de Fútbol, encabezada por Florencia Maresca, junto a un grupo numeroso de dirigentes, cumple un rol clave en la organización y desarrollo de cada una de las actividades.
Su labor diaria permite que el club siga avanzando, no solo en lo deportivo, sino también en lo institucional.
El esfuerzo conjunto se traduce en mejores condiciones para los deportistas, fortaleciendo un proyecto que incluye formación, contención y competencia. En ese camino, la nueva indumentaria aparece como un símbolo visible de una tarea mucho más profunda que se sostiene en el tiempo.
Identidad, pertenencia y proyección
El Quillá no solo participa en todas las categorías de los torneos oficiales, sino que además lo hace con una identidad bien marcada. Cada detalle, desde la organización interna hasta la presentación en cancha, forma parte de una filosofía que apunta a crecer sin perder sus raíces.
La nueva pilcha representa justamente eso: una institución que respeta su historia, pero que al mismo tiempo mira hacia adelante. Con cada entrenamiento, cada partido y cada jornada compartida, el club continúa consolidándose como uno de los referentes de la región.
El presente invita a disfrutar, pero también a seguir proyectando. Con bases sólidas, compromiso dirigencial y el entusiasmo de sus jugadores y jugadoras, Náutico El Quillá reafirma su camino de crecimiento, demostrando que el esfuerzo colectivo siempre tiene su recompensa.