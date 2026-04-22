Liga Santafesina de Fútbol

Náutico El Quillá estrenó indumentaria y reafirma su crecimiento institucional

Con el acompañamiento de la firma Kalcomax, el club renovó la vestimenta de todas sus categorías. Cientos de chicos y chicas lucirán la nueva pilcha en los torneos oficiales, reflejando el trabajo sostenido de la institución y su proyección en la región.