Con un clima que acompañó de manera inmejorable y un escenario preparado a la altura de las circunstancias, dio inicio el campeonato de fútbol infantil “Grandes Sueños”, organizado por Santa Fe Fútbol Club. El predio Nery Pumpido volvió a lucirse, mostrando su mejor versión con cuatro canchas iluminadas y campos de juego en excelentes condiciones, lo que permitió el desarrollo de una jornada inaugural cargada de entusiasmo y emociones.
El campeonato "Grandes Sueños" tuvo su puntapié inicial en una jornada llena de alegría
Con un marco ideal y un predio en óptimas condiciones, comenzó la competencia en el Nery Pumpido. Niños y niñas disfrutaron de una verdadera fiesta deportiva, con partidos simultáneos, sonrisas y la presencia de clubes invitados como Unión y Colón.
Desde temprano, familias, entrenadores y colaboradores se acercaron para ser parte de este comienzo tan esperado. Los verdaderos protagonistas, los niños y niñas de corta edad, coparon cada rincón del predio con su energía inagotable, disputando encuentros en simultáneo y celebrando cada jugada como si se tratara de una final. El ambiente fue el reflejo de lo que representa el fútbol en estas edades: juego, aprendizaje, compañerismo y, sobre todo, disfrute.
El torneo “Grandes Sueños” no solo busca fomentar la competencia deportiva, sino también consolidarse como un espacio de encuentro para el desarrollo integral de los más pequeños. En ese sentido, la organización apostó fuerte para brindar una estructura acorde, garantizando canchas en perfecto estado y un cronograma ordenado que permitió que cada equipo tuviera su momento dentro de la cancha.
Una jornada que superó expectativas
El inicio del campeonato dejó sensaciones altamente positivas entre los organizadores y participantes. La convocatoria fue importante y se espera que continúe creciendo en las próximas fechas. Fernando Yori, presidente de Santa Fe Fútbol Club, expresó su satisfacción por el desarrollo de la jornada y destacó el espíritu del torneo.
“Esperamos una gran convocatoria, que tiene que ver con el lema ‘Grandes Sueños’. Por suerte el clima está acompañando y eso permite que todo se desarrolle de la mejor manera”, señaló Yori en diálogo con Pasión Liga.
Además, el dirigente remarcó la continuidad del certamen durante la semana: “Este torneo sigue el martes, jueves y viernes, lo que nos permite sostener una dinámica constante de actividad”. En tanto, hizo hincapié en la participación de los más pequeños: “Los chicos de edad escuelita jugarán el sábado por la mañana, que es un momento pensado especialmente para ellos”.
La organización también destacó el acompañamiento de las familias, quienes con aplausos y aliento permanente generaron un clima cálido y festivo. Cada gol fue celebrado con entusiasmo, pero también cada intento, cada pase y cada esfuerzo, en una clara muestra de que el resultado queda en segundo plano cuando se trata de formación.
Unión y Colón, presentes en un mensaje de unidad
Uno de los aspectos más destacados de la jornada inaugural fue la presencia de equipos invitados de instituciones tradicionales de la ciudad, como Unión y Colón. Más allá de la rivalidad histórica que caracteriza a ambos clubes en el ámbito profesional, en esta ocasión la imagen fue otra: niños compartiendo el mismo espacio, jugando y disfrutando del fútbol sin diferencias.
Una fotografía que reunió a pequeños futbolistas de ambas instituciones dejó un mensaje claro sobre los valores que se buscan inculcar en estas edades. El respeto, la convivencia y la pasión por el deporte estuvieron por encima de cualquier competencia, reflejando el verdadero espíritu del fútbol infantil.
Este tipo de iniciativas no solo enriquecen el torneo desde lo deportivo, sino que también aportan a la formación humana de los chicos, promoviendo la integración y el compañerismo. En un contexto donde muchas veces la rivalidad se exacerba, estas imágenes invitan a pensar en un futuro donde el fútbol sea, ante todo, un espacio de encuentro.
El campeonato “Grandes Sueños” recién comienza, pero su primera jornada dejó en claro que el objetivo está bien encaminado. Con una organización sólida, un predio en condiciones y el entusiasmo de cientos de niños y niñas, el torneo promete seguir creciendo fecha tras fecha.
Así, Santa Fe vuelve a ratificar su lugar como semillero de talentos y, sobre todo, como un escenario donde el fútbol infantil encuentra su esencia más pura: la de jugar, aprender y soñar en grande.