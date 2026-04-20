Fútbol infantil en Santa Fe FC

El campeonato "Grandes Sueños" tuvo su puntapié inicial en una jornada llena de alegría

Con un marco ideal y un predio en óptimas condiciones, comenzó la competencia en el Nery Pumpido. Niños y niñas disfrutaron de una verdadera fiesta deportiva, con partidos simultáneos, sonrisas y la presencia de clubes invitados como Unión y Colón.