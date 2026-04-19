Liga Santafesina de Fútbol – Primera División A

Colón goleó, aprovechó el empate en Guadalupe y manda en soledad

El Sabalero se impuso con autoridad por 6 a 0 en Colonia San José ante Universidad del Litoral y quedó como único líder del Apertura José Luis Burtovoy. La igualdad sin goles entre Sportivo Guadalupe y Las Flores le permitió treparse a la cima con un partido menos, en una fecha cargada de goles y emociones.