La quinta fecha del Torneo Apertura José Luis Burtovoy de la Primera División A de la Liga Santafesina de Fútbol dejó una jornada intensa, con marcadores abultados, rendimientos destacados y un nuevo líder que empieza a marcar el pulso del certamen.
Colón goleó, aprovechó el empate en Guadalupe y manda en soledad
El Sabalero se impuso con autoridad por 6 a 0 en Colonia San José ante Universidad del Litoral y quedó como único líder del Apertura José Luis Burtovoy. La igualdad sin goles entre Sportivo Guadalupe y Las Flores le permitió treparse a la cima con un partido menos, en una fecha cargada de goles y emociones.
Colón de Santa Fe fue contundente en su visita a Colonia San José, donde superó con claridad a Universidad del Litoral por 6 a 0 y, favorecido por otros resultados, quedó en lo más alto de la tabla de posiciones.
El conjunto sabalero mostró una versión sólida y efectiva, dominando de principio a fin el encuentro. Emiliano Lenci abrió el camino, mientras que Estanislao López y Brian Peralta ampliaron la diferencia.
La figura de la tarde fue Jerónimo Buosi, autor de un doblete, y Román Fola completó la goleada que le permitió a Colón no solo sumar de a tres, sino también consolidar una importante diferencia de gol.
Este triunfo tomó aún más valor teniendo en cuenta lo sucedido en el estadio Eladio Rosso, donde Sportivo Guadalupe y Las Flores II igualaron sin goles en un partido cerrado.
Ese empate le permitió al equipo rojinegro quedar en absoluta soledad en la cima, con 12 unidades, y además con un partido pendiente frente a Colón de San Justo correspondiente a la tercera fecha.
Un líder con contundencia y un torneo parejo
Más allá del liderazgo de Colón, la competencia continúa mostrando una gran paridad en los puestos de vanguardia. La Salle Jobson y Sportivo Guadalupe se ubican como escoltas con 10 puntos, mientras que Sanjustino suma 9 y un lote importante de equipos se mantiene expectante con 8 unidades.
La Salle fue uno de los equipos destacados de la jornada al imponerse con claridad por 4 a 0 frente a Newell’s Old Boys. Con goles de Juan Fiorenza, Gonzalo Díaz, Andrés Copello y Agustín Rodríguez, el conjunto colegial reafirmó su buen presente y se mantiene en la pelea.
Por su parte, Sanjustino también dejó una fuerte impresión al golear 5 a 0 a Nacional. Nehemías González, Matías Benegas, Jonatan Tarquini —en dos oportunidades— y un tanto en contra de Federico García sellaron una actuación contundente del Matador, que no pierde pisada en la lucha por los primeros lugares.
Otro de los encuentros con muchos goles fue el triunfo de Ateneo Inmaculada por 5 a 2 frente a Independiente. Matías Heredia se destacó con dos conquistas, acompañado por los aportes de José Leconte, Conrado Peralta Pino y Bautista De La Peña.
En el local, Gabriel Santos marcó por duplicado, aunque no alcanzó para evitar la derrota.
Cosmos también protagonizó una goleada importante al vencer 5 a 2 a Deportivo Santa Rosa. Diego Fornillo fue la gran figura con tres tantos, mientras que Luciano Pereyra y Jeremías Zalazar completaron la cuenta para un equipo que mostró contundencia ofensiva.
Empates, clásicos y partidos vibrantes
La jornada también tuvo encuentros equilibrados y de trámite cerrado. Deportivo Nobleza y La Perla del Oeste igualaron 1 a 1, con goles de Elías Candia y Germán Mayenfisch, respectivamente. En tanto, Academia AC y Gimnasia y Esgrima no lograron sacarse ventajas y terminaron 0 a 0.
Uno de los duelos más atractivos fue el triunfo de Colón de San Justo por 3 a 2 frente a Juventud Unida. Brian Minotti, Francisco Ortega y Lautaro Fagioli marcaron para el local, mientras que Federico Farherr y Santiago Sánchez convirtieron para la visita en un partido cambiante.
También sumó de a tres Ciclón Racing, que se impuso por la mínima ante Náutico El Quillá con gol de Eric Mouret, en un encuentro muy disputado.
Por su parte, el campeón Unión ratificó su poder ofensivo al vencer 5 a 2 a Ciclón Norte. Lucas Cacciabue, Agustín Benavídez, Dylan Greco —en dos ocasiones— y Cristian González fueron los autores de los goles para el Tatengue, mientras que Joaquín Albarracín y Yair Loseco descontaron para el conjunto local.
El clásico de Recreo, en tanto, finalizó igualado, reflejando la paridad que caracteriza a varios de los enfrentamientos del torneo y sumando un capítulo más a la histórica rivalidad.
Con estos resultados, el Apertura José Luis Burtovoy sigue entregando emociones en cada fecha, con un Colón que pisa fuerte y se ilusiona, pero con varios equipos que se mantienen al acecho en una competencia que promete seguir siendo apasionante.
Las principales posiciones quedaron de la siguiente manera: Colon SF, 12, puntos; La Salle y Guadalupe 10; Sanjustino, 9; La Perla, Ateneo y Nobleza, 8, unidades.