En el SUM del predio Nery Pumpido, la Liga Santafesina de Fútbol concretó este jueves por la noche un acuerdo de gran relevancia institucional al firmar un convenio con el Sanatorio Garay de la ciudad de Santa Fe, con el objetivo de fortalecer la cobertura sanitaria destinada a los deportistas de los clubes afiliados.
La Liga Santafesina firmó un convenio clave en salud con el Sanatorio Garay
En un paso fundamental para el cuidado de sus futbolistas, la Liga Santafesina de Fútbol rubricó un acuerdo con el Sanatorio Garay que garantizará atención médica inicial ante lesiones para jugadores y jugadoras de todas las categorías de los clubes afiliados.
La iniciativa representa un avance significativo en materia de salud dentro del fútbol regional, ya que permitirá brindar atención médica inmediata a futbolistas —tanto masculinos como femeninos— desde las divisiones infantiles hasta las categorías superiores.
De esta manera, se establece un respaldo concreto ante eventuales lesiones, un aspecto clave en el desarrollo de la actividad deportiva.
El acto contó con la presencia de dirigentes de la Casa Madre y representantes de las instituciones afiliadas, quienes acompañaron la formalización de un acuerdo que apunta a mejorar la calidad integral del fútbol santafesino, sumando un servicio esencial que impactará directamente en el bienestar de los jugadores.
Un paso necesario para el cuidado de los deportistas
El presidente de la Liga Santafesina, Leandro Birollo, expresó su satisfacción por la concreción del convenio y remarcó la importancia de haber avanzado en un área considerada prioritaria para la institución.
“La propuesta del sanatorio era lo que veníamos buscando. La parte sanitaria era algo que queríamos abordar desde hace tiempo y la propuesta fue muy buena. Hubo varias charlas previas y hoy llegamos a este acuerdo que realmente nos pone muy bien”, señaló el dirigente.
En ese sentido, destacó que la firma del convenio se enmarca dentro de una política institucional orientada a elevar los estándares en todos los aspectos de la competencia.
“Nosotros tratamos que en cada convenio se mejore la calidad de la actividad. Era algo que debíamos hacer en la parte de salud. Tener esta posibilidad será muy importante para el inicio de cualquier lesión que puedan sufrir los chicos”, afirmó.
Asimismo, Birollo valoró el compromiso del sector privado con el desarrollo del deporte local. “Es muy interesante que un ente privado se preocupe por nuestros chicos y por nuestra Liga Santafesina. Esto habla de un trabajo conjunto que apunta al crecimiento de todos”, agregó ante los presentes.
Alcance del convenio y atención garantizada
Por su parte, el director deportivo del Sanatorio Garay, Emilio Moreno, puso en valor el trabajo previo que permitió concretar el vínculo y explicó los alcances del acuerdo, denominado “Garay Sport”.
“Por suerte hoy se concreta algo en lo que trabajamos muchísimo. Podemos establecer un vínculo formal con la Liga Santafesina, brindando un servicio de cobertura a los futbolistas que integran los más de 60 clubes afiliados”, manifestó.
En cuanto a la modalidad de atención, Moreno detalló que el convenio garantiza una respuesta inmediata ante situaciones de lesión.
“Para los futbolistas que puedan tener algún inconveniente físico, nosotros aseguramos la contención y la atención en el momento que lo requieran. La idea es brindar la atención primaria necesaria y, a partir de allí, determinar los pasos a seguir”, explicó.
El procedimiento contempla una primera evaluación a cargo de especialistas, generalmente traumatólogos, quienes definirán la necesidad de estudios complementarios.
“La atención primaria será con un especialista. Lo más frecuente es la intervención de un traumatólogo, y luego, si corresponde, se derivará a radiografías o estudios bioquímicos”, precisó.
Finalmente, Moreno llevó tranquilidad a las familias de los deportistas y reafirmó el compromiso de la institución médica. “Queremos agradecer a la Liga Santafesina por confiar en nosotros.
Sabemos que es un ente madre y que nos han elegido para manejar algo tan importante. Hace muchos años que trabajamos con deportes federados y queremos que las familias estén tranquilas: los futbolistas van a estar bien cuidados”, concluyó.
Germán Baldovino, Gerente comercial del Sanatorio Garay se sumó a la conferencia y destacó el convenio con la Casa Madre.
La firma de este convenio marca un antes y un después en la estructura del fútbol santafesino, consolidando una red de contención sanitaria que no solo responde a una necesidad concreta, sino que también reafirma el compromiso de la Liga con el desarrollo responsable y seguro de la actividad deportiva en toda la región.