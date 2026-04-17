Para todos los deportistas

La Liga Santafesina firmó un convenio clave en salud con el Sanatorio Garay

En un paso fundamental para el cuidado de sus futbolistas, la Liga Santafesina de Fútbol rubricó un acuerdo con el Sanatorio Garay que garantizará atención médica inicial ante lesiones para jugadores y jugadoras de todas las categorías de los clubes afiliados.