El fútbol infantil volvió a ser protagonista en la ciudad de Santa Fe con el cierre de un torneo que dejó sensaciones más que positivas para todos los que formaron parte.
Colón celebró el cierre de un gran torneo de fútbol infantil
Con una masiva participación y el entusiasmo de chicos, familias y público en general, el club rojinegro coronó una nueva experiencia formativa con destacados campeones en las categorías 2017 y 2018.
En las instalaciones de Colón, se desarrolló una competencia pensada para el disfrute, la formación y el crecimiento de los más pequeños, donde los resultados quedaron en un segundo plano frente a la alegría de jugar.
Federico Della Croce, coordinador general de las divisiones infantiles, expresó su satisfacción tras la finalización del certamen: “Salió a pedido de los chicos y agradecemos la compañía de los padres y del público en general”.
Sus palabras reflejan el espíritu de una iniciativa que tuvo como eje central la participación, el compañerismo y el fortalecimiento de los valores deportivos desde edades tempranas.
A lo largo de las jornadas, se vivieron momentos de emoción, aprendizaje y camaradería entre equipos que representaron a distintas instituciones de la región, consolidando una propuesta que busca seguir creciendo en futuras ediciones.
Protagonistas en la categoría 2017
En la categoría 2017, los encuentros mostraron un alto nivel de entusiasmo y compromiso por parte de los pequeños futbolistas. En la Copa de Oro, Colón se consagró campeón tras una destacada actuación, mientras que SFFC alcanzó el subcampeonato luego de una gran campaña.
Por su parte, en la Copa de Plata, el título quedó en manos de GyE, que logró imponerse con autoridad, dejando en el segundo lugar a Crecer FC. En tanto, la Copa de Bronce tuvo como campeón a Cosmos FC, mientras que Colón volvió a subirse al podio como subcampeón.
La Copa Estímulo también tuvo su momento de festejo con La Salle en lo más alto, seguido por Los del Sur, en una definición que destacó el esfuerzo y la constancia de ambos equipos.
Definiciones y festejos en la categoría 2018
En la categoría 2018, el nivel competitivo y el entusiasmo no fueron menores. Crecer FC se quedó con la Copa de Oro tras una gran performance, dejando como subcampeón a GyE, que también tuvo un destacado recorrido.
La Copa de Plata quedó en manos de SFFC, que celebró el título tras imponerse en una reñida definición frente a Paso a Paso, que se ubicó en el segundo lugar.
En la Copa de Bronce, Colón se consagró campeón, reafirmando su protagonismo en el torneo, mientras que Sabaleros obtuvo el subcampeonato.
Finalmente, en la Copa Estímulo, Los Ángeles se quedó con el primer puesto, en tanto que Pequeños Gigantes logró el segundo lugar, en una muestra clara de que todos los equipos tuvieron su espacio para competir y crecer.
El balance general del torneo es altamente positivo. Más allá de los resultados, lo más valioso fue el espacio generado para que los chicos puedan disfrutar del deporte, compartir con sus pares y fortalecer vínculos dentro y fuera de la cancha.
La respuesta de las familias y del público acompañó cada jornada, consolidando una verdadera fiesta del fútbol infantil.
Con esta exitosa experiencia, Colón reafirma su compromiso con el desarrollo de sus divisiones formativas, apostando a seguir generando espacios donde el deporte sea una herramienta de inclusión, aprendizaje y disfrute.