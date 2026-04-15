Se jeuga en el Nery Pumpido

Grandes Sueños vuelve a escena: se presentó la quinta edición del torneo infantil de Santa Fe FC

En el SUM del predio Nery Pumpido se realizó el lanzamiento oficial de una nueva edición del torneo “Grandes Sueños”, destinado a las categorías 2015 a 2018. Con la presencia de referentes del fútbol local y regional, la organización aguarda por el clima para confirmar el inicio previsto para este jueves.