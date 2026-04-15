Con entusiasmo renovado y la expectativa propia de cada inicio, el club Santa Fe Fútbol llevó adelante la presentación oficial de la quinta edición del torneo “Grandes Sueños”, un certamen que año tras año se consolida como uno de los encuentros más importantes del fútbol infantil en la región.
Grandes Sueños vuelve a escena: se presentó la quinta edición del torneo infantil de Santa Fe FC
En el SUM del predio Nery Pumpido se realizó el lanzamiento oficial de una nueva edición del torneo “Grandes Sueños”, destinado a las categorías 2015 a 2018. Con la presencia de referentes del fútbol local y regional, la organización aguarda por el clima para confirmar el inicio previsto para este jueves.
El acto tuvo lugar en el SUM del predio Nery Pumpido, escenario elegido para dar a conocer los detalles de una competencia que reunirá a más de 50 equipos pertenecientes a distintas instituciones de la ciudad y la zona.
La jornada contó con la presencia de dirigentes, entrenadores, ex futbolistas, familiares y medios de comunicación, en un marco que reflejó el crecimiento sostenido de esta propuesta deportiva.
El presidente del club organizador, Fernando Yori, fue el encargado de abrir la presentación, dando la bienvenida a los presentes y destacando el esfuerzo colectivo que implica la organización de un evento de estas características.
En su discurso, remarcó la importancia de sostener espacios de formación y competencia para los más chicos, priorizando siempre el desarrollo integral por sobre los resultados deportivos.
Entre los asistentes se destacaron nombres vinculados a la historia del fútbol santafesino, como Esteban Kreig, Ariel “Chino” Garcé, Daniel Mozas, además de dirigentes de la Liga Santafesina de Fútbol y representantes de distintos clubes.
También acompañaron la presentación integrantes de Pasión Liga y otros medios, quienes brindaron cobertura al evento.
Uno de los momentos destacados fue la presencia de Fabián Mazzi, padrino del torneo, quien respaldó la iniciativa y valoró el crecimiento que ha tenido “Grandes Sueños” desde sus primeras ediciones.
Su acompañamiento refuerza el espíritu del certamen, que apunta a consolidarse no solo como una competencia, sino como una experiencia formativa y social para los niños.
Una convocatoria que sigue creciendo
Durante la presentación, Yori detalló el listado de instituciones que formarán parte del torneo, entre las que se encuentran La Salle, Ateneo, Banco, Unión, Colón, River de Santa Fe, Universidad, El Quillá, Ciclón Racing, además de todas las categorías del club anfitrión.
A este grupo se suman otras entidades que completan un total de más de 50 equipos, lo que evidencia el interés y la confianza que el torneo genera en la comunidad futbolística.
El certamen estará destinado a las categorías 2015, 2016, 2017 y 2018, lo que garantiza una importante participación de niños en etapa de formación, quienes tendrán la oportunidad de competir, aprender y compartir experiencias dentro y fuera del campo de juego.
La organización ha trabajado en cada detalle logístico para ofrecer un evento a la altura de las expectativas, cuidando aspectos como la infraestructura, la seguridad y la planificación de los partidos.
Todo ello con el objetivo de brindar un entorno adecuado para el desarrollo de los pequeños futbolistas y la comodidad de sus familias.
El clima, protagonista en la cuenta regresiva
Si bien el inicio del torneo está previsto para este jueves, las condiciones climáticas generan cierta incertidumbre. Desde la organización señalaron que se encuentran monitoreando la situación de manera constante y que cualquier decisión será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales.
“El objetivo es siempre priorizar a los chicos y sus familias”, remarcaron, dejando en claro que no se tomarán riesgos innecesarios en caso de que el clima no acompañe. En ese sentido, no se descarta una reprogramación si las condiciones así lo requieren.
Más allá de este factor externo, la expectativa es alta y el entusiasmo ya se percibe entre los participantes. “Grandes Sueños” no es solo un torneo, sino un espacio de encuentro, aprendizaje y crecimiento para decenas de niños que dan sus primeros pasos en el fútbol.
Con cinco ediciones en su haber, el certamen reafirma su lugar en el calendario deportivo local, apostando al futuro y al desarrollo del deporte desde sus bases. Una vez más, la pelota estará lista para rodar, a la espera de que el clima dé el visto bueno para que los sueños vuelvan a jugarse en cada cancha.