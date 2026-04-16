El 16 de abril no es una fecha más para la ciudad de San Justo. Es el día en que una historia comenzó a escribirse con esfuerzo, sueños y compromiso.
Sanjustino celebra 114 años de historia y pasión por el deporte
Fundado el 16 de abril de 1912, el Club Sanjustino conmemora un nuevo aniversario reafirmando su identidad como una de las instituciones más emblemáticas de la región. Con una fuerte impronta deportiva, social y cultural, el club continúa creciendo con la mirada puesta en el futuro y el corazón en su gente.
En 1912, un grupo de jóvenes liderados por Eduardo Acuña dio vida al Club Sanjustino, una institución que con el paso del tiempo se transformó en mucho más que un espacio deportivo: un verdadero símbolo de identidad para generaciones enteras.
Hoy, a 114 años de aquel inicio, la entidad verde y blanca celebra su aniversario con la misma pasión que la vio nacer. Orgullo, pertenencia y sentido comunitario son pilares que se mantienen intactos, acompañando un crecimiento sostenido en cada uno de los ámbitos que conforman la vida del club.
Desde sus primeros pasos, Sanjustino entendió que su rol trascendía lo deportivo. Así, fue construyendo una propuesta integral que incluye lo educativo, lo cultural y lo social, consolidándose como un espacio de encuentro para toda la comunidad.
Esa visión, que supo adaptarse a los tiempos sin perder su esencia, es hoy uno de sus mayores valores.
Un siglo de identidad en constante crecimiento
A lo largo de más de un siglo, el club ha sabido evolucionar sin perder su identidad. La actual Comisión Directiva, encabezada por Mariana Soracco, continúa ese camino con una gestión ordenada, con finanzas equilibradas y una planificación estratégica que se traduce en obras concretas y una amplia oferta de actividades.
El crecimiento institucional se refleja en la masiva participación de niños, jóvenes y adultos. Más de 1.200 chicos transitan diariamente las instalaciones del club, ya sea en disciplinas deportivas, en el jardín infantil o en la colonia de vacaciones “K-Chetitos”, espacios que fomentan valores fundamentales como el compañerismo, el respeto y el esfuerzo.
El sentido de pertenencia es, sin dudas, uno de los sellos distintivos de Sanjustino. Esa conexión emocional que atraviesa generaciones es la que mantiene viva la esencia del club, transformándolo en un lugar donde cada socio encuentra su espacio.
Deporte, cultura y comunidad: el ADN sanjustinista
El deporte es el corazón de la institución. Sanjustino tiene una fuerte presencia en disciplinas como fútbol, básquet, vóley, futsal y natación, participando activamente en competencias federadas y logrando destacadas actuaciones.
El fútbol, históricamente la disciplina más representativa, mantiene un presente competitivo en todas sus categorías dentro de la Liga Santafesina. La primera división, dirigida por Marcelo Molina, se posiciona como protagonista, mientras que las inferiores continúan formando talentos que nutren el futuro del club.
El básquet, con participación en el Torneo Federal, reafirma su crecimiento a nivel nacional, mientras que el vóley sigue expandiéndose con la incorporación de nuevas categorías. El futsal, por su parte, ya es una disciplina consolidada, con múltiples campeonatos que avalan su desarrollo.
La natación ocupa un lugar destacado dentro de la institución. Su pileta climatizada, una de las pocas en la región, cumple dos décadas siendo un espacio clave para la formación de nadadores que compiten a nivel nacional. El tradicional torneo “Dante Bonazzola” se ha convertido en un evento de referencia dentro del calendario provincial.
En paralelo, la cultura tiene un rol protagónico. La Fiesta del Libro y la Cultura, que lleva más de 30 años de realización, es uno de los eventos más importantes de la región, promoviendo el acceso a la lectura y fortaleciendo los lazos comunitarios.
A esto se suma el tradicional bingo, el más antiguo de la provincia, que con 46 ediciones se mantiene como una actividad clave tanto en lo social como en lo económico.
Infraestructura al servicio del crecimiento
El desarrollo de Sanjustino también se refleja en sus instalaciones. El predio “La Cantera”, con cuatro canchas destinadas al fútbol formativo, es un claro ejemplo de la inversión en el futuro. Allí, cientos de jóvenes se entrenan diariamente, alimentando el semillero del club.
El gimnasio cubierto “Cuna de Matadores” es otro de los espacios emblemáticos, donde conviven disciplinas como básquet, vóley y futsal, en un ámbito que concentra gran parte de la actividad diaria.
Cada obra realizada responde a una planificación que prioriza el crecimiento sostenido y la mejora continua, siempre pensando en brindar mejores condiciones para socios y deportistas.
Una celebración que une generaciones
Como cada aniversario, la institución prepara un festejo especial. La tradicional cena aniversario se llevará a cabo próximamente en el salón “Cuna de Matadores”, en una fiesta que promete emociones, reencuentros y alegría.
Será un momento para mirar hacia atrás y valorar el camino recorrido, pero también para proyectar el futuro con optimismo y compromiso.
Sanjustino es historia, pero también presente y proyección. Es el club donde miles de chicos dan sus primeros pasos, donde se forjan amistades, donde cada domingo se vive con intensidad y donde la comunidad encuentra un lugar de pertenencia.
A 114 años de su fundación, el desafío sigue siendo el mismo: crecer sin perder la esencia. Porque Sanjustino no es solo un club. Es un sentimiento que late en cada rincón de San Justo y que seguirá escribiendo su historia por muchas generaciones más.