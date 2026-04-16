Aniversario

Sanjustino celebra 114 años de historia y pasión por el deporte

Fundado el 16 de abril de 1912, el Club Sanjustino conmemora un nuevo aniversario reafirmando su identidad como una de las instituciones más emblemáticas de la región. Con una fuerte impronta deportiva, social y cultural, el club continúa creciendo con la mirada puesta en el futuro y el corazón en su gente.