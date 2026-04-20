La Copa Túnel Subfluvial se prepara para vivir una de sus jornadas más intensas y atractivas del calendario.
La Copa Túnel Subfluvial entra en su etapa decisiva
Este miércoles se disputarán los cuartos de final del tradicional certamen Dos Orillas, con cruces de alto nivel entre equipos de Santa Fe y Paraná. La expectativa crece en torno a una jornada que promete emociones fuertes, rivalidades históricas y buen fútbol.
Este miércoles, en horarios a confirmar, los mejores equipos de ambas orillas del río Paraná saltarán al campo de juego para disputar los cuartos de final del tradicional torneo, que año tras año fortalece los lazos deportivos entre Santa Fe y Paraná, y pone en escena a instituciones de gran trayectoria.
Con partidos de alto vuelo y la ilusión intacta en cada plantel, la instancia eliminatoria comenzará a definir quiénes seguirán en carrera en busca del título.
La expectativa no solo está puesta en el rendimiento futbolístico, sino también en las condiciones climáticas, que podrían jugar un papel determinante en el desarrollo de los encuentros.
El certamen, que reúne a equipos representativos de ambas ciudades, se ha consolidado como una competencia de jerarquía dentro del fútbol regional.
La Copa Túnel Subfluvial no solo ofrece espectáculo dentro de la cancha, sino que también refuerza una histórica rivalidad deportiva atravesada por el emblemático enlace que une a ambas provincias.
Cruces que prometen emociones
La programación de los cuartos de final presenta enfrentamientos de gran atractivo. Uno de los duelos destacados será el que protagonizarán Belgrano de Paraná y Patronato de Paraná, un cruce con tinte local que garantiza intensidad, conocimiento mutuo y una fuerte disputa por el pase a semifinales.
Por su parte, Universidad Nacional del Litoral se medirá ante Colón de Santa Fe en un encuentro que combina juventud, estructura institucional y la experiencia de un club con historia en categorías superiores. Este choque aparece como uno de los más equilibrados de la jornada.
En otro de los partidos, Cosmos FC enfrentará a Atlético Paraná, en un duelo donde ambos buscarán imponer su estilo de juego. Cosmos intentará hacer valer su dinámica ofensiva, mientras que Atlético Paraná apostará a su orden y contundencia para avanzar de fase.
Finalmente, Neuquén de Paraná se cruzará con Unión de Santa Fe, en un partido que despierta gran interés por la tradición del conjunto santafesino y la fortaleza que suele mostrar el equipo paranaense en este tipo de competencias.
Un torneo que une y potencia la región
Más allá de lo estrictamente deportivo, la Copa Túnel Subfluvial representa un espacio de integración y crecimiento para el fútbol de la región. La posibilidad de competir entre equipos de distintas ligas enriquece el nivel de juego y permite medir fuerzas en un contexto diferente al habitual.
Además, el torneo se ha transformado en una vidriera para futbolistas jóvenes que buscan mostrarse y dar un salto en sus carreras. Cada partido se juega con intensidad y compromiso, sabiendo que el margen de error es mínimo en instancias decisivas como estas.
La organización del certamen continúa apostando a consolidar este tipo de competencias, que no solo generan interés entre los protagonistas, sino también en el público, que acompaña y sigue cada definición con entusiasmo.
Con todo listo y la pelota a punto de rodar, los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial prometen una jornada cargada de emociones, goles y momentos inolvidables.
El fútbol regional vuelve a ser protagonista en un escenario donde la pasión, la historia y el presente se combinan para ofrecer un espectáculo de primer nivel.