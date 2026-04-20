Fútbol dos orillas

La Copa Túnel Subfluvial entra en su etapa decisiva

Este miércoles se disputarán los cuartos de final del tradicional certamen Dos Orillas, con cruces de alto nivel entre equipos de Santa Fe y Paraná. La expectativa crece en torno a una jornada que promete emociones fuertes, rivalidades históricas y buen fútbol.