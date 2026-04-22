Fútbol infantil en su máxima expresión: emociones, goles y sonrisas en cada rincón

Grandes Sueños sigue creciendo: Santa Fe Fútbol Club vivió otra noche inolvidable

Con una gran convocatoria de público y partidos cargados de emoción, Santa Fe Fútbol Club cerró la segunda jornada del torneo infantil “Grandes Sueños”. La organización volvió a destacarse y ya se proyecta la continuidad del certamen con nuevas jornadas y el esperado encuentro de los más pequeños.