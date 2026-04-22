La pasión por el fútbol infantil volvió a decir presente en una noche que quedará en el recuerdo de todos los protagonistas. Santa Fe Fútbol Club cerró la segunda jornada de su torneo “Grandes Sueños”, consolidando una propuesta que no solo apunta a lo deportivo, sino también a generar un espacio de encuentro, alegría y contención para los más chicos.
Grandes Sueños sigue creciendo: Santa Fe Fútbol Club vivió otra noche inolvidable
Con una gran convocatoria de público y partidos cargados de emoción, Santa Fe Fútbol Club cerró la segunda jornada del torneo infantil “Grandes Sueños”. La organización volvió a destacarse y ya se proyecta la continuidad del certamen con nuevas jornadas y el esperado encuentro de los más pequeños.
El martes por la noche, el predio Pumpido lució en óptimas condiciones para recibir a jugadores, familias y entrenadores. Cuatro canchas perfectamente preparadas fueron el escenario ideal para una jornada en la que no faltaron los goles, las jugadas destacadas y, sobre todo, las sonrisas de los chicos que disfrutan del fútbol en su estado más puro.
Cada partido tuvo su condimento especial, con equipos que dejaron todo en el campo de juego y demostraron que el espíritu deportivo sigue siendo el eje central de este tipo de competencias.
El acompañamiento del público fue otro de los puntos altos. Padres, madres, familiares y amigos se acercaron en buen número para alentar desde los costados, generando un clima cálido y familiar que se replicó a lo largo de toda la jornada.
La organización también cuidó cada detalle fuera de la cancha, con un buffet que respondió a las necesidades del público, sumando comodidad y servicios que contribuyeron a una experiencia completa.
Organización y compromiso que marcan la diferencia
Detrás de cada jornada hay un trabajo silencioso pero fundamental. Virginia Egger y María Belén Moreno, en permanente coordinación con Fernando Yori, fueron piezas clave para que todo se desarrolle de la mejor manera.
La planificación previa, la logística durante los partidos y la atención a cada detalle hicieron posible que la jornada se viva sin contratiempos.
Al finalizar la actividad, las sensaciones fueron más que positivas. “Salió otra jornada muy bien organizada y eso nos pone muy bien. Trabajamos mucho y muy bien para que todos se sientan cómodos”, expresó Virginia, destacando el esfuerzo conjunto que implica llevar adelante un torneo de estas características.
Además, remarcó un aspecto que no siempre se logra con facilidad: “Lo bueno es que en estas dos jornadas todo terminó en paz y con los chicos contentos y felices”. Esa combinación de orden, respeto y disfrute es, sin dudas, uno de los mayores logros del evento, que prioriza el bienestar de los participantes por sobre cualquier resultado.
Lo que viene: más fútbol y nuevas ilusiones
Lejos de detenerse, el torneo “Grandes Sueños” ya tiene en agenda sus próximos capítulos. La continuidad está prevista para el jueves, mientras que el cierre de esta etapa se desarrollará el viernes, siempre y cuando las condiciones climáticas acompañen.
Pero la actividad no termina allí. Luego será el turno de los más pequeños, quienes tendrán su propio espacio de participación en un encuentro especialmente pensado para ellos.
Este evento se llevará a cabo el sábado y continuará en la semana siguiente, ampliando la propuesta y permitiendo que más chicos puedan vivir la experiencia de jugar, compartir y disfrutar del fútbol.
Este tipo de iniciativas no solo fortalecen el desarrollo deportivo desde edades tempranas, sino que también fomentan valores fundamentales como el compañerismo, el respeto y la inclusión.
En cada pase, en cada gol y en cada festejo se refleja el verdadero espíritu del fútbol infantil: aprender, divertirse y crecer junto a otros.
Santa Fe Fútbol Club vuelve a demostrar que, con trabajo, compromiso y pasión, es posible construir espacios donde los sueños comienzan a tomar forma. Y en este torneo, esos “Grandes Sueños” ya están en marcha.