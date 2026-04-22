Desde las 15, en la Avenida

Las reservas de Unión y Colón animan una nueva edición del clásico santafesino

Los equipos de Trionfini y Russo se verán las caras en cruce interzonal de la 10° fecha del Apertura de la Copa Proyección. El tatengue está en mitad de tabla en la Zona A y viene de empatar en cancha de Tigre, mientras que el sabalero aparece en el puesto 15 del grupo B y en la última jornada cayó con Independiente en Santa Fe. Dirige Sebastián Milessi y se transmite en directo por la plataforma de LPF Play.