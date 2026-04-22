En la tarde de este miércoles, el Estadio 15 de Abril propiedad del Club Atlético Unión será sede de una nueva edición del clásico de la ciudad de Santa Fe cuando el tatengue reciba al sabalero en el marco de la 10° fecha del Torneo Apertura que organiza la Liga Profesional del Fútbol Argentino.
Las reservas de Unión y Colón animan una nueva edición del clásico santafesino
Los equipos de Trionfini y Russo se verán las caras en cruce interzonal de la 10° fecha del Apertura de la Copa Proyección. El tatengue está en mitad de tabla en la Zona A y viene de empatar en cancha de Tigre, mientras que el sabalero aparece en el puesto 15 del grupo B y en la última jornada cayó con Independiente en Santa Fe. Dirige Sebastián Milessi y se transmite en directo por la plataforma de LPF Play.
En tiempos donde los primeros equipos no comparten categoría, el "mini derby" por la Copa Proyección aparece como una de las pocas chances disponibles hoy para ver un duelo tatengue entre las dos pasiones que dividen a la capital provincial, con todo el atractivo que eso genera.
Vale señalar que el duelo entre los representantes santafesinos se enmarca en la fecha de los clásicos del torneo de reserva que comenzó este martes con la disputa del choque entre Central y Newell's en Rosario y finalizará en la tarde del jueves con los derbys de Mendoza entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y de Córdoba entre Talleres y Belgrano.
El superclásico entre Boca y River se disputa el miércoles desde las 20 en el predio que el xeneize tiene en la localidad bonaerense de Ezeiza. En todos los casos, los partidos se podrán ver en directo vía streaming por la plataforma y la app de LPF Play.
Volviendo a nuestra ciudad, desde las 15 y con el arbitraje de Sebastián Milessi, la formación rojiblanca que conduce Alejandro Trionfini tratará de sostener su buen presente y extender la racha de dos partidos sin perder sumando además un triunfo que lo mantenga con la ilusión viva de acceder a los playoffs siendo uno de los 4 mejores que tiene el Grupo A.
Por su parte el sabalero que dirige Alejandro Russo intentará dar un golpe sobre la mesa ganando el "clasiquito" a domicilio para cortar la racha negativa de 2 derrotas consecutivas con la que llega para además escaparle al fondo de la Zona B que lo tiene como protagonista en el divisional de reserva.
Cómo llegan
En la previa del partido clásico, y con nueve fechas en lo que va del Apertura, las realidades de unos y otros no son demasiado diferentes aunque existe una leve superioridad en el registro estadístico para los dirigidos por Alejandro Trionfini.
Unión aparece hoy en el 10° lugar entre los 18 equipos que conforman el grupo A con un total de 11 puntos cosechados en 9 presentaciones producto de 2 victorias, 5 empates y otras 2 derrotas (10 goles a favor y 12 en contra).
Los dos triunfos del rojiblanco fueron en condición de local, ante Sarmiento de Junín en el estadio y frente a San Lorenzo en La Tatenguita. Previo al comienzo de la fecha de clásicos, Unión está a 4 puntos de Racing que es el último que se clasifica a la etapa de playoffs.
Para el choque con Colón, el DT del equipo de la Avenida sostiene la base que viene disputando la Copa Proyección sumando al volante Santiago Grella, quien perdió terreno en la consideración de Madelón en el primer equipo y vuelve a reserva para “reforzar” al equipo en el derby.
Así las cosas, la probable de Unión para este miércoles es con Kuverling en el arco; Fazzi, Isla, Fagioli y Ayala en defensa; Vera y Peresutti en la mitad de la cancha y Pedano, Solbes, Cerrudo y el propio Grella conformando el bloque ofensivo.
Por el lado de la visita, el sabalero llega a esta décima jornada del Apertura ubicado en el puesto 15 de la Zona B con apenas 7 unidades en 9 partidos que lleva el campeonato producto de 2 triunfos, un empate y 6 derrotas con 6 goles a favor y 10 en contra.
El dato marca que Colón, que está a 10 del último lugar de clasificación promediando la fase regular, sumó todos sus puntos en condición de local con triunfos sobre Platense y Rafaela y empatando con Estudiantes, y cayendo derrotado en las 4 oportunidades que se presentó fuera de Santa Fe.
De cara al clásico en territorio tatengue, Alejandro Russo no dio demasiados indicios de una probable formación titular aunque se especula con que sería muy similar a la que viene de perder la semana pasada frente al rojo en el 4 de Junio.
Sin Tomás Paredes por la participación del arquero con el equipo de Medrán, el rojinegro alistaría a Piaggio; Ravano, Colidio, Lastra y Gosso; Cardozo, Rodríguez, Páez; Gallay, Barbona y Ojeda.
Los antecedentes
Desde que Colón logró volver a disputar los torneos de reserva de Primera División a mediados del año pasado, se jugaron dos ediciones del superclásico de Santa Fe, una en cada estadio y con resultados que en ambos casos favorecieron a Unión.
Por esta misma Copa Proyección, en cotejo válido por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025, el tatengue recibió al sabalero en el 15 de Abril en la tarde del miércoles 13 de agosto.
En un partido donde no hubo grandes diferencias, fue el equipo entonces dirigido por Nicolás Vazzoler el que se quedó con la victoria por la mínima y gracias al tanto señalado por el delantero Valentín Cerrudo cuando se jugaban 23 minutos de la segunda mitad.
Si bien Colón, que en ese momento era conducido por Fernando Ponce porque Martín Minella estaba con el equipo de Primera, lo fue a buscar hasta el final, la buena tarea del arquero Lucas Meuli evitó el empate visitante y termino siendo clave para el festejo desatado de los pibes rojiblancos ante su gente.
Un mes después, la historia se repitió aunque en un contexto diferente. El sábado 13 de septiembre y por una de las semifinales de la Copa Santa Fe 2025, el "clasiquito" volvía a poner frente a los pibes rojinegros y rojiblancos en este caso en el Brigadier López y a puertas cerradas por disposición de la Seguridad.
En juego estaba el boleto a la definición que a la postre tendría a Unión como campeón, en un choque que no se resolvió en los 90 minutos y que se fue a los penales donde el propio Lucas Meuli fue héroe y figura del triunfo tatengue.
El partido en el barrio Centenario terminó 2 a 2, con goles de Iván Ojeda de penal y Kevin Colli para el local, y sendos empates de Ignacio Pedano y Misael Aguirre para la visita. En la definición desde los 12 pasos, Meuli contuvo dos remates, uno a Genolet y otro a Colli, para volver a dar rienda suelta a la fiesta de Unión en el Brigadier.
Con estos dos antecedentes "frescos" en la memoria, las reservas de los equipos santafesinos animarán este miércoles una nueva edición del clásico que se roba la atención de todos los futboleros de la capital de la provincia.