Nuevos valores

Colón mantiene el bono del Día del Club en $10.000 y habilita la venta para no socios

La institución rojinegra confirmó que, tras la alta demanda registrada en las últimas horas, sostendrá el valor promocional del bono hasta el día del partido. Además, desde este miércoles comenzará la venta de plateas para no socios con el bono incluido en el precio final.