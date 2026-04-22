Club Atlético Colón comunicó a sus socios que mantendrá en $10.000 el valor del Bono del Día del Club, luego de la “excelente y abrumadora respuesta” obtenida durante la primera etapa de comercialización.
Colón mantiene el bono del Día del Club en $10.000 y habilita la venta para no socios
La institución rojinegra confirmó que, tras la alta demanda registrada en las últimas horas, sostendrá el valor promocional del bono hasta el día del partido. Además, desde este miércoles comenzará la venta de plateas para no socios con el bono incluido en el precio final.
Desde la institución indicaron que el precio promocional seguirá vigente hasta el día del encuentro, una medida tomada a partir de la importante demanda generada entre los hinchas sabaleros.
Por otra parte, también se informó que desde mañana se pondrán a la venta las plateas para no socios, con el bono ya incorporado en el costo total de cada ubicación.
Valores confirmados
Platea Este
Abonados: Bono $10.000
Socios: $25.000 + bono $10.000 = Total $35.000
No socios: $50.000 + bono $15.000 = Total $65.000
Platea Oeste
Abonados: Bono $10.000
Socios: $35.000 + bono $10.000 = Total $45.000
No socios: $70.000 + bono $15.000 = Total $85.000
Palcos
Abonados: Bono $10.000
Socios: $60.000 + bono $10.000 = Total $70.000
No socios: $100.000 + bono $15.000 = Total $115.000
La expectativa en torno al próximo compromiso de Colón se refleja en el ritmo de ventas registrado, con una respuesta masiva de socios e hinchas en las primeras jornadas de expendio.