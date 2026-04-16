EL Club Atlético Colón comunica a sus socios y simpatizantes que con motivo del encuentro que por la undécima fecha del torneo disputará nuestro primer equipo, ante Godoy Cruz, se celebrará el DIA DEL CLUB.
Colón le pedirá un esfuerzo a los socios en el partido como local ante Godoy Cruz
El valor del bono será de 15.000 pesos pero habrá una preventa hasta el martes de la semana que viene a un costo de 10.000 pesos. Los menores de 18 años no pagarán.
En este sentido, todos los asociados deberán pagar un bono del “día del club” con un valor de $ 15.000, establece el comunicado que dio a conocer la institución. Cabe aclarar que los menores de 18 años (al 26/04/2026) no estarán obligados a adquirirlo.
Es importante señalar, que se iniciará una PREVENTA DEL BONO DIA DEL CLUB, solo para socios, con un valor promocional de $ 10.000 hasta el día martes 21 de abril de 2026 o hasta agotar stock de 15.000 bonos (lo que ocurra primero).
"El Club se ve ante la necesidad de apelar a la colaboración de sus asociados e hinchas con motivo de afrontar los gastos corrientes y extraordinarios en los que está sumida nuestra institución, pero con la fiel convicción que volveremos a transitar por los caminos del éxito como marca nuestra reciente historia", finaliza el comunicado