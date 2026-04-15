El famoso “Equipo que gana (...y es puntero), no se toca” no se pudo aplicar en el Mundo Colón porque los estudios médicos de rigor arrojaron que Maurio Peinipil y Julián Marcioni, ambos lesionados frente a Racing de Córdoba, finalmente están desgarrados, por lo que se pierden el cruce de este sábado a las 15.30 contra uno de sus escoltas (Deportivo Morón) en el Lejano Oeste.
Colón cuida la punta en el Lejano Oeste con dos pistoleros menos
Mauro Peinipil y Julián Marcioni, ambos titulares indiscutibles en el once ideal de Ezequiel Medrán, están desgarrados después del partido con los cordobeses. Tomás Ramírez (expulsado) es baja en el “Gallito” de Walter Otta. Va sábado 15.30.
A ese panorama de enfermería se suman el arquero Matías Budiño (hematoma renal) y Leandro Allende, también desgarrado.
Beltrán por Peinipil: ¿Por Marcioni quien?
En principio, está claro que el reemplazo del lateral derecho titular, Mauro Peinipil, será Emanuel Beltrán como “4” en la zona defensiva que mantiene en pie a los dos marcadores centrales desde que arrancó la temporada.
Lo que deberá resolver Ezequiel Medrán es quién será el reemplazante del interesante Julián Marcioni en el once sabalero, una vez que resuelva el dibujo táctico y el plan estratégico para jugar este sábado a las 15.30 frente al Deportivo Morón en el Lejano Oeste.
En cuanto a la mala racha de las lesiones con un equipo donde “todos corren por el campeonato del mundo”,el preparador físico sabalero, Nicolás Salvá, visitó los estudios de Sol Play y contó detalles sobre su labor dentro del equipo.
Una de las cuestiones sobre las que despejó dudas fue respecto a las lesiones, a las que consideró consecuencia de diferentes factores: calendario ajustado, estrés, sueño, deshidratación e incluso el puesto de cada jugador en el terreno de juego, etcétera.
“Cada vez que un jugador se lesiona tenés que arrancar de cero. Por eso tratamos de reducir el margen de error para que no vuelva a ocurrir”, expresó.
“Sabemos lo que exige la Primera Nacional. Es una categoría en la cual hay muchos duelos, mucho contacto, mucha fricción y muchas transiciones. Y más allá de lo que es la competencia te demanda mucho la logística con muchos viajes”, agregó.
Dentro del cuerpo técnico, Salvá destacó que como grupo de trabajo existe “un feedback constante” tanto con los futbolistas como con dirigentes. “Estamos muy contentos del plantel que tenemos, pero más allá de tener un muy buen plantel tenemos un gran grupo humano, que eso es lo que apuntamos con Ezequiel (Medrán)”, enfatizó.
El encargado de preparar físicamente a los futbolistas del plantel profesional sabalero fue contundente y mencionó al tiempo y al trabajo como los dos pilares fundamentales para “conseguir los resultados”, cerró el PF en charla con Sol Play 91.5.
Morón, escolta a tres puntos y cuestionado
En cuanto al rival, el Deportivo Morón es uno de los escoltas del líder sabalero. El equipo de Otta volvió a perder como visitante y los medios partidarios analizaron la derrota con dureza, a pesar que está ahí arriba.
“La caída de Morón abre un signo de interrogación. El equipo perdió la estirpe de las primeras fechas y pasó a ser uno más del torneo, que puede ganar y perder con cualquiera. Contra San Miguel, además, evidenció fallas serias en defensa y muy pocas ideas ofensivas.
El crédito está abierto, pero sería oportuno que un partido como el de San Miguel represente un sacudón para hacer borrón y cuenta nueva. El próximo fin de semana se viene Colón al Francisco Urbano”, expresan los medios partidarios del “Gallito” que es, junto con Defensores de Belgrano, escolta a tres puntos del líder sabalero.
“Dura caída del Deportivo Morón. No por el marcador, que fue ajustado en la distancia: sí por el juego, porque el equipo de Walter Otta nunca hizo pie en el partido. Sí también en la intensidad para encarar el cotejo: San Miguel lo jugó como un verdadero clásico y el Gallo lo padeció”, agregaron.
En Los Polvorines, el equipo del Lejano Oeste alistó a: Julio Salvá; Elías Contreras, Braian Salvareschi, Franco Vázquez y Joaquín Livera; Tomás Ramírez, Mauro Burruchaga, Santiago Kubiszyn y Juan Manuel Olivares; Franco Fagundez y Ezequiel Bulacio.
La AFA dio a conocer quién será el encargado de dirigir el duelo frente a Deportivo Morón, programado para el sábado a las 15.30.
El elegido es Álvaro Carranza, quien estará acompañado por Pablo Acevedo y Mario Bardina como asistentes, mientras que Javier Delbarba cumplirá funciones como cuarto árbitro. Una designación que no pasa desapercibida en el mundo sabalero, sobre todo por los antecedentes recientes.
El historial de Colón bajo la conducción de Carranza es negativo: fue juez en tres partidos del “Sabalero” y todas fueron derrotas ante Mitre de Santiago del Estero, Gimnasia de Jujuy y Chaco For Ever.