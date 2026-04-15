El líder visita a Morón, uno de sus escoltas

Colón cuida la punta en el Lejano Oeste con dos pistoleros menos

Mauro Peinipil y Julián Marcioni, ambos titulares indiscutibles en el once ideal de Ezequiel Medrán, están desgarrados después del partido con los cordobeses. Tomás Ramírez (expulsado) es baja en el “Gallito” de Walter Otta. Va sábado 15.30.