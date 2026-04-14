Para jugar ante Morón

Colón y un equipo que Medrán recién resolverá cerca del sábado

Hay dudas todavía en relación con el estado físico de Peinipil y Marcioni. En cuanto a Budiño, es difícil que vuelva ante Morón y seguiría Paredes en el arco sabalero. Es posible que se cobre un bono contra Godoy Cruz. Elogios de Colotto a la dirigencia.