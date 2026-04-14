Los resultados de los exámenes a Peinipil y Marcioni determinarán si están en condiciones de jugar el partido con Deportivo Morón. Mientras tanto, Budiño continúa sin entrenarse y es casi un hecho que ese lugar seguirá siendo ocupado por Paredes, al menos por este encuentro del sábado a las 15.30 que jugará Colón ante Deportivo Morón.
Colón y un equipo que Medrán recién resolverá cerca del sábado
Hay dudas todavía en relación con el estado físico de Peinipil y Marcioni. En cuanto a Budiño, es difícil que vuelva ante Morón y seguiría Paredes en el arco sabalero. Es posible que se cobre un bono contra Godoy Cruz. Elogios de Colotto a la dirigencia.
Está descartada la presencia de Allende, por lo cual se estima que seguirá jugando Conrado Ibarra en esa posición. El juvenil sabalero tuvo un buen partido en el aspecto ofensivo, fue clave en la maniobra del penal que luego convirtió Lago pero tuvo algunos problemas en la marca.
Desde ya que Medrán no lo tiene como un marcador de punta, a Ibarra, sino más bien como un volante. En esa posición jugó durante la pretemporada y daba la impresión de que iba a arrancar como titular, algo que finalmente no se concretó porque apareció Cano para ser el acompañante de Bonansea en el partido con Deportivo Madryn, con Lago tirado por el costado izquierdo como ha jugado los partidos de este torneo, y no como un media punta como se lo probó en los partidos que se jugaron antes del inicio de la competencia.
Respecto de los dos lesionados del domingo, a priori pareciera ser que lo de Marcioni no sería importante y llegaría en condiciones al partido del sábado. En caso de que no sea así, su lugar sería ocupado por Cano, aunque se trata de dos jugadores de distintas características.
Otra posibilidad es que juegue Matías Godoy, quien ingresó bien en el partido con los cordobeses. También, en este caso, hay que decir que no son jugadores similares. Marcioni no tiene, a priori, un reemplazante que pueda cumplir esa función como extremo por el costado derecho, con velocidad, llegada hasta el fondo y acompañamiento ofensivo.
Por el lado de Peinipil, la situación es más sencilla en el sentido de que si no puede jugar, allí está Beltrán para reemplazarlo. Es la posición natural del uruguayo y lo hizo correctamente el domingo, cuando el marcador de punta titular tuvo que salir por la molestia física que sintió cuando promediaba el primer tiempo.
En consecuencia, Paredes seguiría en el arco ante Morón. En la línea de cuatro, Beltrán (o Peinipil si se recupera), Barrios, Rasmussen e Ibarra; Muñoz, Lértora y Antonio; Marcioni o Cano o Godoy, Bonansea y Lago, sería la formación para enfrentar al equipo de Walter Otta, un equipo “impredecible” a esta altura del torneo pero que se hace muy fuerte en condición de local y seguramente estará acompañado por una buena concurrencia de público.
En otro orden de cosas, la dirigencia de Colón tiene, en principio, tomada la decisión de cobrar un bono contribución a los socios, en el partido del domingo 26 ante Godoy Cruz, para aliviar las arcas de la tesorería. Seguramente habrá una comunicación oficial si esto se confirma definitivamente y también se saldrá a explicar los motivos de la determinación.
“Colón es más grande cuando se lo conoce desde adentro”
Por su parte, Diego Colotto estuvo en un torneo de fútbol infantil que se organizó en la cancha auxiliar del estadio del barrio Centenario y dialogó con Sol Play.
“Obviamente que la ansiedad de vernos en noviembre ante una situación expectante no la podemos controlar de parte de la gente, pero en definitiva nosotros tenemos que transmitir eso: tranquilidad en el día a día”, comenzó manifestando Colotto.
El mánager se mostró agradecido con los integrantes de la comisión directiva del club “por el respaldo recibido” desde que asumió sus funciones en diciembre de 2025. En ese sentido, consideró que “hay muchas cosas que van bien” y otras que se deben corregir. Aunque aclaró: “Estamos en un proceso de crecimiento y los resultados están acompañando. Tenemos que seguir haciéndolo bien”.
En otro momento de la charla, el director deportivo de Colón se refirió a la posibilidad de incorporar nuevos futbolistas de cara al segundo semestre. En esa línea, confirmó que “seguramente buscaremos reforzar posiciones a mitad de año para seguir dándole competencia interna y jerarquía al plantel”.
“Llegaron 16 jugadores, fue una reestructuración muy grande y estamos muy contentos con todos los chicos que han venido y se han quedado”, aseguró.
Por último, Colotto no dejó ocultar su satisfacción por su rol en la institución. “Colón es más grande cuando uno lo conoce desde adentro, la verdad que da gusto. Es un club importante que tiene cosas para seguir creciendo y mejorando, pero está en un nivel importante más allá de la necesidad de volver a Primera División”, concluyó el director deportivo rojinegro, permanentemente involucrado en las actividades que se realizan alrededor del fútbol de la entidad.
En cuanto a la posibilidad de sumar refuerzos a mitad de año, según lo que pudo averiguar El Litoral de manera extraoficial, ya habría posiciones (¿nombres también?) a reforzar. Recordemos que Colón sumó 16 jugadores, pero que en el cierre del libro de pases se intentó incorporar algo más, pero ya el presupuesto estaba sobrepasado y se resolvió arrancar con lo que había y luego ir analizando a medida que se desarrolle el campeonato y llegue la reapertura del libro de pases.
Tres técnicos menos
Tres entrenadores más se llevó la octava fecha del torneo de la Primera Nacional. En Agropecuario se fue Adrián Adrover, reemplazado por Patricio Toranzo. En Ferro, fue desafectado el Huevo Rondina y en su lugar apareció Juan Manuel Sara. Y en San Martín de San Juan dejó su lugar Ariel Martos, todavía sin reemplazante.
En total, son 12 los clubes que ya cambiaron de entrenador en apenas ocho partidos disputados. Una locura.