Tres victorias al hilo y puntero en soledad

Colón lo ganó con furia y justicia

Más allá de cierto sufrimiento en el final, Colón fue más que Racing de Córdoba y lo ganó con un gol de Lago de penal. El equipo mejoró con el ingreso de Godoy en el segundo tiempo, fue sólido otra vez en defensa (van tres partidos sin que le conviertan goles) y debió liquidarlo antes y mejor.