Colón recibe este domingo, desde las 19, a Racing de Córdoba en el encuentro correspondiente a la fecha 9 de la Zona A de la Primera Nacional del fútbol argentino.
Colón recibe a Racing de Córdoba: horario, cómo verlo y posibles formaciones
Colón se enfrenta en el Cementerio de los Elefantes a La Academia cordobesa, por la fecha 9 de la Zona A. El Sabalero viene de ganar 3 a 0 ante San Miguel.
La transmisión oficial irá, como es la regla a partir de este torneo, por la plataforma LPF Play de la AFA, sin la necesidad de abonar para ver los partidos de la Primera Nacional.
Joaquín Gil es el juez designado por AFA para este partido. Estará acompañado por Marcos Horticolou y Sebastián Osudar como asistentes, mientras que Nelson Bejas será el cuarto árbitro en Santa Fe.
Minuto a minuto
Alineaciones confirmadas
Colón: Paredes; Peinipil, Barrios, Rasmussen y Beltrán; Marcioni, Lértora, Ignacio y Lago; Cano y Bonansea.
Racing de Córdoba: Olivera; Chamorro, Aranda, Sánchez, Díaz; Rinaudo, Olinick, Vega, Machado; Córdoba, Chavarría.
El árbitro
Joaquín Gil es el juez designado por AFA para este partido. Estará acompañado por Marcos Horticolou y Sebastián Osudar como asistentes, mientras que Nelson Bejas será el cuarto árbitro en Santa Fe. Será la primera vez que Gil arbitre a Colón.
El Sabalero ya está en el estadio
El conjunto dirigido por Medrán ya arribó al Cementerio de los Elefantes. Desde las 19, enfrenta a Racing de Córdoba. Fotos: Fernando Nicola.
Breve historial
Racing de Córdoba enfrentó ocho veces a Colón, hasta este partido, pero nunca le pudo ganar.
El primer enfrentamiento entre Colón y Racing de Córdoba fue en 1967 y en el marco de la Primera División del fútbol argentino. Fue el año en el que se instaló el torneo Nacional, una creación de Valentín Suárez que le permitió el primer ingreso al fútbol grande a los clubes del interior del país, a excepción de los de Rosario y Santa Fe. Ese primer partido se jugó en cancha de Colón y fue victoria sabalera por 1 a 0 con gol del peruano Flores. La revancha terminó 1 a 1 en Córdoba.
Luego vinieron seis partidos en el torneo Nacional B a principios de los 90. Fueron seis en total y Colón sostuvo el invicto en todos, incluyendo los dos que se jugaron por el Nacional de Primera División. En la B Nacional se enfrentaron en seis ocasiones, con tres victorias de Colón y tres empates. La última vez que jugaron, fue hace 33 años, el 5 de febrero de 1993 en cancha de Colón y la victoria correspondió al sabalero por 1 a 0 con gol del paraguayo Jorge González.