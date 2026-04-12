Colón recibe a Racing de Córdoba: horario, cómo verlo y posibles formaciones

El primer enfrentamiento entre Colón y Racing de Córdoba fue en 1967 y en el marco de la Primera División del fútbol argentino. Fue el año en el que se instaló el torneo Nacional, una creación de Valentín Suárez que le permitió el primer ingreso al fútbol grande a los clubes del interior del país, a excepción de los de Rosario y Santa Fe. Ese primer partido se jugó en cancha de Colón y fue victoria sabalera por 1 a 0 con gol del peruano Flores. La revancha terminó 1 a 1 en Córdoba.