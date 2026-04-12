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Colón recibe a Racing de Córdoba: horario, cómo verlo y posibles formaciones

Colón se enfrenta en el Cementerio de los Elefantes a La Academia cordobesa, por la fecha 9 de la Zona A. El Sabalero viene de ganar 3 a 0 ante San Miguel.

De local en el Cementerio de los Elefantes, Colón buscará quedar como único líder del grupo. Foto: Fernando Nicola.De local en el Cementerio de los Elefantes, Colón buscará quedar como único líder del grupo. Foto: Fernando Nicola.
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Colón recibe este domingo, desde las 19, a Racing de Córdoba en el encuentro correspondiente a la fecha 9 de la Zona A de la Primera Nacional del fútbol argentino.

La transmisión oficial irá, como es la regla a partir de este torneo, por la plataforma LPF Play de la AFA, sin la necesidad de abonar para ver los partidos de la Primera Nacional.

Colón amistoso Racing de CórdobaEl último antecedente entre Colón de Santa Fe y Racing de Córdoba es un empate 0-0, disputado el 27 de enero de 2024 en un amistoso de pretemporada en Córdoba.

Joaquín Gil es el juez designado por AFA para este partido. Estará acompañado por Marcos Horticolou y Sebastián Osudar como asistentes, mientras que Nelson Bejas será el cuarto árbitro en Santa Fe.

Minuto a minuto

18:50 / Dom. 12.04.2026

Alineaciones confirmadas

Colón: Paredes; Peinipil, Barrios, Rasmussen y Beltrán; Marcioni, Lértora, Ignacio y Lago; Cano y Bonansea.

Racing de Córdoba: Olivera; Chamorro, Aranda, Sánchez, Díaz; Rinaudo, Olinick, Vega, Machado; Córdoba, Chavarría.

18:37 / Dom. 12.04.2026

El árbitro

Joaquín Gil es el juez designado por AFA para este partido. Estará acompañado por Marcos Horticolou y Sebastián Osudar como asistentes, mientras que Nelson Bejas será el cuarto árbitro en Santa Fe. Será la primera vez que Gil arbitre a Colón.

18:21 / Dom. 12.04.2026

El Sabalero ya está en el estadio

El conjunto dirigido por Medrán ya arribó al Cementerio de los Elefantes. Desde las 19, enfrenta a Racing de Córdoba. Fotos: Fernando Nicola.

18:05 / Dom. 12.04.2026

Breve historial

Racing de Córdoba enfrentó ocho veces a Colón, hasta este partido, pero nunca le pudo ganar.

El primer enfrentamiento entre Colón y Racing de Córdoba fue en 1967 y en el marco de la Primera División del fútbol argentino. Fue el año en el que se instaló el torneo Nacional, una creación de Valentín Suárez que le permitió el primer ingreso al fútbol grande a los clubes del interior del país, a excepción de los de Rosario y Santa Fe. Ese primer partido se jugó en cancha de Colón y fue victoria sabalera por 1 a 0 con gol del peruano Flores. La revancha terminó 1 a 1 en Córdoba.

Luego vinieron seis partidos en el torneo Nacional B a principios de los 90. Fueron seis en total y Colón sostuvo el invicto en todos, incluyendo los dos que se jugaron por el Nacional de Primera División. En la B Nacional se enfrentaron en seis ocasiones, con tres victorias de Colón y tres empates. La última vez que jugaron, fue hace 33 años, el 5 de febrero de 1993 en cancha de Colón y la victoria correspondió al sabalero por 1 a 0 con gol del paraguayo Jorge González.

17:03 / Dom. 12.04.2026

El Sabalero quiere quedar como único líder

Desde las 19, Colón se enfrenta ante Racing de Córdoba. El conjunto que dirige Ezquiel Medrán buscará, ante su gente, quedar como único líder de la Zona A de la Primera Nacional.

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